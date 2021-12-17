В центре Новосибирска откроют доставку еды с ценами как в столовой — проект принадлежит владельцам LUKSE

НГС узнал, что откроется на «проклятом» месте — в одноэтажном помещении между бизнес-центром на Ленина, 12 и «Универсамом». За последние два года здесь с треском провалились заведения, а сейчас отстраивается что-то новое. Правда, прийти туда перекусить не получится. Владелец площадки решил использовать ее для собственного проекта, который выглядит пока очень необычно.
Что за помещение
Одноэтажное помещение, встроенное между зданиями бизнес-центра и супермаркета, используется для общепита уже давно. Дольше всего здесь продержалась кофейня «Чашка кофе». Потом владелец затеял ремонт, после которого это помещение взял для своего отделения Сбербанк. После того как закрылось и оно, площадка почти пару лет стояла пустой, пока ее не решила использовать для своего новосибирского заведения сеть Black Star Burger. Бургерная, однако, не продержалась здесь и полгода, несмотря на известный бренд, посетителей при этом было явно недостаточно. На смену бургерам пришло итальянское кафе Ciao! предпринимателя из Якутска. Возможно, оно бы продержалось чуть дольше, но открытие заведения совпало с началом пандемических ограничений. Заведение закрылось в ноябре прошлого года.
Рестораторы, которые присматривались к этому помещению, говорят, что их не устроила слишком высокая арендная плата — владелец просил якобы не меньше 4000 рублей за
Как стало известно НГС, новым обитателем этого помещения станет проект In Kitchen. Одноименное ООО «Ин Китчен» учреждено новосибирскими предпринимателями Тимуром Саттаровым и Ольгой Гребенюк в августе этого года и зарегистрировано по адресу Ленина, 12. Они — владельцы большого числа проектов в сфере девелопмента и ритейла, самый известный из них — элитный универмаг LUKSE.
Что за проект
Как рассказала сама Ольга Гребенюк, In Kitchen будет представлять собой доставку блюд ресторанного качества «по себестоимости». Это может быть полный набор из салата, супа, горячего и десерта или любое их сочетание. В меню каждого дня будет только 30–40 позиций, но они будут постоянно меняться. Заказ можно будет сделать в приложении для смартфона или по телефону.
Цены в In Kitchen действительно выглядят привлекательно: жаркое из свинины с овощами (370 граммов) стоит 174 рубля, лазанья из печи (320 граммов) — 251 рубль, чизкейк «Бельгийский шоколад» — 136 рублей. Фактически это уровень сетевой столовой. Еду обещают доставлять еще теплой, для этого каждый заказ будет упакован в специальные термосумки.
У сервиса, впрочем, будет целый ряд ограничений. Во-первых, заказывать еду смогут там только подписчики, стоимость месячной подписки составит 1000 рублей.
Заказать блюда можно будет только загодя (прием заказов на следующий день будет заканчиваться в 18:00), оперативно (день в день) будут доступны лишь несколько экстренных позиций. Время доставки можно будет выбрать лишь ограниченно — сервис планирует кормить только обедом и ужином, так что вне этих промежутков специально для одного клиента курьер не поедет.
Не поедет курьер и по адресу, где не наберется достаточного количества подписчиков. Чтобы начать доставку в конкретное здание, In Kitchen должен будет набрать там хотя бы 30 клиентов.
У проекта есть и, что называется, социальная составляющая. В In Kitchen не будет одноразовой посуды. Приборы металлические, емкости для блюд преимущественно стеклянные. Даже если будут какие-то пластиковые элементы, то они будут многоразовыми.
— Человеку, который пользуется сервисом, не придется после нас выбрасывать сумку мусора. Я сама перестала заказывать еду из ресторанов именно поэтому, — говорит Гребенюк.
В In Kitchen рассчитывают доставлять свои комплекты еды как в офисы, так и домой. Идея в том, чтобы предложить альтернативу не столько ресторанам и доставке из них, сколько домашней готовке, поскольку большинство более или менее сложных блюд требуют использования каких-то приправ, специй, соусов, которые невозможно купить отдельно (столько, сколько нужно для отдельного блюда). Не говоря уже о том, что придется провести какое-то время на кухне и нужно в принципе уметь готовить.
— Есть люди, которые любят готовить с удовольствием. Но для большинства это необходимость, потому что они не готовы тратить деньги на постоянные походы в рестораны или заказ готовых блюд, — объясняет свой подход создатель In Kitchen.
Первыми подписчиками сервиса станут жильцы жилого комплекса Montblanc, за ним сразу последует несколько бизнес-центров. Потом регион доставки будет постепенно расширяться. Подписывать отдаленные районы (даже левобережную часть города) в In Kitchen в ближайшей перспективе не готовы: для этого придется открывать новые производственные площадки, чтобы курьеры минимум времени проводили в дороге.
На что это похоже
Ольга Гребенюк говорит, что не знает аналогов In Kitchen в мире. Однако отдельные идеи, заложенные в основу сервиса, встречались, конечно же, и ранее. Так, отказ от одноразовой упаковки, без сомнения, можно считать глобальным трендом. Вряд ли усилия одной-единственной доставки могут здесь что-то изменить, но какому-то количеству платежеспособных покупателей будет приятно осознавать, что они лично не вносят вклад в увеличение количества мусора на свалках.
С точки зрения организации процесса In Kitchen будет работать по набирающей всё больше популярности модели dark kitchen (теневые кухни). Это виртуальные заведения, у которых есть только доставка. Прийти туда, чтобы провести время, не получится. Интерес бизнеса к таким проектам объясняется ростом доставки как таковой. Пользователь «Яндекс.Еды» или Delivery Club в любом случае видит в приложении (или на экране компьютера) лишь фото и названия блюд с ценами. Однако под «теневые кухни», как правило, используются недорогие помещения, расположенные в глубине дворов, в подвалах, в промзонах. Это позволяет экономить на аренде.
Помещение на Ленина принадлежит Тимуру Саттарову, так что вопрос размера арендной платы в данном случае не стоит. Рестораторы, которые интересовались этой площадкой ранее, говорят, что ставка аренды здесь никогда не опускалась ниже 4000 рублей за квадратный метр. По мнению эксперта в сфере коммерческой недвижимости Александра Назарова, сдать помещение по этой цене сейчас будет непросто, но ставка в 3000 рублей выглядит уже вполне реальной. При общей площади помещения примерно в
Ольга Гребенюк говорит, что помещение (которое всё равно в данный момент простаивало) было уже готово для пищевого производства и у создателей была возможность запустить проект быстро и без лишних затрат на вентиляцию и ремонт.
— В случае если проект покажет свою жизнеспособность, мы будем открывать производства в других местах и потом примем решение: оставить эту локацию как имиджевую или переехать. Ну и для старта это хорошее, видное место, и логистика хорошая для всех офисных зданий и домов в центре, — говорит Гребенюк.
В этом тоже можно найти аналоги. Так, комплекс «МЕГА» уже не первый год использует то или иное пустующее помещение для собственных проектов.
Известна уже и другая составляющая бизнес-модели In Kitchen — низкие цены при фиксированной плате. Например, так работал еще больше 10 лет назад бар «Пивная арена», а несколько лет назад этот принцип использовал столичный проект True Cost (а также его новосибирский аналог «Честный ресторан»). Главная сложность этой модели в том, что заведению нужно точно выбрать баланс между фиксированной платой и ценами, при котором проект будет рентабельным.
Ольга Гребенюк признаёт, что поначалу In Kitchen будет убыточным и начнет приносить прибыль только при достаточно большом количестве подписчиков. При этом она считает, что сервису удастся минимизировать издержки за счет четкого количества заказов, которые нужно будет выполнить кухне в течение дня, и четкого графика доставок.
Были в Новосибирске также и сервисы доставки комплектов готовой еды (причем именно высокого качества, по крайней мере, так это преподносилось), приготовленных централизовано. Но обычно они продвигались как здоровое питание и способ организованно сбросить вес. Человек получал дневной рацион, который был рассчитан с точки зрения диетологии и количества калорий.
In Kitchen рассчитан на самую широкую публику, и его создатели упирают, скорее, на экологичность (отсутствие пластиковых отходов), чем на какой-то чудодейственный эффект в плане здоровья. Это расширяет потенциальную клиентуру.
В Москве, где онлайн-торговля развита лучше, есть уже несколько проектов, предлагающих повседневную еду (самый известный — «Кухня на районе»). Они, правда, ориентируются прежде всего на тех, кому просто лень готовить (блюда не отличаются особенной оригинальностью).
Что думают рестораторы
Александр Жулковский (создатель сети «Суши Make», сейчас совладелец проектов Sushi Day`s и Wok in Wall):
Проект смелый, хотя идеологически верный. Сейчас рынок (не только ресторанный) находится на пороге серьезных изменений. И бессмысленно пытаться воспроизвести какую-то отработанную модель, ты всё равно окажешься догоняющим. Нужно строить что-то новое. А сейчас именно доставка, получение товара или услуги через приложение в смартфоне — это тот мир, в котором живет всё больше людей (прежде всего молодежи). И этот тип потребления будет только расти.
Интересная идея с оборачиваемой тарой. Это не только забота экологии. Для любой еды важна подача, и в доставке именно одноразовая посуда оказывается узким местом, потому что, если вы пытаетесь сделать так, чтобы ваши блюда выглядели достойно, это сразу сказывается на цене. А когда ты делаешь нормальную многоразовую посуду и можешь убедить клиента ей пользоваться, то задача решается.
Что касается выбора помещения, то, как показывает опыт двух последних проектов на этой площадке, найти нового арендатора — еще полдела. А так — место на виду и будет рекламировать сервис само по себе.
Олег Ионко (совладелец ресторанных концепций «Аджикинежаль», Drovamuka, «Мятный карась»):
В смысле выбора направления вопросов нет — тренд очевидный. Но важен будет продукт и цена. При невысоких ценах сложно работать с одной площадки, нужен значительный объем. Но если это будет сеть, то может и получиться. В Москве есть проект «Кухня на районе», там обороты гигантские, хотя прибыль пока неочевидная. Но у них одноразовая упаковка.
Новосибирск атакуют самые разные сервисы доставки. Так, в середине ноября «Яндекс» запустил в Новосибирске экспресс-доставку, работающую фактически как магазин у дома.