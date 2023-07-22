Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, соскам — свободу. Секс-колумнистка — о попытке найти компромисс между погодой и приличиями

Девушки в этом году следуют моде на открытые платья и топы, носят их без бюстгальтеров, а окружающие как-то к этому относятся. Почему вообще женские соски считаются чем-то неприличным? Являются ли мужские заведомо менее эротичными, в связи с чем их можно демонстрировать где угодно — хоть на селфи из спортзала, хоть на пляже? Секс-колумнистка НГС Светлана Гладкова рассуждает о проблеме торчащих через одежду сосков, которая заметно обострилась в Новосибирске этим жарким летом.
Летом у новосибирских мужчин слишком много проблем. Примерно с мая они начинают жаловаться, что девушки в коротких юбках отвлекают от дороги, или мешают работать, или просто заставляют думать не о том, о чём им следовало бы в этот момент думать. А стоит мужчинам втянуться и перестать инстинктивно делать стойку на каждую короткую юбку, как случается новая беда: девушки снимают бюстгальтеры.
У нас, у девушек, самые разные причины: то платье с открытой спиной, то жара +36, то грудь размера меньше единицы и «можно я не буду уже идти на поводу у всех этих условностей». Но факт остается фактом: девушки всё чаще затрудняют мужчинам необходимость смотреть им в глаза, а не ниже.
Опрошенные для колонки мужчины, правда, категорически разошлись во мнениях: одни утверждали, что им вообще всё равно (особенно если грудь не больше второго размера), другие из спокойных мужей и отцов семейства превращались в грозных Отелло и требовали от супруги не выгуливать грудь налегке, дабы не привлекать к себе ненужное внимание. Впрочем, жены в таких ситуациях утверждали, что внимание как раз очень даже нужное, недостающее и, собственно, не оказываемое мужем.
Впрочем, в основном мужчины довольно спокойно относились к не слишком защищенной от посторонних взглядов груди своей спутницы. Мол, она ж не сексом с кем-то у меня на глазах занимается, а от того, что на нее посмотрят, мне хуже не станет. Может, даже и получше будет: вспомню, что у родной жены есть нечто, что привлекает мужские взгляды, и сам посмотрю по-новому.
А одному мужчине даже «повезло» оказаться на пляже в роли спутника девушки, которая оказалась любительницей загорать голышом. И он утверждал, что не испытывал никакой ревности от того, что на его девушку смотрят посторонние мужчины, в том числе на те части тела, которые в нашем обществе принято считать интимными. Но при этом опасался, что придется что-то делать, если найдутся какие-то другие мужчины, которые воспримут ее наготу как предложение, и ему придется с этим бороться и, вероятно, вступать в драку. В тот раз обошлось, но с девушкой он всё же предпочел расстаться.
Вот и получается, что мы, женщины, всё ищем разумный компромисс между собственным удобством, модой на открытые топы и платья — и некими приличиями, которые предписывают нам почему-то стесняться именно своих сосков. Как будто у нас у всех в голове заложен один фильтр «Инстаграма» (запрещенная в России соцсеть, вы наверняка помните), который почему-то считает именно женские соски чем-то неприличным, в отличие от, например, мужских.
Вот и приходится изощряться. Я в прошлом году, например, купила первое в своей жизни платье-комбинацию, а под него — специальные тейпы на грудь: они, мол, и поддерживают, и соски маскируют. Но я извела примерно половину рулона на попытку как-то так наклеить этот чертов тейп, чтобы и соски скрыть, и грудь приподнять. Но нет, мне не удалось. Так что если вы умеете, но всё еще не продаете всё в той же запрещенной соцсети курс «Как носить любое платье без бюстгальтера и соблазнять всех мужчин в радиусе 300 метров (кроме слабовидящих)», то я не знаю, почему эта золотая жила всё еще пропадает.
А вообще, после разговоров с мужчинами у меня сложилось впечатление, что мы, женщины, склонны переоценивать влияние своей не полностью прикрытой груди на окружающих мужчин. Одна моя приятельница рассказала, как недавно забыла надеть бюстгальтер, а потом, садясь в машину, чем-то (то ли собой, то ли дверью) задела стоящий рядом дорогой джип, из-за чего у него сработала сигнализация, на зов которой немедленно явился владелец джипа. И, мол, он был так впечатлен разговором с ней в условиях отсутствия бюстгальтера, что отпустил ее без дополнительных разборок.
Я как автомобилист со стажем осмелюсь утверждать: ни один мужчина не простит царапину на своем автомобиле за чью бы то ни было грудь. Особенно если она предоставляется только для осмотра, без какого-либо осязания и прочих сопутствующих удовольствий. Все-таки к машинам мужчины так нежны и привязаны, что просто поманить их слегка проступающими сквозь ткань сосками будет явно недостаточно, чтобы они забыли об ущербе, нанесенном своей «ласточке». Так что почти наверняка никаких царапин не было, а задела она его машину чем-то мягким. Да хотя бы и грудью, например.
Тут, правда, встает еще один критически важный вопрос: ведь бюстгальтер — это не только маскировка и прикрытие неприличного, но и способ поставить на место грудь, которую гравитация упорно тянет туда, где ее не было какие-нибудь 10 лет назад. Но тут уж приходится делать выбор: или задыхаться от дополнительного слоя одежды в жару, или смириться с тем, что лет тебе уже не 20, но это не повод носить непременно бюстгальтер, чтобы водрузить ее на прежнее место.
Впрочем, как бы то ни было, жара в этом году вносит свои коррективы, и вот уже от бюстгальтеров отказываются даже те, кто всю жизнь считал их необходимым атрибутом.
Пару лет назад обозревать НГС рассуждал, как модно стало обижаться на всё на свете — в том числе на чужое обнажение.