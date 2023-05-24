Бизнес в коконе: сёстры из Новосибирска придумали бренд одежды для самых маленьких — их комбинезоны-трансформеры покупают по всему миру

«В бизнесе четко разделили обязанности»

33-летняя Екатерина и 40-летняя Ольга переехали в Новосибирск из Ангарска. Старшая сестра училась в НГУ на математика, а младшая поступила в медицинский на провизора.

После окончания университета Ольга поняла, что не хочет быть научным сотрудником, и почти 20 лет проработала в рекламном агентстве по производству наружной рекламы. Катя устроилась по профессии провизором в аптеку, а потом ушла в декрет и начала вести свой блог о материнстве.



Ольга вспоминает, что давно хотела открыть свой бизнес. Сначала думала собирать подарочные детские боксы, а потом к обсуждению присоединилась сестра. На одной из прогулок с детьми они решили, что пора начать свой бизнес — так появился бренд одежды Little island baby.