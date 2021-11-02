«Вкус, как в детстве»: слепая дегустация «дошираков» от 14 до 164 рублей за пачку (мы узнали, какой вкуснее)

Россия — лидер в Европе по потреблению лапши быстрого приготовления. «Дошик», как ласково называют этот продукт его поклонники, стал не просто популярным продуктом, а настоящим предметом культа. Мы решили проверить, насколько сами его поклонники разбираются в нюансах вкусов и устроили слепое тестирование целых 12 наименований быстрой лапши в двух категориях. И в обеих победители финишировали с большим отрывом.



Откуда взялся «Доширак»