Где все эти неудержимые? Что стало с актерами голливудских боевиков 90-х

Марк Дакаскос

В кино Марк Дакаскос попал случайно — в 1984 году он гулял по улице в Сан-Франциско и к нему подошел мужчина, представившийся ассистентом режиссера. Он предложил Марку поучаствовать в кастинге и оставил свою визитку. В итоге Дакаскос посовещался дома с матерью, позвонил по номеру с визитки и получил эпизодическую роль в фильме «Дим Сум: легкое биение сердца». Правда, после монтажа все кадры с участием Марка вырезали, но его желание сниматься уже было очень сильным. Он начал с небольших ролей в малобюджетных фильмах, а затем переключился на боевики. Правда, в нулевых мода на них сошла на нет, и Дакаскос на некоторое время практически исчез с экранов.