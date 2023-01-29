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Обзор

Где все эти неудержимые? Что стало с актерами голливудских боевиков 90-х

Герои этих фильмов зачастую были образцом для подражания

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Этот коллаж вполне мог бы стать афишей к очередной части «Неудержимых» или любого подобного кроссовера

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Помните, как лет 20–30 назад телеканалы и видеопрокаты были буквально наводнены боевиками разной степени адекватности? Многие росли, глядя на героев этих фильмов, и втайне (да куда там, открыто) мечтали быть похожими на них. А как сейчас поживают актеры, которые снимались во всех этих увлекательных картинах? Решили выяснить.

Сильвестр Сталлоне

За свою карьеру Сильвестр Сталлоне снялся более чем в 50 картинах и завоевал множество престижных премий, а также трижды номинировался на «Оскар». В то же время Сталлоне — один из лидеров по количеству наград и номинаций на антипремию «Золотая малина», которую он неоднократно получал как худший актер, режиссер и сценарист. Несмотря на это, карьера 76-летнего актера по-прежнему развивается вполне активно. В 2022 году он впервые попробовал себя в роли пожилого супергероя в картине «Самаритянин», а в 2023 году должна выйти новая часть «Неудержимых», снятая по его сценарию.

Даже в свои 76 лет Сталлоне любит рисковать

Даже в свои 76 лет Сталлоне любит рисковать

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Сильвестр — гость на шоу Джимми Фэллона

Сильвестр — гость на шоу Джимми Фэллона

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В последнее время Сталлоне стал объектом внимания прессы из-за слухов о расставании с женой Дженнифер Флавин после 25 лет брака. Есть версии, что экс-фотомодель и предпринимательница обвинила мужа в растрате семейного бюджета. Впрочем, после этого супругов не раз снова видели вместе, а источники, знакомые с парой, говорят, что конфликт уже улажен.

Сильвестр в окружении дочерей

Сильвестр в окружении дочерей

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Арнольд Шварценеггер

Пик актерской славы австрийского бодибилдера пришелся на 90-е годы, когда вышли фильмы «Последний киногерой», «Правдивая ложь», «Конец света» и «Терминатор-2: Судный день». В начале нулевых Шварценеггер ушел с головой в политику, получив пост главы Калифорнии. За это он удостоился прозвища Governator (от слияния английских слов governor — губернатор и terminator — терминатор). Из-за насыщенного рабочего графика Шварценеггер практически не снимался в кино. Лишь изредка он делал исключения для знаковых проектов вроде продолжений «Терминатора» и «Неудержимых».

Герои боевиков уже не те?

Герои боевиков уже не те?

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В 2021 году актер стал одним из авторов мультсериала «Детский сад супергероев», где озвучил главного героя и выступил в качестве исполнительного продюсера. А недавно Шварценеггер попал в объективы папарацци — его заметили в спортзале. Просто следит за собой или намекает на то, что еще появится на экране в свои 76?

Экс-губернатор Калифорнии по-прежнему держит себя в хорошей форме

Экс-губернатор Калифорнии по-прежнему держит себя в хорошей форме

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Джеки Чан

Актерская карьера молодого гонконгского актера началась в 70-х годах, когда он снимался в классических китайских фильмах с Брюсом Ли в главной роли. Но настоящая слава к Джеки Чану пришла в середине 90-х после выхода таких картин, как «Разборка в Бронксе», «Громобой» и голливудского хита «Час пик», который в итоге перерос в целую франшизу. Зрители полюбили Джеки Чана не только за уникальный акробатический боевой стиль и за то, что он самостоятельно исполняет сложные и опасные трюки, но также за невероятное обаяние, комедийный талант и одновременно умение играть сложные драматические роли.

Со Шварценеггером хочет сфотографироваться не только Сильвестр Сталлоне

Со Шварценеггером хочет сфотографироваться не только Сильвестр Сталлоне

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За свою карьеру Джеки Чан снялся более чем в сотне фильмов и пока не собирается уходить из кинематографа. Но в последние годы 68-летний актер всё больше занимается режиссерской и продюсерской деятельностью, а также развивает свой бизнес в Китае в самых разных сферах — например, разрабатывает аксессуары и одежду. Кроме того, Джеки Чан еще и является профессиональным певцом — в его дискографии 11 альбомов, песни в которых исполнены на английском, японском и обоих главных диалектах китайского (мандаринский и кантонский). Что касается политических взглядов, то в 2021 году актер признался, что хотел бы вступить в Коммунистическую партию Китая и поддерживает официальный курс властей КНР.

Джеки Чан рад зимней Олимпиаде в Пекине

Джеки Чан рад зимней Олимпиаде в Пекине

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Жан-Клод Ван Дамм

Ван Дамм — яркий пример специалиста боевых искусств, который добился успехов не только на экране, но и в спорте. Бельгийский актер был чемпионом Европы по кикбоксингу и карате, а мировое признание получил после культового фильма «Кровавый спорт». В первой половине 90-х Ван Дамм развил успех, снявшись в знаменитых картинах «Двойной удар», «Универсальный солдат» и «Трудная мишень». Вслед за ними в карьере Ван Дамма начался продолжительный спад — фильмы, выходившие в конце 90-х и нулевых, уже не имели такого успеха. Да и сам актер говорил, что «все эти махания ногами в воздухе» ему порядком надоели.

Махания ногами в воздухе Ван Дамму надоели, но про махание руками никто ничего плохого не говорил

Махания ногами в воздухе Ван Дамму надоели, но про махание руками никто ничего плохого не говорил

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Ван Дамм не раз признавался, что политика находится вне сферы его интересов, но при этом актер в приятельских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, экс-бойцом ММА Федором Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. А в декабре 2022 года Ван Дамм посетил клинику в Ужгороде на западе Украины, при этом официально о цели своего визита не сообщил.

Ван Дамм хорошо проводит время в Лос-Анджелесе

Ван Дамм хорошо проводит время в Лос-Анджелесе

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Что же касается современной кинокарьеры бельгийца, то в 2021 году с участием артиста вышел французский комедийный боевик «Последний наемник», а затем обладатель черного пояса по карате озвучил одного из главных персонажей мультфильма «Миньоны: Грювитация».

Актер и его мини-друг ждут ланча после тренировки

Актер и его мини-друг ждут ланча после тренировки

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Дольф Лундгрен

Возможно, немногие знают об этом, но американский актер, родившийся в Швеции, не просто еще один любитель боевых искусств из старых боевиков. В молодости он усердно учился — окончил школу на отлично, потом пошел в университеты штата Вашингтон и города Клемсона в США, получил степень магистра химического машиностроения в Сиднейском университете. Лундгрен мог вообще никогда не стать актером, а уйти в научную среду — ему предложили стипендию в Массачусетском технологическом институте. Но в Сиднее он встретил певицу Грейс Джонс (подрабатывая вышибалой в одном из местных клубов) и стал ее телохранителем, а затем и любовником. Они уехали в США, где Лундгрен в свободное время изучал актерское мастерство, а затем и получил первые роли.

Дольф Лундгрен показал всем своего личного помощника

Дольф Лундгрен показал всем своего личного помощника

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Сейчас в фильмографии Лундгрена более девяноста ролей в достаточно однотипных проектах. Среди них есть фильмы качеством повыше среднего — например, «Разборка в Маленьком Токио» или «Универсальный солдат», где Лундгрен сыграл противника героя Жана-Клода Ван Дамма. Но в основном это безликие боевики, про которые, наверное, забыли и самые преданные фанаты актера. Впрочем, коллеги по жанру показали, что вполне ценят заслуги Лундгрена — в 2010-м Сталлоне позвал своего бывшего партнера по экрану в свой проект «Неудержимые». Это стало своего рода переломным моментом в карьере Лундгрена. Он прижился в «Неудержимых», получил роль царя Нерея в кинокомиксе «Аквамен», а в 2018-м снова сыграл Ивана Драго в фильме «Крид 2». Правда, на этот раз он не дрался на ринге, а напутствовал своего экранного сына на новый бой.

Отдых у всех одинаковый — будь ты хоть голливудским актером, хоть мужчиной из норвежской деревни

Отдых у всех одинаковый — будь ты хоть голливудским актером, хоть мужчиной из норвежской деревни

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Что касается личной жизни, то Лундгрен уже несколько лет встречается с молодой норвежкой Эммой Крокдал, которая никак не связана с шоу-бизнесом — она работает фитнес-тренером. Пара помолвлена с 2020 года, но точной информации об их свадьбе всё еще нет. До Эммы Лундгрен был женат на дизайнере ювелирных украшений — Анетт Квиберг. В браке у них родились две дочки: Ида и Грета. Старшая дочь (Ида) пошла по стопам отца и сотрудничает с модельными агентствами, а также успела сняться в двух фильмах Лундгрена. Грета же активно ведет свой блог.

Лундгрен и его невеста Эмма Крокдал отмечают Рождество в Норвегии

Лундгрен и его невеста Эмма Крокдал отмечают Рождество в Норвегии

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Актер вместе со старшей дочерью — Идой

Актер вместе со старшей дочерью — Идой

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Чак Норрис

Мировую известность Чаку Норрису принесли роли в боевиках 70-х годов, а в 90-х актер пережил новый виток популярности на съемках сериала «Крутой Уокер». В начале нулевых, когда съемки в «Крутом Уокере» закончились, Норрис вернулся к фильмам — он особенно запомнился зрителям в картинах «Вышибалы», «Человек президента» и «Человек президента: линия на песке». Актер даже сыграл в ужастике «Обитель дьявола». Для всех ролей Чак поддерживал отличную физическую форму и регулярно тренировался.

Это не Чак Норрис желает вам хорошего Рождества, а Рождество желает вам хорошего Чака Норриса

Это не Чак Норрис желает вам хорошего Рождества, а Рождество желает вам хорошего Чака Норриса

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В 2012 году Норрис впервые после шестилетнего перерыва появился в фильме «Неудержимые 2». Сильвестр Сталлоне признался, что пригласить актера в проект было крайне сложно, потому что Норрис долго раздумывал над ответом. Норрис также участвовал в процессе создания кинолент и сериалов как сценарист и продюсер. Сейчас актерская карьера отошла для 82-летнего Норриса на второй план. Он — член многих религиозных организаций и фондов и ведет раздел на сайте World Net Daily, основная тема которого — пропаганда библейских ценностей и христианства в США. В 1990 году Чак и его первая жена Диана Холечек создали фонд «Вышиби наркотики из Америки», который помогает детям и подросткам избавиться от зависимости, приобщаясь к боевым искусствам. Кроме того, у Чака активная политическая позиция, а также он попробовал себя и в литературе.

Семья Норрисов в сборе!

Семья Норрисов в сборе!

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В личной жизни у Чака всё хорошо. В 1997-м он познакомился с молодой актрисой Джиной О’Келли, которая через год стала его второй супругой. Первый брак Норриса с Дианой Холечек длился 30 лет. В 2017 году Норрис рассказал журналистам, почему перестал сниматься в кино — оказалось, что он посвящает всё свободное время жене, которой вкололи вредный препарат во время лечения ревматоидного артрита. Джину О'Келли госпитализировали шесть раз, но так и не могли поставить точный диагноз, пока в одной из клиник города Рино врачи не подтвердили — состояние ухудшилось из-за введенного токсичного вещества. Лечение обошлось почти в 2 миллиона долларов.

Чак Норрис всегда поддерживает любимую супругу

Чак Норрис всегда поддерживает любимую супругу

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Стивен Сигал

Слава пришла к Стивену Сигалу после первого же фильма — «Над законом» (1988 год), где он сыграл увлеченного японской культурой итало-американца Нико Тоскани. При весьма скромном бюджете проект не только окупился, но и позволил авторам заработать неплохие деньги в прокате. В России же фильм стал настолько популярен, что последующие работы Сигала выходили в нашей стране на кассетах под названиями «Нико 2», «Нико 3» и так далее. При этом сами фильмы никак не были связаны с сюжетом «Над законом». Высшей точкой карьеры Стивена Сигала стал боевик 1992 года «В осаде» (в России известный под названием «Нико 5»). В фильме, рассказывающем историю попытки захвата террористами линкора «Миссури» с ядерным оружием на борту, компанию Сигалу составили Томми Ли Джонс, Гэри Бьюзи и Колм Мини.

Две легенды мира боевиков на одном фото

Две легенды мира боевиков на одном фото

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Через три года вышло продолжение фильма «В осаде», но оно не имело особого успеха — как и три с лишним десятка остальных фильмов, которые принесли Сигалу разве что многочисленные премии и номинации на антинаграду «Золотая малина». В 2016 году американский актер получил российское гражданство, а два года спустя стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере.

Сигал ездит по разным странам с гуманитарными миссиями

Сигал ездит по разным странам с гуманитарными миссиями

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Последний фильм с участием Сигала вышел три года назад, однако из кино он окончательно не ушел. В августе 2022 года стало известно, что актер готовится снимать документальный фильм о конфликте в Донбассе.

В Венесуэле Сигал нашел себе нового друга

В Венесуэле Сигал нашел себе нового друга

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Эдриан Пол

Сериал «Горец» был популярен во всем мире, но в России любовь зрителей к Дункану Маклауду просто зашкаливала. Эдриан Пол, который и сыграл выходца из шотландского клана Маклаудов, снискал в нашей стране самую настоящую славу. При этом на съемочную площадку сериала он попал едва ли не случайно, после того как самостоятельно занимался восточными единоборствами и решил попробовать себя в роли Дункана Маклауда.

У Эдриана Пола есть своя школа фехтования

У Эдриана Пола есть своя школа фехтования

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За время работы над сериалом Эдриану Полу удалось попробовать себя не только в роли актера и постановщика боевых сцен, но и режиссера нескольких серий. Сразу после «Горца» актер снялся в нескольких фильмах, но после сериала никто не хотел воспринимать его иначе как бессмертного. Эдриану Полу до сих пор не удается обмануть свою судьбу и уйти от стереотипа, созданного Горцем, жизнь его героев так или иначе всегда связана с борьбой и смертью, меч всегда оказывается в его руках. Он снялся в нескольких фильмах о Дункане Маклауде, затем пытался уйти от стереотипного образа, снимаясь в научной фантастике и киберпанке. Отметился Эдриан Пол и в сериале «Зачарованные», сыграв демона Джерека. Кроме того, в России английский актер известен по своим ролям в фильмах Александра Невского («Московская жара» и «Чёрная роза»).

Эдриан Пол и его вторая жена Александра Тонелли

Эдриан Пол и его вторая жена Александра Тонелли

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Сейчас 63-летний актер продолжает получать роли в кино и сериалах, но большинство этих проектов не стоят упоминания. Впрочем, Пол утверждает, что не боится остаться актером одной роли. Он по-прежнему предан совершенствованию боевого мастерства, не отказывает себе в игре в гольф или волейбол. Кроме того, Эдриан Пол занимается также и благотворительностью.

Вот таких опасных медведей можно было встретить на Хэллоуин

Вот таких опасных медведей можно было встретить на Хэллоуин

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Марк Дакаскос

В кино Марк Дакаскос попал случайно — в 1984 году он гулял по улице в Сан-Франциско и к нему подошел мужчина, представившийся ассистентом режиссера. Он предложил Марку поучаствовать в кастинге и оставил свою визитку. В итоге Дакаскос посовещался дома с матерью, позвонил по номеру с визитки и получил эпизодическую роль в фильме «Дим Сум: легкое биение сердца». Правда, после монтажа все кадры с участием Марка вырезали, но его желание сниматься уже было очень сильным. Он начал с небольших ролей в малобюджетных фильмах, а затем переключился на боевики. Правда, в нулевых мода на них сошла на нет, и Дакаскос на некоторое время практически исчез с экранов.

Марк оказался в кино случайно, но сниматься ему очень понравилось

Марк оказался в кино случайно, но сниматься ему очень понравилось

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В 2016 году Марк дебютировал в режиссерском кресле, сняв фильм «Разборка в Маниле». Наш герой сам сыграл в фильме, а все поединки ставил вместе с отцом. В 2019 году актер порадовал поклонников, вернувшись на большие экраны — Марк снялся с Киану Ривзом, сыграв его врага в фильме «Джон Уик 3». Фильм был успешным, а его игру высоко оценили кинокритики. Из недавних работ — роль в сериале Netflix «Ассасины Ву» и озвучка одной из главных ролей в мультфильме «Бэтмен: Душа дракона».

Дакаскос не только снимается в сериалах и фильмах, но еще и ведет телешоу

Дакаскос не только снимается в сериалах и фильмах, но еще и ведет телешоу

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Актер женат на Джулии Кондра (она играла вместе с Марком в картине «Плачущий убийца») и воспитывает троих детей. Дакаскос активно общается с поклонниками в соцсетях и не собирается уходить из кино.

Дакаскос и его жена любят путешествовать

Дакаскос и его жена любят путешествовать

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Герои голливудских боевиков не всегда покоряли нас своей красотой. Тем более что в 90-е годы хватало обаятельных киноактеров, которые постоянно мелькали на телеэкранах и обложках журналов. Посмотрели на то, как эти красавцы выглядят сейчас (и остались ли такими же красавцами).

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