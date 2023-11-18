Соскам свободу: Ким Кардашьян выпустила скандальную линейку нижнего белья — сколько стоит бюстгальтер и ждать ли его в России

Кто-то когда-то решил, что выступающие через одежду женские соски — это верх неприличия. Женщину, которая отрицает бюстгальтер по разным на то причинам, общество автоматически приписывает к развратной, доступной: этакая соблазнительница, которая еще и мужа уведет. Казалось бы, время не стоит на месте, взгляды на многие вещи меняются, но к соскам это никакого отношения не имеет. По-прежнему люди, увидев это, как завороженные смотрят туда, активно порицая бесстыдницу. Как известно, чем больше осуждений, тем сильнее желание провоцировать — скоро сосков на улицах города станет еще больше: рассказываем почему.
Небезызвестная светская львица, актриса, и просто выдающаяся звезда Ким Кардашьян решила устроить женскую революцию и выпустила линейку нижнего белья с накладными сосками. Бренд Skims представил провокационный push up бюстгальтер, в основном, конечно, для обладательниц большой груди, так как девушки с маленьким бюстом могут и так легко ходить без бра.
Скандальный лифчик, будем говорить простым языком, логично вызвал скандал и разделил общественность на два лагеря. Одни считают, что новинка пагубно влияет на общество, уверяя, что в таком белье женщина выглядит вульгарно, пошло и доступно (да начнется охота на ведьм).
Другие же хвалят модную инфлюенсершу за смелость и за поддержку прав женщин, вспомнив движение free the nipples, что в переводе означает «соскам свободу». Для истории и общего развития: движение основала американка и режиссер Лина Эско, сняв в 2012 году одноименный фильм. Лина отстаивала право женщин на топлес в определенных повседневных ситуациях наравне с мужчинами, но он не прошел цензуру. Идею смелой режиссерки поддержали многие известные личности — певицы Мадонна, Риана, Майли Сайрус и другие.
Осмелимся заявить, что большая часть западного общества будто бы смирилась с демонстрацией женских сосков и уже не реагирует на их наличие столь бурно. Сказать то же самое о нашей стране нельзя. Возможно, процесс принятия так и не произойдет, но наказывать и порицать женщину за желание чувствовать себя свободно — не гуманно.
Российская модель Мария Миногарова одна из первых высказалась в пользу голой одежды, заявив, что не стесняется демонстрировать свое тело. По ее мнению, в мире наблюдается тренд на демонстрацию фигуры вопреки несовершенствам. К любительницам показать себя на публике можно причислить и Дарью Зотееву — Инстасамку, и певицу Ольгу Серябкину.
Приживется ли бюстгальтер от Ким Кардашьян в России? С энтузиазмом ли воспримут идеи производители нижнего белья, говорить пока рано. Но интересно, что российский бренд одежды Outlaw уже анонсировал боди, как было сказано в их Telegram-канале, для создания перманентного «приподнятого настроения». Утверждать не будем, но возможно, тренду на соски все же быть.
Стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева считает, что это история скорее точечная и придется по вкусу блогерам и инфлюенсерам, которые любят внимание и эпатаж, на массы такой «голый тренд» не ориентирован.
— Это скорее продолжение бельевого тренда и тренда на прозрачность, для тех, кто не боится экспериментов, — комментирует Марина Воробьева.
Модный инфлюенсер Мария Баскакова тоже придерживается мнения, что в нашей стране история не приживется, так как большинство людей зависит от чужого мнения, которое считает подобное проявление оголенности вульгарным и пошлым. Хотя сама Мария считает линейку белья Ким Кардашьян красивой. Девушка предполагает, что если производители белья посмотрят на бюстгальтер под другим углом, не как на белье, а как на аксессуар, то вполне возможно, будет интерес, как минимум от той части аудитории, которая любит эпатаж.
Владелица новосибирского бренда нижнего белья Le Paradise Кристина Медведева оценила идею Ким Кардашьян положительно.
— Тренд пошел, спрос появился — мы готовим на этот спрос предложение, уже разработали свою технологию позиционирования сосков на изделии. Лекала готовы, цех приступает к отшиву, — говорит предпринимательница.
Что думают о тренде сибирячки
Мы решили спросить, что думают читательницы НГС о необычной новинке.
— Кимусик супер, но я, как феминистка, против лифчиков. Французские исследовательницы проводили эксперименты и узнали, что лифчик не нужен ни с медицинской, ни с анатомической точки зрения. Он никак не поможет в борьбе с гравитацией, даже если грудь большая. Плюс может привести к болям в спине, груди, так как при его ношении вес распределяется неправильно. Идея Ким — суперская — она продает идею идеальной груди, теперь и с сосками, о чудо. Хотя идея накладных сосков ещё в сериале «Секс в большом городе» была раскрыта. В общем очередной продукт от идеальной женщины для создания клонов других идеальных женщин в патриархате, — считает Кристина Мишалкина.
— А если боди или бюстгальтер неровно ляжет и проступят свои соски? Получится четыре соска сразу — это странно, — рассуждает другая читательница НГС.
— Фу, — коротко и ясно высказывается Оксана. — Смотрится ужасно.
— Не вижу в этом ничего предосудительного и неприличного. Ким молодец. Надоело, что женские соски, проступающие через одежду, приравниваются чуть ли не к порнографии. Демонстрация вагины — да, тут есть вопросики, а соски — совершенно естественное явление, у мужчин они тоже есть и точно так же могут выступать сквозь одежду. И что-то я не припомню случаев, что женщины возбуждались при виде этого зрелища. Мы живем в цивилизованном обществе, к мужчинам большая просьба — держать свои животные инстинкты при себе, и не вести себя как мальчики-подростки. Я сама бюстгальтеры не ношу, но если бы в нашей стране появилась линейка Skims, с удовольствием бы купила, просто для того, чтобы поддержать идею, — высказалась Екатерина Смирнова.
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