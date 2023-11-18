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Соскам свободу: Ким Кардашьян выпустила скандальную линейку нижнего белья — сколько стоит бюстгальтер и ждать ли его в России

Придет ли тренд на накладные соски и что об этом думают сами женщины — делимся мнениями

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Для презентации Ким Кардашьян предстала в образе ученой

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Кто-то когда-то решил, что выступающие через одежду женские соски — это верх неприличия. Женщину, которая отрицает бюстгальтер по разным на то причинам, общество автоматически приписывает к развратной, доступной: этакая соблазнительница, которая еще и мужа уведет. Казалось бы, время не стоит на месте, взгляды на многие вещи меняются, но к соскам это никакого отношения не имеет. По-прежнему люди, увидев это, как завороженные смотрят туда, активно порицая бесстыдницу. Как известно, чем больше осуждений, тем сильнее желание провоцировать — скоро сосков на улицах города станет еще больше: рассказываем почему.

Небезызвестная светская львица, актриса, и просто выдающаяся звезда Ким Кардашьян решила устроить женскую революцию и выпустила линейку нижнего белья с накладными сосками. Бренд Skims представил провокационный push up бюстгальтер, в основном, конечно, для обладательниц большой груди, так как девушки с маленьким бюстом могут и так легко ходить без бра.

Скандальный лифчик, будем говорить простым языком, логично вызвал скандал и разделил общественность на два лагеря. Одни считают, что новинка пагубно влияет на общество, уверяя, что в таком белье женщина выглядит вульгарно, пошло и доступно (да начнется охота на ведьм).

Новинка от Skims будет представлена в шести цветах — имитирующее соски белье обойдется покупателям в 62 доллара. Это примерно в 5774 рубля

Новинка от Skims будет представлена в шести цветах — имитирующее соски белье обойдется покупателям в 62 доллара. Это примерно в 5774 рубля

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Другие же хвалят модную инфлюенсершу за смелость и за поддержку прав женщин, вспомнив движение free the nipples, что в переводе означает «соскам свободу». Для истории и общего развития: движение основала американка и режиссер Лина Эско, сняв в 2012 году одноименный фильм. Лина отстаивала право женщин на топлес в определенных повседневных ситуациях наравне с мужчинами, но он не прошел цензуру. Идею смелой режиссерки поддержали многие известные личности — певицы Мадонна, Риана, Майли Сайрус и другие.

Осмелимся заявить, что большая часть западного общества будто бы смирилась с демонстрацией женских сосков и уже не реагирует на их наличие столь бурно. Сказать то же самое о нашей стране нельзя. Возможно, процесс принятия так и не произойдет, но наказывать и порицать женщину за желание чувствовать себя свободно — не гуманно.

Российская модель Мария Миногарова одна из первых высказалась в пользу голой одежды, заявив, что не стесняется демонстрировать свое тело. По ее мнению, в мире наблюдается тренд на демонстрацию фигуры вопреки несовершенствам. К любительницам показать себя на публике можно причислить и Дарью Зотееву — Инстасамку, и певицу Ольгу Серябкину.

Приживется ли бюстгальтер от Ким Кардашьян в России? С энтузиазмом ли воспримут идеи производители нижнего белья, говорить пока рано. Но интересно, что российский бренд одежды Outlaw уже анонсировал боди, как было сказано в их Telegram-канале, для создания перманентного «приподнятого настроения». Утверждать не будем, но возможно, тренду на соски все же быть.

Боди появится в продаже 28 ноября

Боди появится в продаже 28 ноября

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Стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева считает, что это история скорее точечная и придется по вкусу блогерам и инфлюенсерам, которые любят внимание и эпатаж, на массы такой «голый тренд» не ориентирован.

— Это скорее продолжение бельевого тренда и тренда на прозрачность, для тех, кто не боится экспериментов, — комментирует Марина Воробьева.

Модный инфлюенсер Мария Баскакова тоже придерживается мнения, что в нашей стране история не приживется, так как большинство людей зависит от чужого мнения, которое считает подобное проявление оголенности вульгарным и пошлым. Хотя сама Мария считает линейку белья Ким Кардашьян красивой. Девушка предполагает, что если производители белья посмотрят на бюстгальтер под другим углом, не как на белье, а как на аксессуар, то вполне возможно, будет интерес, как минимум от той части аудитории, которая любит эпатаж.

Аксессуар может быть вот таким — броши в виде сосков. На фото актриса Хантер Шафер в образе от Schiaparelli,

Аксессуар может быть вот таким — броши в виде сосков. На фото актриса Хантер Шафер в образе от Schiaparelli,

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Владелица новосибирского бренда нижнего белья Le Paradise Кристина Медведева оценила идею Ким Кардашьян положительно.

— Тренд пошел, спрос появился — мы готовим на этот спрос предложение, уже разработали свою технологию позиционирования сосков на изделии. Лекала готовы, цех приступает к отшиву, — говорит предпринимательница.

Что думают о тренде сибирячки

Мы решили спросить, что думают читательницы НГС о необычной новинке.

— Кимусик супер, но я, как феминистка, против лифчиков. Французские исследовательницы проводили эксперименты и узнали, что лифчик не нужен ни с медицинской, ни с анатомической точки зрения. Он никак не поможет в борьбе с гравитацией, даже если грудь большая. Плюс может привести к болям в спине, груди, так как при его ношении вес распределяется неправильно. Идея Ким — суперская — она продает идею идеальной груди, теперь и с сосками, о чудо. Хотя идея накладных сосков ещё в сериале «Секс в большом городе» была раскрыта. В общем очередной продукт от идеальной женщины для создания клонов других идеальных женщин в патриархате, — считает Кристина Мишалкина.

— А если боди или бюстгальтер неровно ляжет и проступят свои соски? Получится четыре соска сразу — это странно, — рассуждает другая читательница НГС.

— Фу, — коротко и ясно высказывается Оксана. — Смотрится ужасно.

— Не вижу в этом ничего предосудительного и неприличного. Ким молодец. Надоело, что женские соски, проступающие через одежду, приравниваются чуть ли не к порнографии. Демонстрация вагины — да, тут есть вопросики, а соски — совершенно естественное явление, у мужчин они тоже есть и точно так же могут выступать сквозь одежду. И что-то я не припомню случаев, что женщины возбуждались при виде этого зрелища. Мы живем в цивилизованном обществе, к мужчинам большая просьба — держать свои животные инстинкты при себе, и не вести себя как мальчики-подростки. Я сама бюстгальтеры не ношу, но если бы в нашей стране появилась линейка Skims, с удовольствием бы купила, просто для того, чтобы поддержать идею, — высказалась Екатерина Смирнова.

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