«Голые ягодицы пострашнее пистолета». Почему стало так модно обижаться и что теперь с этим делать

Подобного рода идиотизм происходит в последнее время всё чаще. Даже авторов колонок на НГС эта беда не минула: Андрей Поздняков, выразивший осторожные сомнения по поводу целесообразности пышных торжеств во время одного государственного праздника, едва не стал фигурантом уголовного дела. Да что говорить, весь город (по крайней мере, интересующаяся его культурной жизнью часть) помнит историю массовых возмущений по поводу спектакля «Тангейзер».



В общем, мы живем в непростое время. Нужно дважды подумать, прежде чем что-то написать в социальных сетях, и четырежды — прежде чем разместить там фото. В том же Санкт-Петербурге, в непосредственной близости от Исаакиевского собора, расположены три больших отеля, чьи окна выходят на храм. А ну как какая-нибудь раскованная девица выложит в твиттере откровенное фото из номера, где будут приоткрыты шторы? Это вам не видно, а желающие оскорбиться в религиозных чувствах найдут чем.



Было бы неправильно объяснять это обостренное восприятие исключительно нашими отечественными политическими и ментальными особенностями. Ведь в мире, свободном от российской пропаганды, происходит, по сути, то же самое, просто там повестка иная. Вместо защитников религиозных чувств (хотя и они тоже имеются) — фем-активистки и борцы за права чернокожих. Недавно, например, YouTube удалил ролики с отрывками из черно-белого еще фильма, где белый актер играл Отелло с густо намазанным темным гримом лицом. Это теперь называется black face и считается крайне неприличным, обидным по отношению к людям с повышенной от природы пигментацией кожи.

