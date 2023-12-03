Дали по шапке: чепчики с рожками или балаклавы - разбираемся, какие головные уборы сейчас в тренде

Подобрать идеальный головной убор, в котором почувствуешь себя королевой жизни, весьма и весьма сложно. То сядет не так, то прическу испортит, то цветок сбоку ни к селу, ни к городу. Грустно, особенно, когда рассматриваешь предлагаемый ассортимент торговых рядов в метро или на рынке, а шапка в Сибири очень нужна. Радует, что сегодня масса вариантов, чем ее заменить — это раз, два — актуальных моделей шапок действительно много, главное — понимать, актуальные — это какие. Предлагаем изучить наш небольшой обзор с модными советами — и пусть удачная шапка всегда будет с вами.

