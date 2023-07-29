«Всё было уродливо и не заживало». Звезды пожаловались на пластические операции «мясника-кальянщика»

Сделать операцию на груди артистке предложил сам Хайдаров: хирург сказал пациентке, что срок прежних имплантов истек, поэтому их нужно обновить. Об этом редакции MSK1.RU рассказала Любовь Успенская.

— Я недовольна всем. Он мне делал живот, который стыдно [показывать]. Не дай бог чтобы кто-то увидел. Он мне делал руки, высасывал жир. Сделал тяжеленные разрезы, шрамы, руки обвисли. Я не могу надеть вещи с короткими рукавами в жаркую погоду, — пожаловалась она в разговоре с нашим корреспондентом. — Он мне изуродовал грудь, которую я вообще не просила делать.

