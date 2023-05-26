«Нас стесняются в университете»: как сибирячка открыла бизнес в 18 лет — у нее свое производство белья и магазин в центре

Новосибирская студентка открыла в центре города магазин женского нижнего белья: все изделия для него отшивают на собственном производстве, для которого Полина купила 13 швейных машинок, а дизайн придумывает лично. Девушка признаётся, что обожает легкую промышленность и производство, но в университете считают, что Полина занимается «игрушечным бизнесом», а дизайн нижнего белья — вовсе не дизайн. Как молодая сибирячка мечтает развивать легкую промышленность, как женщины в возрасте покупают бюстгальтеры с бабочками на сосках и почему шить нижнее белье сложно — в материале НГС.
Влюбленная в промышленность
22-летняя Полина Лоскутова открыла магазин нижнего белья четыре года назад. Сначала вещи продавали только в социальных сетях, два года назад девушка сняла первое небольшое помещение, а с сентября прошлого года открыла магазин Pilinia в центре Новосибирска — на улице Советской, 8. Все изделия отшивают вручную на собственном производстве.
— У меня всегда была цель — заниматься своим производством, я обожаю промышленные машины, сама чиню их по мере возможности, покупаю новую технику, — улыбается Полина. — Нам на производство поставляют материалы оптом: резинки для нижнего белья привозят по полкилометра одного цвета.
Полина говорит, что всю жизнь хотела шить. Вспоминает, что впервые села за швейную машинку в 8 лет, потому что мама занимается дизайном мебели. В детстве они вместе шили мягкие игрушки, Полина увлекалась одеждой для собак и созданием подушек.
Сейчас девушка учится на последнем курсе университета на дизайнера костюма и признаётся, что влюблена в легкую промышленность. Но в университете, говорят Полина и ее одногруппница Соня, которая тоже работает в магазине, считают, что нижнее белье — несерьезное занятие. Их работы не отправляют на конкурсы, а коллекции называют баловством.
— Нас сильно стесняются в университете, производство называют игрушечным. Но нижнее белье — это тот же дизайн, — говорит Полина.
Бельем Полина начала заниматься из-за того, что было трудно подобрать бюстгальтер — ее размер груди не подходит под стандартные.
— У меня маленький обхват под грудью, а грудь есть. Поэтому я решила шить для девушек, у которых такие же проблемы. Первый год я ничего из белья не могла забрать себе: каждый раз шила и думала, что точно купят, — вспомнила дизайнер. — Но, бывает, говоришь людям, что 75С и 80B — это одинаковая чашка, они удивляются. Мы объясняем, что это параллельные перекрестные размеры бюстгальтера, когда чашка одна, а обхват разный.
На первом этапе девушка вложила в бизнес 300 тысяч рублей — на них она купила первое оборудование. Сейчас, чтобы покрыть расходы, надо зарабатывать в месяц более 220 тысяч рублей. Но в бизнесе есть сезонность: например, зимой белье покупают реже, заметила Полина.
«У нас более 13 машин для производства нижнего белья»
У белья, по словам девушек, сложная технология пошива. Всё, что сейчас отшивают на производстве, — результат проб и ошибок. Большую часть времени Полина проводит на производстве, некоторые изделия для магазина шьет сама.
— До того как я начала шить нижнее белье, думала, что существуют только прямострочная промышленная машина и оверлок. Сейчас у нас более 13 машин для производства нижнего белья, — говорит Полина.
Соня рассказала, что недавно для бизнеса купили специальную закрепочную машину и теперь закрепы на белье невозможно распороть даже на производстве — можно только отрезать. Девушки стараются создавать белье, которое не порвется и долго прослужит покупательницам.
К каждой покупке продавцы выдают карточки с рекомендациями по уходу за нижним бельем, но иногда покупатели не придерживаются правил и через некоторое время приходят с претензиями. Несмотря на то что по закону белье не подлежит возврату, в магазине лояльны к клиентам и в течение 14 дней позволяют покупателям прийти с товаром: деньги не возвращают, но белье могут перешить, если не подошел размер или обнаружились дефекты.
— Бывают браки на производстве, ремонт у нас бесплатный. Мы как-то заказывали крючки в одном месте, но клиенты начали приносить белье обратно, потому что крючки отламывались. Тогда мы всё переделали: с каждой партии отпороли крючки и пришили другие, — объяснила Полина.
После того как на производстве отшивают коллекцию, Полина и Соня вручную осматривают каждое изделие: говорят, что у швей глаз замыливается и они могут не увидеть, что где-то неровно сделан оверлок или зигзаг.
Специалистов, которые могут шить нижнее белье, по словам девушек, найти тяжело, всех приходится обучать. Главные критерии — шить ровные строчки, знать промышленное оборудование и понимать последовательность в пошиве. Остальному обещают научить и даже готовы брать студентов на практику.
— Мы хотим улучшить легкую промышленность в Новосибирске, создать рабочие места ребятам после колледжей, университетов. В команду хотим брать молодых сотрудников и готовы обучить пошиву нижнего белья, — уверяет Полина.
Шить белье, говорят девушки, трудно. Для бюстгальтеров существуют разные резинки: становая, бретелечная, окантовочная и другие. На один бюстгалтер уходит примерно три-четыре вида резинок. По словам Полины, недобросовестные производители могут шить бюстгальтеры на прямострочной машине — тогда резинка пришита такой строчкой, которую невозможно растянуть. То есть в классическом виде бюстгальтер растягивается, а при неправильном пошиве строчка рвется.
«Мне снятся бюстгальтеры»
Бюстгальтеры в магазине стоят от 2,5 тысячи рублей, топики продают за 1,5 тысячи рублей, купальники обойдутся также в 1,5 тысячи рублей, а трусики стоят от 1,1 тысячи рублей. Если бюстгальтер заказывают на индивидуальный пошив, то большой размер обойдется в 8 тысяч рублей.
— Дизайн моделей я придумываю сама: сначала рисую скетч, а потом в процессе производства еще несколько раз всё меняю. Я фанат легкой промышленности, мне снятся бюстгальтеры, машинки, — улыбается Полина.
В магазине продают белье как классических цветов (черный, белый, красный), так и яркое: фуксия, синий и голубой. Голубое белье появилось благодаря Соне: Полина сначала сомневалась, что его купят, но сегодня голубой комплект — хит продаж. В этом году в продаже появились купальники в стиле 90-х и нулевых: серебряного и золотого цветов.
— Для купальников мы среди ночи искали ткань: ее мы покупаем и в Новосибирске, но чаще всего в Москве. Бывают проблемы с логистикой: могут недоложить заказ, не отправлять ткань месяцами, отправить не на тот адрес или не с тем телефоном, — отметила Полина.
Одна из коллекций девушек была с леопардовым принтом и оказалась безумно успешной. Модели выпустили в конце декабря, но покупатели до сих пор спрашивают белье с принтом. Но из такой ткани, как объяснили девушки, шить тяжело: принт нанесен сверху, иглы нужно было часто менять, так как они тупятся и цепляют ткань.
Для пошива белья чаще всего используют кружево из полиэфира, шелк Армани, хлопок. Например, ластовицу на трусах изготавливают по ГОСТу — из хлопка.
— Ластовицы у нас качества «пенье» (вид трикотажа самого высокого качества. — Прим. ред.). Это плотный вкладыш на трусиках: он впитывает, а ткань дышит, — объяснила Полина.
Все остатки ткани девушки стараются использовать, чтобы не оставлять после себя производственный мусор.
Женщины постарше покупают белье с бабочками на сосках
В бизнесе, уверена Соня, сложнее всего работать с клиентами, которые торопятся: они не примеряют белье, поэтому оно не всегда подходит по размеру. Когда белье из-за этого возвращают в магазин, размер меняют на подходящий — при условии, что этикетка на месте.
— Мы обучаем консультантов профитингу, чтобы белье подошло идеально. Правильные замеры — залог успеха. Если белье подобрать неправильно, то вы будете его ненавидеть, — объясняет Соня.
Если же размер девушки отличается от стандартных, то в магазине предлагают пошить модель по меркам клиента. Сама Полина недавно перешивала конструкцию бюстгальтера, потому что у девушки грудь была меньше, чем белье, которые было в наличии.
Как признаются Полина и Соня, их любимая категория клиентов — женщины старше 50 лет.
— Женщины постарше покупают белье с бабочками на сосках и раскупают его быстро. Перед Новым годом у нас была неделя бабочек — их все купили за неделю, — говорит Полина. — Мы всем женщинам говорим, чтобы они позволяли себе всё, что хотят. У сексуальности нет возраста.
В магазине есть и постоянные клиенты. Среди них девушка с седьмым размером груди, для которой специально отшивают белье.
За покупками часто приходят мужчины, чтобы порадовать своих женщин: выбирают как сексуальные наряды, так и базовые модели. Бывают и необычные истории. В день открытия на Советской, вспоминают девушки, утром пришел мужчина, купил пояс с чулками, добавил, что его здесь не было, и ушел. Вечером он вернулся уже с женщиной: они выбрали открытое белье, а перед уходом он снова сказал, что его здесь не было.
Бренд из детского прозвища
Название магазина Pilinia появилось из подросткового прозвища Полины. Она всегда была активная, разговорчивая, и подружка назвала ее Пилочкой. Позже Полина переиначила прозвище до Пилинии и так назвала свой профиль в соцсетях, а потом и магазин. Когда девушка регистрировала товарный знак, ей предложили добавить фамилию — так появился магазин Pilinia By Loskutova.
В магазине есть базовые модели, но сама Полина любит кружево, бантики, стразы, подвески. Сейчас она мечтает отшивать бесшовное белье — машинка для создания таких изделий стоит миллион рублей. А в будущем девушка планирует открыть второй магазин, запустить франшизу и начать производить мужскую коллекцию.
Магазин нижнего белья Pilinia By Loskutova вошел в шорт-лист «Народной премии НГС» как лучший малый бизнес года. Именно в этой номинации журналисты редакции НГС выбрали номинантов и определят победителя, в отличие от остальных. В других номинациях выбор остается за вами: вы можете проголосовать за лучшие компании на сайте премии.
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