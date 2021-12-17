В центре Новосибирска откроют доставку еды с ценами как в столовой — проект принадлежит владельцам LUKSE

В этом тоже можно найти аналоги. Так, комплекс «МЕГА» уже не первый год использует то или иное пустующее помещение для собственных проектов.

Известна уже и другая составляющая бизнес-модели In Kitchen — низкие цены при фиксированной плате. Например, так работал еще больше 10 лет назад бар «Пивная арена», а несколько лет назад этот принцип использовал столичный проект True Cost (а также его новосибирский аналог «Честный ресторан»). Главная сложность этой модели в том, что заведению нужно точно выбрать баланс между фиксированной платой и ценами, при котором проект будет рентабельным.



Ольга Гребенюк признаёт, что поначалу In Kitchen будет убыточным и начнет приносить прибыль только при достаточно большом количестве подписчиков. При этом она считает, что сервису удастся минимизировать издержки за счет четкого количества заказов, которые нужно будет выполнить кухне в течение дня, и четкого графика доставок.

Были в Новосибирске также и сервисы доставки комплектов готовой еды (причем именно высокого качества, по крайней мере, так это преподносилось), приготовленных централизовано. Но обычно они продвигались как здоровое питание и способ организованно сбросить вес. Человек получал дневной рацион, который был рассчитан с точки зрения диетологии и количества калорий.

In Kitchen рассчитан на самую широкую публику, и его создатели упирают, скорее, на экологичность (отсутствие пластиковых отходов), чем на какой-то чудодейственный эффект в плане здоровья. Это расширяет потенциальную клиентуру.

В Москве, где онлайн-торговля развита лучше, есть уже несколько проектов, предлагающих повседневную еду (самый известный — «Кухня на районе»). Они, правда, ориентируются прежде всего на тех, кому просто лень готовить (блюда не отличаются особенной оригинальностью).

Что думают рестораторы

Александр Жулковский (создатель сети «Суши Make», сейчас совладелец проектов Sushi Day`s и Wok in Wall):

Проект смелый, хотя идеологически верный. Сейчас рынок (не только ресторанный) находится на пороге серьезных изменений. И бессмысленно пытаться воспроизвести какую-то отработанную модель, ты всё равно окажешься догоняющим. Нужно строить что-то новое. А сейчас именно доставка, получение товара или услуги через приложение в смартфоне — это тот мир, в котором живет всё больше людей (прежде всего молодежи). И этот тип потребления будет только расти.

Интересная идея с оборачиваемой тарой. Это не только забота экологии. Для любой еды важна подача, и в доставке именно одноразовая посуда оказывается узким местом, потому что, если вы пытаетесь сделать так, чтобы ваши блюда выглядели достойно, это сразу сказывается на цене. А когда ты делаешь нормальную многоразовую посуду и можешь убедить клиента ей пользоваться, то задача решается.



Что касается выбора помещения, то, как показывает опыт двух последних проектов на этой площадке, найти нового арендатора — еще полдела. А так — место на виду и будет рекламировать сервис само по себе.



Олег Ионко (совладелец ресторанных концепций «Аджикинежаль», Drovamuka, «Мятный карась»):

В смысле выбора направления вопросов нет — тренд очевидный. Но важен будет продукт и цена. При невысоких ценах сложно работать с одной площадки, нужен значительный объем. Но если это будет сеть, то может и получиться. В Москве есть проект «Кухня на районе», там обороты гигантские, хотя прибыль пока неочевидная. Но у них одноразовая упаковка.

Новосибирск атакуют самые разные сервисы доставки. Так, в середине ноября «Яндекс» запустил в Новосибирске экспресс-доставку, работающую фактически как магазин у дома.