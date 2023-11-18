Соскам свободу: Ким Кардашьян выпустила скандальную линейку нижнего белья — сколько стоит бюстгальтер и ждать ли его в России

Стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева считает, что это история скорее точечная и придется по вкусу блогерам и инфлюенсерам, которые любят внимание и эпатаж, на массы такой «голый тренд» не ориентирован.



— Это скорее продолжение бельевого тренда и тренда на прозрачность, для тех, кто не боится экспериментов, — комментирует Марина Воробьева.

Модный инфлюенсер Мария Баскакова тоже придерживается мнения, что в нашей стране история не приживется, так как большинство людей зависит от чужого мнения, которое считает подобное проявление оголенности вульгарным и пошлым. Хотя сама Мария считает линейку белья Ким Кардашьян красивой. Девушка предполагает, что если производители белья посмотрят на бюстгальтер под другим углом, не как на белье, а как на аксессуар, то вполне возможно, будет интерес, как минимум от той части аудитории, которая любит эпатаж.