Владельцы Ruby открыли в центре латиноамериканский бар — на его месте был ресторан с современной кухней

Ситуация, когда рестораторы закрывают недавно открытое заведение, чтобы отдать помещение под новый проект, ненова для Новосибирска. Так, итальянское кафе «У Беллуччи круче» открылось на месте среднеазиатского фаст-фуда «Слово плову» тех же владельцев. А владельцы помещения на улице Ленина, где скоропостижно закрылись заведения двух арендаторов подряд, и вовсе решили использовать его для собственного проекта.