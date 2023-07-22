Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, соскам — свободу. Секс-колумнистка — о попытке найти компромисс между погодой и приличиями

Летом у новосибирских мужчин слишком много проблем. Примерно с мая они начинают жаловаться, что девушки в коротких юбках отвлекают от дороги, или мешают работать, или просто заставляют думать не о том, о чём им следовало бы в этот момент думать. А стоит мужчинам втянуться и перестать инстинктивно делать стойку на каждую короткую юбку, как случается новая беда: девушки снимают бюстгальтеры.



У нас, у девушек, самые разные причины: то платье с открытой спиной, то жара +36, то грудь размера меньше единицы и «можно я не буду уже идти на поводу у всех этих условностей». Но факт остается фактом: девушки всё чаще затрудняют мужчинам необходимость смотреть им в глаза, а не ниже.

