«Всё было уродливо и не заживало». Звезды пожаловались на пластические операции «мясника-кальянщика»

Более двадцати женщин пожаловались на некачественную работу московского хирурга Тимура Хайдарова. В числе недовольных оказались певицы Слава и Любовь Успенская.
Успенская заявила, что после операции Хайдарова ей стыдно показать живот и обвисшие руки со шрамами. Пострадала и грудь — после вставки имплантов обе груди оказались разного размера, а одна из них вовсе стала «каменной».
Сделать операцию на груди артистке предложил сам Хайдаров: хирург сказал пациентке, что срок прежних имплантов истек, поэтому их нужно обновить. Об этом редакции MSK1.RU рассказала Любовь Успенская.
— Я недовольна всем. Он мне делал живот, который стыдно [показывать]. Не дай бог чтобы кто-то увидел. Он мне делал руки, высасывал жир. Сделал тяжеленные разрезы, шрамы, руки обвисли. Я не могу надеть вещи с короткими рукавами в жаркую погоду, — пожаловалась она в разговоре с нашим корреспондентом. — Он мне изуродовал грудь, которую я вообще не просила делать.
— Это мясник-кальянщик, у которого даже мой адвокат не нашел ни лицензии о том, что он имеет право работать в России, ни документов о том, что он вообще имеет отношение к пластике, — добавила артистка.
Успенская — не единственная, кто пострадал от ножа Хайдарова. Ее близкая подруга, певица Слава, выставила на своей странице в соцсети. На видео она показала грудь с Т-образными шрамами.
— Грудь у него делать не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело, не делай, пожалуйста, грудь никому. Я не знаю, ты это делаешь или твои ассистенты, но это просто уродская х*****. Я год жила в стрессе. Я в зеркало не могла на себя смотреть: одна сиська ниже, другая выше, — рассказала Слава у себя в соцсетях.
Хайдаров известен как звездный хирург. Помимо Славы и Успенской, он «корректировал» тела Филиппа Киркорова, Гоар Аветисян, Яны Рудковской и других. Однако на кушетку в его клинике ложились и немедийные персоны. Пострадавших женщин уже более двадцати.
Адвокат Елена Сенина, которая защищает интересы Славы и Любови Успенской в суде, предоставила телеграм-каналу «Светский хроник» фотографии, сделанные женщинами после операции. На кадрах видно деформированную грудь, висящие соски и красные рубцы.
Как не испортить «второе лицо»
Корреспондент MSK1.RU позвонила в клинику IQPlastique by Timur Khidarov, где работает Хайдаров. Но поговорить не удалось — на том конце услышали тему материала и сбросили трубку. Мы решили пообщаться с другими хирургами о том, насколько последствия операций Хайдарова серьезные.
В случае с певицей Славой в первую очередь бросаются в глаза рубцы под грудью, рассказал MSK1.RU пластический хирург Сергей Свиридов.
— Конечно, это очень волнительно для любой женщины. Всегда все беспокоятся. Грудь, как говорится, второе лицо, и недопустимо иметь на груди такие заметные, широкие рубцы, — рассказал он — Это всегда всем не нравится. Даже если форма хорошая, всё равно они имеют очень большое значение.
По словам Свиридова, операция на теле певицы была непростой, поэтому швы получились слишком заметными — возможно, хирург оказался недостаточно опытным.
— У нее выполнена Т-образная подтяжка. Это не совсем простая операция. Чтобы получились швы аккуратными, нужно применять специальные технологии и иметь большой опыт таких операций, — уточнил врач.
Т-образная подтяжка — это операция, на которой производится разрез вокруг ареолы по нижнему склону и под грудью. При Т-образной подтяжке много факторов влияет на заживление. В первую очередь это техника операции. Порой хирург в погоне за максимальным результатом может слишком сильно затягивать грудь, и швы заживают «на разрыв», в результате чего они потом растягиваются.
— Еще нельзя носить синтетическое белье. Синтетика выделяет обильное количество потоотделений, что плохо влияет на качество швов. Еще не стоит заниматься спортом, и нежелательно употребление алкоголя в течение двух-трех недель, иначе швы будут заживать еще дольше. Всегда при употреблении алкоголя швы заживают хуже, — добавил хирург — Но я не думаю, что Слава была не информирована об этом. Если даже хирург не дал подробных рекомендаций, вся информация есть в интернете.
Неаккуратная форма груди может быть вызвана осложнениями после операции. Такое иногда случается даже после работы опытных врачей, рассказал MSK1.RU пластический хирург Филипп Выступец.
— Плохого я ничего не увидел. Если говорить про импланты, которые дали двойной контур, — такое случается. Одно из осложнений после маммопластики, — отметил он. — Такое состояние бывает, и это не зависит от рук хирурга и от места выполнения операции. Что касается рубцов, они абсолютно адекватные. Нет рубцов, которые выходят из ряда вон.
Ранее мы рассказывали историю пациентки, которая перенесла 10 операций после уменьшения груди в частной клинике. Женщина считает, что пластический хирург ее изуродовал.
Также мы публиковали рассказ хирурга о том, как он меняет внешность своим пациентам. Врач рассказал, за какими услугами обращаются представители сильного пола и насколько это безопасно.