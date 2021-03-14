Создатель сети ПРАЙМТАЙМ открыл на Студенческой морское бистро - чем там кормят

Чисто рыбные заведения с трудном приживаются в расположенном слишком далеко источников морепродуктов Новосибирске. Из наиболее ярких проектов такого рода можно вспомнить открытый в 2010 году на Ленина ресторан «Старик и море» и бар морепродуктов «Морики» (2018 год) - оба продержались примерно по два года. Единственным действующим рыбным рестораном сейчас остается «Четверг», где ставка делается не на морскую, а на речную рыбу, получаемую с рыбоводческих фирм.

