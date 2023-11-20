Звезда в шоке: собираемся на новогодний корпоратив — считаем, сколько стоит образ королевы вечеринки

Первое, что вам следует учесть, — место проведения и обстановка в коллективе. Если вечеринка проходит в офисе, не стоит примерять слишком кричащий наряд — в интерьере рабочих кабинетов вы будете выглядеть нелепо. Здесь можно ограничиться необычным аксессуаром или дневной макияж перевести в вечерний.

Мероприятие в заведении — отлично, можно добавить немного блеска или актуальных в этом сезоне перьев, главное, не перестарайтесь. Соблюдайте баланс, избегайте излишней оголенности, нанесите спокойный макияж, аккуратно уложите волосы без бешеных начесов, хотя — если сильно хочется побыть рок-звездой и позволяет дресс-код, то почему нет, один раз в году можно.