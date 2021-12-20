Владельцы Ruby открыли в центре латиноамериканский бар — на его месте был ресторан с современной кухней

Ресторанная группа Friend's Orchestra на минувших выходных открыла в центре бар в латиноамериканском стиле La Chepica. Для нового проекта решено было использовать начавший работать в прошлом году городской филиал ресторана Sparks из Академгородка.
Заведение Sparks Downtown Kitchen открылось на первом этаже ресторанного комплекса на Красном проспекте, 37 в конце августа. Объединение рестораторов Friend's Orchestra (коктейльный бар Friend's, винный бар Ruby, бар The Chops и т. д.) решили тогда развить успех своего проекта современной кухни Sparks, который хорошо показал себя в Академгородке.
Новый Sparks имел частные отличия, но в целом повторял концепцию первого заведения: креативная современная кухня с поварами, работающими прямо в зале. Но то, что хорошо работало на улице Ильича в Академгородке, оказалось менее востребованным в куда более конкурентной среде — в центре Новосибирска.
В минувшую субботу на месте Sparks заработал новый проект — бар La Chepica. Как рассказал совладелец заведения Максим Журкевич, было решено, что заведение с латиноамериканским колоритом будет более интересным для публики. У Friend's Orchestra уже есть мексиканский бар Taqueria del centro.
— В La Chepica мы стараемся воссоздать атмосферу Южной Америки. А Sparks должен быть только один, — говорит ресторатор.
В новом баре сохранен принцип открытой кухни, поваров отделяет от зала только широкий стол, с другой стороны которого так же, как в Sparks, могут сидеть посетители. В зале появился еще один общий стол человек на десять, остальные посадочные места распределены по периметру.
В меню названия всех блюд даны сначала по-испански. В основном это просто перевод (например, berenjena frita — жаренные баклажаны, gachas de carne — каша с мясом), но иногда содержат некоторую образность (жаренная курица названа «пьяной» — pollo borracho).
С точки зрения самой кухни создатели явно не пытались углубиться в южно-американскую кулинарию. Здесь есть уже привычные тако (небольшая лепешка с выложенной сверху начинкой из мяса, овощей и соусов), севиче (мелко нарубленная сырая рыба и морепродукты). Из новинок можно отметить разве что тостаду — мексиканскую большую лепешку, зажаренную до хруста, с выложенными сверху мясом, овощами и зеленью.
Цена на большинство позиций варьируются в промежутке от 300 до 400 рублей, правда, порции невелики — по сути, это только закуски. Самое дорогое блюдо — Libertango steak (
Латиноамериканское направление в новосибирском ресторанном бизнесе пока развито крайне слабо. Кроме упомянутой уже Taqueria del Centro единственным сравнительно крупным заведением остается New Mexico Grand Cafe, а периодически возникающие небольшие проекты долго не живут. Отдельные мексиканские блюда (кесадия, буррито, такос) можно встретить в неспециализированных заведениях.
Ситуация, когда рестораторы закрывают недавно открытое заведение, чтобы отдать помещение под новый проект, ненова для Новосибирска. Так, итальянское кафе «У Беллуччи круче» открылось на месте среднеазиатского фаст-фуда «Слово плову» тех же владельцев. А владельцы помещения на улице Ленина, где скоропостижно закрылись заведения двух арендаторов подряд, и вовсе решили использовать его для собственного проекта.