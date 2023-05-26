freedom
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 79.98
eur 85.88
Тема дняМуляжи камер установят в Новосибирской области
Все новости
Все новости
Маленький, но гордый бизнесНародная премия НГСИстории

«Нас стесняются в университете»: как сибирячка открыла бизнес в 18 лет — у нее свое производство белья и магазин в центре

Полина сама придумывает и отшивает модели, а на производстве у нее 13 машин

3 939

Полина (справа) открыла бизнес четыре года назад. Рекламой занимается Соня (слева) — одногруппница Полины

Поделиться

Новосибирская студентка открыла в центре города магазин женского нижнего белья: все изделия для него отшивают на собственном производстве, для которого Полина купила 13 швейных машинок, а дизайн придумывает лично. Девушка признаётся, что обожает легкую промышленность и производство, но в университете считают, что Полина занимается «игрушечным бизнесом», а дизайн нижнего белья — вовсе не дизайн. Как молодая сибирячка мечтает развивать легкую промышленность, как женщины в возрасте покупают бюстгальтеры с бабочками на сосках и почему шить нижнее белье сложно — в материале НГС.

Влюбленная в промышленность

22-летняя Полина Лоскутова открыла магазин нижнего белья четыре года назад. Сначала вещи продавали только в социальных сетях, два года назад девушка сняла первое небольшое помещение, а с сентября прошлого года открыла магазин Pilinia в центре Новосибирска — на улице Советской, 8. Все изделия отшивают вручную на собственном производстве.

— У меня всегда была цель — заниматься своим производством, я обожаю промышленные машины, сама чиню их по мере возможности, покупаю новую технику, — улыбается Полина. — Нам на производство поставляют материалы оптом: резинки для нижнего белья привозят по полкилометра одного цвета.

В магазине продают не только нижнее белье, но и пижамы, купальники, аксессуары

В магазине продают не только нижнее белье, но и пижамы, купальники, аксессуары

Поделиться

Полина говорит, что всю жизнь хотела шить. Вспоминает, что впервые села за швейную машинку в 8 лет, потому что мама занимается дизайном мебели. В детстве они вместе шили мягкие игрушки, Полина увлекалась одеждой для собак и созданием подушек.

Сейчас девушка учится на последнем курсе университета на дизайнера костюма и признаётся, что влюблена в легкую промышленность. Но в университете, говорят Полина и ее одногруппница Соня, которая тоже работает в магазине, считают, что нижнее белье — несерьезное занятие. Их работы не отправляют на конкурсы, а коллекции называют баловством.

— Нас сильно стесняются в университете, производство называют игрушечным. Но нижнее белье — это тот же дизайн, — говорит Полина.

В продаже есть бюстгальтер с открытой чашкой — просто с косточкой снизу. Это было дизайнерское решение Полины: грудь открыта, но снизу есть поддержка

В продаже есть бюстгальтер с открытой чашкой — просто с косточкой снизу. Это было дизайнерское решение Полины: грудь открыта, но снизу есть поддержка

Поделиться

Бельем Полина начала заниматься из-за того, что было трудно подобрать бюстгальтер — ее размер груди не подходит под стандартные.

— У меня маленький обхват под грудью, а грудь есть. Поэтому я решила шить для девушек, у которых такие же проблемы. Первый год я ничего из белья не могла забрать себе: каждый раз шила и думала, что точно купят, — вспомнила дизайнер. — Но, бывает, говоришь людям, что 75С и 80B — это одинаковая чашка, они удивляются. Мы объясняем, что это параллельные перекрестные размеры бюстгальтера, когда чашка одна, а обхват разный.

На первом этапе девушка вложила в бизнес 300 тысяч рублей — на них она купила первое оборудование. Сейчас, чтобы покрыть расходы, надо зарабатывать в месяц более 220 тысяч рублей. Но в бизнесе есть сезонность: например, зимой белье покупают реже, заметила Полина.

«У нас более 13 машин для производства нижнего белья»

У белья, по словам девушек, сложная технология пошива. Всё, что сейчас отшивают на производстве, — результат проб и ошибок. Большую часть времени Полина проводит на производстве, некоторые изделия для магазина шьет сама.

— До того как я начала шить нижнее белье, думала, что существуют только прямострочная промышленная машина и оверлок. Сейчас у нас более 13 машин для производства нижнего белья, — говорит Полина.

По словам Полины и Сони, всегда стоит следить за предпочтениями покупателей, а не только диктовать им свое видение

По словам Полины и Сони, всегда стоит следить за предпочтениями покупателей, а не только диктовать им свое видение

Поделиться

Соня рассказала, что недавно для бизнеса купили специальную закрепочную машину и теперь закрепы на белье невозможно распороть даже на производстве — можно только отрезать. Девушки стараются создавать белье, которое не порвется и долго прослужит покупательницам.

К каждой покупке продавцы выдают карточки с рекомендациями по уходу за нижним бельем, но иногда покупатели не придерживаются правил и через некоторое время приходят с претензиями. Несмотря на то что по закону белье не подлежит возврату, в магазине лояльны к клиентам и в течение 14 дней позволяют покупателям прийти с товаром: деньги не возвращают, но белье могут перешить, если не подошел размер или обнаружились дефекты.

— Бывают браки на производстве, ремонт у нас бесплатный. Мы как-то заказывали крючки в одном месте, но клиенты начали приносить белье обратно, потому что крючки отламывались. Тогда мы всё переделали: с каждой партии отпороли крючки и пришили другие, — объяснила Полина.

Комплект в голубом цвете оказался хитом продаж

Комплект в голубом цвете оказался хитом продаж

Поделиться

После того как на производстве отшивают коллекцию, Полина и Соня вручную осматривают каждое изделие: говорят, что у швей глаз замыливается и они могут не увидеть, что где-то неровно сделан оверлок или зигзаг.

Специалистов, которые могут шить нижнее белье, по словам девушек, найти тяжело, всех приходится обучать. Главные критерии — шить ровные строчки, знать промышленное оборудование и понимать последовательность в пошиве. Остальному обещают научить и даже готовы брать студентов на практику.

— Мы хотим улучшить легкую промышленность в Новосибирске, создать рабочие места ребятам после колледжей, университетов. В команду хотим брать молодых сотрудников и готовы обучить пошиву нижнего белья, — уверяет Полина.

Студенты уже отрабатывают на производстве практику, и в будущем девушки хотят набрать молодую команду

Студенты уже отрабатывают на производстве практику, и в будущем девушки хотят набрать молодую команду

Поделиться

Шить белье, говорят девушки, трудно. Для бюстгальтеров существуют разные резинки: становая, бретелечная, окантовочная и другие. На один бюстгалтер уходит примерно три-четыре вида резинок. По словам Полины, недобросовестные производители могут шить бюстгальтеры на прямострочной машине — тогда резинка пришита такой строчкой, которую невозможно растянуть. То есть в классическом виде бюстгальтер растягивается, а при неправильном пошиве строчка рвется.

«Мне снятся бюстгальтеры»

Бюстгальтеры в магазине стоят от 2,5 тысячи рублей, топики продают за 1,5 тысячи рублей, купальники обойдутся также в 1,5 тысячи рублей, а трусики стоят от 1,1 тысячи рублей. Если бюстгальтер заказывают на индивидуальный пошив, то большой размер обойдется в 8 тысяч рублей.

— Дизайн моделей я придумываю сама: сначала рисую скетч, а потом в процессе производства еще несколько раз всё меняю. Я фанат легкой промышленности, мне снятся бюстгальтеры, машинки, — улыбается Полина.

Бюстгальтеры в магазине Полины стоят от 2,5 тысячи рублей, топики можно купить за 1,5 тысячи рублей

Бюстгальтеры в магазине Полины стоят от 2,5 тысячи рублей, топики можно купить за 1,5 тысячи рублей

Поделиться

В магазине продают белье как классических цветов (черный, белый, красный), так и яркое: фуксия, синий и голубой. Голубое белье появилось благодаря Соне: Полина сначала сомневалась, что его купят, но сегодня голубой комплект — хит продаж. В этом году в продаже появились купальники в стиле 90-х и нулевых: серебряного и золотого цветов.

— Для купальников мы среди ночи искали ткань: ее мы покупаем и в Новосибирске, но чаще всего в Москве. Бывают проблемы с логистикой: могут недоложить заказ, не отправлять ткань месяцами, отправить не на тот адрес или не с тем телефоном, — отметила Полина.

Одна из коллекций девушек была с леопардовым принтом и оказалась безумно успешной. Модели выпустили в конце декабря, но покупатели до сих пор спрашивают белье с принтом. Но из такой ткани, как объяснили девушки, шить тяжело: принт нанесен сверху, иглы нужно было часто менять, так как они тупятся и цепляют ткань.

Для пошива белья чаще всего используют кружево из полиэфира, шелк Армани, хлопок. Например, ластовицу на трусах изготавливают по ГОСТу — из хлопка.

— Ластовицы у нас качества «пенье» (вид трикотажа самого высокого качества. — Прим. ред.). Это плотный вкладыш на трусиках: он впитывает, а ткань дышит, — объяснила Полина.

Все остатки ткани девушки стараются использовать, чтобы не оставлять после себя производственный мусор.

Женщины постарше покупают белье с бабочками на сосках

В бизнесе, уверена Соня, сложнее всего работать с клиентами, которые торопятся: они не примеряют белье, поэтому оно не всегда подходит по размеру. Когда белье из-за этого возвращают в магазин, размер меняют на подходящий — при условии, что этикетка на месте.

— Мы обучаем консультантов профитингу, чтобы белье подошло идеально. Правильные замеры — залог успеха. Если белье подобрать неправильно, то вы будете его ненавидеть, — объясняет Соня.

В магазине продают как необычные комплекты, так и базовые

В магазине продают как необычные комплекты, так и базовые

Поделиться

Если же размер девушки отличается от стандартных, то в магазине предлагают пошить модель по меркам клиента. Сама Полина недавно перешивала конструкцию бюстгальтера, потому что у девушки грудь была меньше, чем белье, которые было в наличии.

Как признаются Полина и Соня, их любимая категория клиентов — женщины старше 50 лет.

— Женщины постарше покупают белье с бабочками на сосках и раскупают его быстро. Перед Новым годом у нас была неделя бабочек — их все купили за неделю, — говорит Полина. — Мы всем женщинам говорим, чтобы они позволяли себе всё, что хотят. У сексуальности нет возраста.

В магазине есть и постоянные клиенты. Среди них девушка с седьмым размером груди, для которой специально отшивают белье.

За покупками часто приходят мужчины, чтобы порадовать своих женщин: выбирают как сексуальные наряды, так и базовые модели. Бывают и необычные истории. В день открытия на Советской, вспоминают девушки, утром пришел мужчина, купил пояс с чулками, добавил, что его здесь не было, и ушел. Вечером он вернулся уже с женщиной: они выбрали открытое белье, а перед уходом он снова сказал, что его здесь не было.

Бренд из детского прозвища

Девушки планируют развивать собственное производство нижнего белья

Девушки планируют развивать собственное производство нижнего белья

Поделиться

Название магазина Pilinia появилось из подросткового прозвища Полины. Она всегда была активная, разговорчивая, и подружка назвала ее Пилочкой. Позже Полина переиначила прозвище до Пилинии и так назвала свой профиль в соцсетях, а потом и магазин. Когда девушка регистрировала товарный знак, ей предложили добавить фамилию — так появился магазин Pilinia By Loskutova.

В магазине есть базовые модели, но сама Полина любит кружево, бантики, стразы, подвески. Сейчас она мечтает отшивать бесшовное белье — машинка для создания таких изделий стоит миллион рублей. А в будущем девушка планирует открыть второй магазин, запустить франшизу и начать производить мужскую коллекцию.

Магазин нижнего белья Pilinia By Loskutova вошел в шорт-лист «Народной премии НГС» как лучший малый бизнес года. Именно в этой номинации журналисты редакции НГС выбрали номинантов и определят победителя, в отличие от остальных. В других номинациях выбор остается за вами: вы можете проголосовать за лучшие компании на сайте премии.

Недавно мы рассказывали историю двух сестер, которые в декрете открыли магазин одежды для новорожденных. Их вещи покупают в страны Европы.

По теме

Маленький бизнесНародная премия НГСНижнее бельеСтуденткаМагазинКлиенты
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter