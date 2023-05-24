Бизнес в коконе: сёстры из Новосибирска придумали бренд одежды для самых маленьких — их комбинезоны-трансформеры покупают по всему миру

Две сестры Ольга и Екатерина из Новосибирска год назад открыли свой магазин детской одежды. Они почти одновременно стали мамами и поняли, что практичной и лаконичной одежды для новорожденных не хватает. Дети растут быстро, приходится часто покупать новые вещи, а в магазинах одежду шьют ярких цветов и обязательно с рисунками. Так сёстры сами разработали модели и дизайн, открыли производство, придумали комбинезон-трансформер, растущий вместе с малышом, и современный кокон вместо пеленок. Подробности — в материале НГС.
«В бизнесе четко разделили обязанности»
33-летняя Екатерина и 40-летняя Ольга переехали в Новосибирск из Ангарска. Старшая сестра училась в НГУ на математика, а младшая поступила в медицинский на провизора.
После окончания университета Ольга поняла, что не хочет быть научным сотрудником, и почти 20 лет проработала в рекламном агентстве по производству наружной рекламы. Катя устроилась по профессии провизором в аптеку, а потом ушла в декрет и начала вести свой блог о материнстве.
Ольга вспоминает, что давно хотела открыть свой бизнес. Сначала думала собирать подарочные детские боксы, а потом к обсуждению присоединилась сестра. На одной из прогулок с детьми они решили, что пора начать свой бизнес — так появился бренд одежды Little island baby.
— Мы лучшие подруги, поэтому не хотели создавать что-то отдельно. В бизнесе сразу четко разделили обязанности: я отвечаю за техническую часть, а Катя больше за творчество. Мы дополняем друг друга, — объяснила Ольга.
Сёстры вместе выбирали цвета ткани, придумывали модели одежды. Лекала для коллекции тоже разрабатывают вместе: как мамы они понимают, чего не хватает родителям и как сделать так, чтобы вещь была удобной.
Оттенки для первой коллекции выбирали так, чтобы они сочетались между собой. Заказали цвета молоко, графит, фисташку и лаванду. Одежду, по словам сестер, раскупили быстро.
— Мы выбирали цвета без гендера, не хотели покупать розовый и голубой, специально не брали ткань с рисунками. У нас в магазине главная идея — минимализм, лаконичность и растущая одежда, — отметила Катя.
Ткань для одежды закупают в Турции, в основном это стопроцентный органический хлопок — безопасная ткань для детей, которая подходит с первых дней и не вредит аллергикам.
— В первую очередь мы шили для своих детей. К остальным малышам относимся так же — с любовью и заботой, — объясняет Катя.
Сёстры не учились шить одежду, но понимали, как составлять техническое задание, общаться с конструктором и сотрудниками швейного производства. Они придумывают модели для коллекции, создают эскизы, а потом обращаются в конструкторское бюро, где создают лекала и отшивают образцы. Готовую одежду Екатерина и Ольга всегда примеряют на своих детей, они же участвуют в фотосессиях.
В открытие онлайн-магазина сёстры вложили 400 тысяч рублей. Признаются, что хотели сразу снять помещение, продавать не только одежду, но и другие вещи для детей, но пока работают только онлайн и иногда участвуют в маркетах.
Современный кокон и комбинезон-трансформер
Екатерина и Ольга вместо пеленок создали современный кокон — его часто заказывают на выписку из роддома. Внизу у изделия завязывается хвостик, как у рыбки: по словам сестер, многие сначала не понимали, как его использовать, где должны быть ножки и почему вместо них — дырка. Чтобы надеть кокон на ребенка, необходимо просунуть ручки в рукава, а снизу завязать узелок.
— Есть ручки, а внизу хвостики, которые завязываются, — то есть ребенок как будто в мешочке. Если малыш спит и надо поменять подгузник, то можно развязать, не разбудив малыша, — объяснила Ольга.
В магазине также продают комбинезоны, которые вяжут вручную из специальной плюшевой детской пряжи. Сначала он напоминает конверт: там, где должны быть ручки и ножки, ткань можно подвернуть, а когда ребенок вырастает — развернуть.
Чтобы всем мамам было удобно, сёстры продают разные виды боди: на кнопках или с крылышками.
— Я снимала видео, чтобы показать, как надеть на ребенка боди с крылышками через ноги. Мало кто знает, что крылышки на плечах сделаны, чтобы боди можно было надевать через ноги, — объяснила Екатерина.
В продаже есть и аксессуары: шапочки и повязки. Повязки безразмерные, поэтому их могут носить даже взрослые — как ободок.
— Детей мы одели уже очень много, отправляли вещи в Австралию, Канаду, Норвегию, в близлежащие страны Европы, — говорит Екатерина.
— В среднем в месяц примерно 30 заказов, они совершенно разные: кто-то покупает только боди, а кто-то покупает набор на несколько месяцев, — дополняет Ольга.
В день рождения бренда устроили акцию — тогда за день оформили примерно 60 заказов.
Одежду в магазине сестер начали покупать сразу — Екатерина в тот момент уже вела свой блог в социальных сетях, и вещи заказывали подписчики из разных стран. Сейчас отправлять посылки за границу нельзя, но есть те, кто покупает товары через знакомых, которые потом привозят вещи в другую страну.
«Рентабельности небольшая»
Женщины признаются: некоторые не готовы тратить на одежду для малыша 2 тысячи рублей.
— Мы ставим цены ниже, оптимизируем. У детской одежды рентабельности небольшая, но затраты такие же, как сшить одежду на взрослого, — отметила Ольга.
Сейчас в магазине увеличили размерный ряд: год назад шили одежду только для детей до года, теперь есть вещи для детей до 7 лет.
В будущем Екатерина и Ольга хотят открыть мультибрендовый магазин, снять помещение и начать продавать коляски. По их словам, в Новосибирске маленький выбор товаров для детей и родителей — есть куда расти.
Магазин детской одежды Little island baby вошел в шорт-лист «Народной премии НГС» как лучший малый бизнес года. Именно в этой номинации журналисты редакции НГС выбрали номинантов и определят победителя, в отличие от остальных. В других номинациях выбор остается за вами: вы можете проголосовать за лучшие компании на сайте премии.
Недавно мы рассказывали о другом малом бизнесе: Юлиана Дарчидзе шесть лет работала бровистом, а два года назад занялась изготовлением ковров ручной работы.