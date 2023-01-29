Где все эти неудержимые? Что стало с актерами голливудских боевиков 90-х

Помните, как лет 20–30 назад телеканалы и видеопрокаты были буквально наводнены боевиками разной степени адекватности? Многие росли, глядя на героев этих фильмов, и втайне (да куда там, открыто) мечтали быть похожими на них. А как сейчас поживают актеры, которые снимались во всех этих увлекательных картинах? Решили выяснить.
Сильвестр Сталлоне
За свою карьеру Сильвестр Сталлоне снялся более чем в 50 картинах и завоевал множество престижных премий, а также трижды номинировался на «Оскар». В то же время Сталлоне — один из лидеров по количеству наград и номинаций на антипремию «Золотая малина», которую он неоднократно получал как худший актер, режиссер и сценарист. Несмотря на это, карьера
В последнее время Сталлоне стал объектом внимания прессы из-за слухов о расставании с женой Дженнифер Флавин после
Арнольд Шварценеггер
Пик актерской славы австрийского бодибилдера пришелся на
В 2021 году актер стал одним из авторов мультсериала «Детский сад супергероев», где озвучил главного героя и выступил в качестве исполнительного продюсера. А недавно Шварценеггер попал в объективы папарацци — его заметили в спортзале. Просто следит за собой или намекает на то, что еще появится на экране в свои 76?
Джеки Чан
Актерская карьера молодого гонконгского актера началась в
За свою карьеру Джеки Чан снялся более чем в сотне фильмов и пока не собирается уходить из кинематографа. Но в последние годы
Жан-Клод Ван Дамм
Ван Дамм — яркий пример специалиста боевых искусств, который добился успехов не только на экране, но и в спорте. Бельгийский актер был чемпионом Европы по кикбоксингу и карате, а мировое признание получил после культового фильма «Кровавый спорт». В первой половине
Ван Дамм не раз признавался, что политика находится вне сферы его интересов, но при этом актер в приятельских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, экс-бойцом ММА Федором Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. А в декабре 2022 года Ван Дамм посетил клинику в Ужгороде на западе Украины, при этом официально о цели своего визита не сообщил.
Что же касается современной кинокарьеры бельгийца, то в 2021 году с участием артиста вышел французский комедийный боевик «Последний наемник», а затем обладатель черного пояса по карате озвучил одного из главных персонажей мультфильма «Миньоны: Грювитация».
Дольф Лундгрен
Возможно, немногие знают об этом, но американский актер, родившийся в Швеции, не просто еще один любитель боевых искусств из старых боевиков. В молодости он усердно учился — окончил школу на отлично, потом пошел в университеты штата Вашингтон и города Клемсона в США, получил степень магистра химического машиностроения в Сиднейском университете. Лундгрен мог вообще никогда не стать актером, а уйти в научную среду — ему предложили стипендию в Массачусетском технологическом институте. Но в Сиднее он встретил певицу Грейс Джонс (подрабатывая вышибалой в одном из местных клубов) и стал ее телохранителем, а затем и любовником. Они уехали в США, где Лундгрен в свободное время изучал актерское мастерство, а затем и получил первые роли.
Сейчас в фильмографии Лундгрена более девяноста ролей в достаточно однотипных проектах. Среди них есть фильмы качеством повыше среднего — например, «Разборка в Маленьком Токио» или «Универсальный солдат», где Лундгрен сыграл противника героя Жана-Клода Ван Дамма. Но в основном это безликие боевики, про которые, наверное, забыли и самые преданные фанаты актера. Впрочем, коллеги по жанру показали, что вполне ценят заслуги Лундгрена — в
Что касается личной жизни, то Лундгрен уже несколько лет встречается с молодой норвежкой Эммой Крокдал, которая никак не связана с шоу-бизнесом — она работает фитнес-тренером. Пара помолвлена с 2020 года, но точной информации об их свадьбе всё еще нет. До Эммы Лундгрен был женат на дизайнере ювелирных украшений — Анетт Квиберг. В браке у них родились две дочки: Ида и Грета. Старшая дочь (Ида) пошла по стопам отца и сотрудничает с модельными агентствами, а также успела сняться в двух фильмах Лундгрена. Грета же активно ведет свой блог.
Чак Норрис
Мировую известность Чаку Норрису принесли роли в боевиках
В 2012 году Норрис впервые после шестилетнего перерыва появился в фильме «Неудержимые 2». Сильвестр Сталлоне признался, что пригласить актера в проект было крайне сложно, потому что Норрис долго раздумывал над ответом. Норрис также участвовал в процессе создания кинолент и сериалов как сценарист и продюсер. Сейчас актерская карьера отошла для
В личной жизни у Чака всё хорошо. В
Стивен Сигал
Слава пришла к Стивену Сигалу после первого же фильма — «Над законом» (1988 год), где он сыграл увлеченного японской культурой итало-американца Нико Тоскани. При весьма скромном бюджете проект не только окупился, но и позволил авторам заработать неплохие деньги в прокате. В России же фильм стал настолько популярен, что последующие работы Сигала выходили в нашей стране на кассетах под названиями «Нико 2», «Нико 3» и так далее. При этом сами фильмы никак не были связаны с сюжетом «Над законом». Высшей точкой карьеры Стивена Сигала стал боевик 1992 года «В осаде» (в России известный под названием «Нико 5»). В фильме, рассказывающем историю попытки захвата террористами линкора «Миссури» с ядерным оружием на борту, компанию Сигалу составили Томми Ли Джонс, Гэри Бьюзи и Колм Мини.
Через три года вышло продолжение фильма «В осаде», но оно не имело особого успеха — как и три с лишним десятка остальных фильмов, которые принесли Сигалу разве что многочисленные премии и номинации на антинаграду «Золотая малина». В 2016 году американский актер получил российское гражданство, а два года спустя стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере.
Последний фильм с участием Сигала вышел три года назад, однако из кино он окончательно не ушел. В августе 2022 года стало известно, что актер готовится снимать документальный фильм о конфликте в Донбассе.
Эдриан Пол
Сериал «Горец» был популярен во всем мире, но в России любовь зрителей к Дункану Маклауду просто зашкаливала. Эдриан Пол, который и сыграл выходца из шотландского клана Маклаудов, снискал в нашей стране самую настоящую славу. При этом на съемочную площадку сериала он попал едва ли не случайно, после того как самостоятельно занимался восточными единоборствами и решил попробовать себя в роли Дункана Маклауда.
За время работы над сериалом Эдриану Полу удалось попробовать себя не только в роли актера и постановщика боевых сцен, но и режиссера нескольких серий. Сразу после «Горца» актер снялся в нескольких фильмах, но после сериала никто не хотел воспринимать его иначе как бессмертного. Эдриану Полу до сих пор не удается обмануть свою судьбу и уйти от стереотипа, созданного Горцем, жизнь его героев так или иначе всегда связана с борьбой и смертью, меч всегда оказывается в его руках. Он снялся в нескольких фильмах о Дункане Маклауде, затем пытался уйти от стереотипного образа, снимаясь в научной фантастике и киберпанке. Отметился Эдриан Пол и в сериале «Зачарованные», сыграв демона Джерека. Кроме того, в России английский актер известен по своим ролям в фильмах Александра Невского («Московская жара» и «Чёрная роза»).
Сейчас 63-летний актер продолжает получать роли в кино и сериалах, но большинство этих проектов не стоят упоминания. Впрочем, Пол утверждает, что не боится остаться актером одной роли. Он по-прежнему предан совершенствованию боевого мастерства, не отказывает себе в игре в гольф или волейбол. Кроме того, Эдриан Пол занимается также и благотворительностью.
Марк Дакаскос
В кино Марк Дакаскос попал случайно — в 1984 году он гулял по улице в Сан-Франциско и к нему подошел мужчина, представившийся ассистентом режиссера. Он предложил Марку поучаствовать в кастинге и оставил свою визитку. В итоге Дакаскос посовещался дома с матерью, позвонил по номеру с визитки и получил эпизодическую роль в фильме «Дим Сум: легкое биение сердца». Правда, после монтажа все кадры с участием Марка вырезали, но его желание сниматься уже было очень сильным. Он начал с небольших ролей в малобюджетных фильмах, а затем переключился на боевики. Правда, в нулевых мода на них сошла на нет, и Дакаскос на некоторое время практически исчез с экранов.
В 2016 году Марк дебютировал в режиссерском кресле, сняв фильм «Разборка в Маниле». Наш герой сам сыграл в фильме, а все поединки ставил вместе с отцом. В 2019 году актер порадовал поклонников, вернувшись на большие экраны — Марк снялся с Киану Ривзом, сыграв его врага в фильме «Джон Уик 3». Фильм был успешным, а его игру высоко оценили кинокритики. Из недавних работ — роль в сериале Netflix «Ассасины Ву» и озвучка одной из главных ролей в мультфильме «Бэтмен: Душа дракона».
Актер женат на Джулии Кондра (она играла вместе с Марком в картине «Плачущий убийца») и воспитывает троих детей. Дакаскос активно общается с поклонниками в соцсетях и не собирается уходить из кино.
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