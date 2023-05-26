«Нас стесняются в университете»: как сибирячка открыла бизнес в 18 лет — у нее свое производство белья и магазин в центре

Влюбленная в промышленность

22-летняя Полина Лоскутова открыла магазин нижнего белья четыре года назад. Сначала вещи продавали только в социальных сетях, два года назад девушка сняла первое небольшое помещение, а с сентября прошлого года открыла магазин Pilinia в центре Новосибирска — на улице Советской, 8. Все изделия отшивают вручную на собственном производстве.

— У меня всегда была цель — заниматься своим производством, я обожаю промышленные машины, сама чиню их по мере возможности, покупаю новую технику, — улыбается Полина. — Нам на производство поставляют материалы оптом: резинки для нижнего белья привозят по полкилометра одного цвета.