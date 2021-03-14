Создатель сети ПРАЙМТАЙМ открыл на Студенческой морское бистро - чем там кормят

На месте первой кофейни Кофемолка заработало заведение Seabass. Прочти все блюда здесь готовят из рыбы и морепродуктов.
Seabass занял помещение кофейни с которой началась в свое время сеть "Кофемолка". В прошлом году "Кофемолка" фактически перестала существовать как сетевой проект, сейчас под этим названием работает только одно маленькое заведение в бизнес-центре.
Внутри заведение производит впечатление фаст-фуда недорогого бара. Несколько столы побольше сделаны из железных бочек, над стойкой висит большие панно с ценами, само оформление сделано ярким, с контрастами синего, белого и красного цветов. На люстры сверху надеты вязанные шерстяные шапки, которые, судя по всему, должны напоминать о моряках.
Заказ нужно делать самостоятельно. Статус его готовности показывается на небольшом терминале, но блюдо приносят к столику.
В меню почти нет блюд из мяса - только рыба и морепродукты. Цены на основные позиции начинаются с 289 рублей - столько стоят, например, «фиш энд чипс» (белая рыба в кляре с картофелем фри). Самое дорогое блюдо – сибас (599 рублей). Есть так же сравнительно недорогие закуски, паста, бургеры и т.д. Из алкогольных напитков заведение предлагает только пиво и сидр.
Seabass - проект новосибирского предпринимателя Антона Горестова (сети «ПРАЙМТАЙМ» и «Дядя Дёнер»). Судя по сайту, концепция уже предлагается для желающих купить франшизу.
Чисто рыбные заведения с трудном приживаются в расположенном слишком далеко источников морепродуктов Новосибирске. Из наиболее ярких проектов такого рода можно вспомнить открытый в 2010 году на Ленина ресторан «Старик и море» и бар морепродуктов «Морики» (2018 год) - оба продержались примерно по два года. Единственным действующим рыбным рестораном сейчас остается «Четверг», где ставка делается не на морскую, а на речную рыбу, получаемую с рыбоводческих фирм.