Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда на самом деле

Родина лапши быстрого приготовления — Япония. Продукт на основе традиционного рамена появился на азиатском рынке в 1958 году. Через 13 лет изобрели ту самую пенопластовую чашку, в которой заваривать лапшу стало удобнее. Еще чуть позже в блюдо стали добавлять зелень и сушеные овощи — получался почти полноценный суп.



До России популярность лапши быстрого приготовления докатилась в девяностые годы. Первопроходцем стал «Доширак», поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе как дошираком — та же история, когда подгузники все называют памперсами. Японский продукт так полюбился российским едокам, что в 2012 году Россия стала крупнейшим экспортным рынком для компании-производителя «Доширака», а сама лапша составила около половины всех продаж в стране.



Это вообще лапша?



— «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления, — говорит руководитель кетеринговой службы Иван Ануфриев. — Это предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная лапша, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в состав входят соль и пальмовое масло. Но пастой ее не назовешь.

