Звезда в шоке: собираемся на новогодний корпоратив — считаем, сколько стоит образ королевы вечеринки

Не за горами череда новогодних корпоративов. Самое приятное — предвкушение праздника и продумывание образа на вечеринку. Периодически в офисе слышатся женские перешептывания: «А ты в чем пойдешь? В платье? В каком?». Мужчинам не понять, но выбор платья и не только его на новогодний праздник задача непростая, ведь нужно учесть столько нюансов, особенно если ваше мероприятие начинается сразу после рабочего дня. Чтобы облегчить вам задачу, мы решили сделать небольшой обзор с идеями образов, ценами и самыми трендовыми деталями.
Первое, что вам следует учесть, — место проведения и обстановка в коллективе. Если вечеринка проходит в офисе, не стоит примерять слишком кричащий наряд — в интерьере рабочих кабинетов вы будете выглядеть нелепо. Здесь можно ограничиться необычным аксессуаром или дневной макияж перевести в вечерний.
Мероприятие в заведении — отлично, можно добавить немного блеска или актуальных в этом сезоне перьев, главное, не перестарайтесь. Соблюдайте баланс, избегайте излишней оголенности, нанесите спокойный макияж, аккуратно уложите волосы без бешеных начесов, хотя — если сильно хочется побыть рок-звездой и позволяет дресс-код, то почему нет, один раз в году можно.
— Перья, стразы, мелкие и крупные украшения. Я бы поискала интересные стилистические решения и надела бы не просто атласный костюм с перьями на манжетах, и использовала бы перья как аксессуар — например, в прическу, — говорит тренд-аналитик и стилист Марина Воробьева.
Например, в магазине Zarina представлено много интересных аксессуаров для волос. Заколку с перьями можно купить за 999 рублей и украсить ею повседневный образ: прикрепить на голову, использовать как брошь или надеть на щиколотки, украсив туфли. Также аксессуары можно посмотреть в обновленной Gloria Jeans.
Красивая коллекция образов для новогоднего корпоратива представлена в магазине 12 Storeez — ценовой сегмент выше среднего. На сайте показаны уже готовые комплекты согласно всем последним трендам.
— По-прежнему с нами тренд на метал, золото и серебро: брюки или жакеты. Твидовые костюмы с добавлением нити люрекса, — подсказывает Марина Воробьева.
Достойная праздничная коллекция в магазине Love Republic — действительно есть на что посмотреть. Вполне возможно рейл со скидками окажется таким же привлекательным, загляните в ТЦ, вдруг вам повезет.
— Если корпоратив сразу после работы — можно ограничиться интересной обувью или аксессуарами — так вы обновите образ. Популярны брюки и юбки из пайеток. Подумайте, как можно обыграть этот тренд, иначе вместо вау-эффекта встретите на мероприятии двойника, — подсказывает стилист.
Сочетание черного и розового — может быть это некая эволюция барбикора, почему нет? Черный базовый жакет наверняка есть в гардеробе у каждой модницы, дополните им платье необычного кроя и внимание на празднике вам обеспечено.
Необычный сарафан из пайеток найден в магазине Lime — его можно взять с собой и вечером заменить на него офисную юбку. Такое же решение предлагаем для применения в новогоднем образе пышной объемной блузы — бренд тот же. Берем с собой, заменяем рубашку или джемпер — вуаля, яркий праздничный образ готов.
— Актуальны рюши и гипертрофированный объем, цветы-чокеры, текстильные цветы как элемент декора на платье или жакет в стиле Prada и Miu Miu. Сохраняется тренд на прозрачность, вещи из органзы, юбки-сетки из прозрачной ткани — они есть в Zarina. Покупая такую вещь, подумайте — вы берете ее на один раз или планируете использовать в гардеробе, — говорит Марина Воробьева.
Не советуем надевать оба изделия сразу — все таки это корпоратив, где будут присутствовать коллеги и начальники. Помним про соблюдение делового этикета.
Остаются актуальными брючные костюмы с жилетами — дополните его блестящим необычным поясом, замените повседневные серьги на более акцентные, нанесите яркую помаду — ваш образ на корпоратив готов. Никто не отменял и классические мини платья с блестками — продаются в любом магазине в самых разных расцветках.
Обычно платья в пол не рекомендуют надевать на новогодний корпоратив, если ваша вечеринка не тематическая, например, в стиле Голливуд или премии Оскар, но вдруг очень хочется, праздников впереди много.
Не забываем про обувь: это могут быть как туфли лодочки, так и босоножки, со стразами, на шпильке или на широком каблуке. Большая коллекция обуви для новогоднего корпоратива представлена в магазинах Maag, Vilet. Средняя стоимость 5000 — 10 000 рублей.
Завершаем образ
Купить одежду для праздника — это лишь полдела. Те счастливицы, которые располагают временем, возможностями и финансами, непременно пожелают завершить образ профессиональной укладкой и макияжем. Сколько стоит такое удовольствие? По словам стилиста Евгении Разинкиной, в сравнении с прошлым годом стоимость услуги поднялась на 1500 — 2000 рублей.
К примеру, в «Школе стиля Марии Липатниковой» новогодний образ обойдется вам примерно в 6000 — 10 000 рублей. Студия Twins beauty house предлагает полный образ от 4000 — 4500 рублей и 5000 — 5500 рублей от топ-мастера.
Студия красоты «Марлен» предлагает услугу вечернего макияжа от 1800 рублей до 2200 рублей, а прическа вам обойдется от 2800 рублей до 3200 рублей. Для тех, кто экономит время, есть возможность воспользоваться услугой в 4 или даже в 6 рук, правда стоимость увеличится на 10%.
Не забываем про маникюр — средняя стоимость процедуры по городу — 2000 — 5000 рублей. Оформление, окрашивание или ламинирование бровей — плюс еще 1000 — 3000 рублей. Наращивание ресниц — от 2000 до 5000 рублей.
Итого получаем — плюс 10 000 — 15 000 рублей на бьюти-процедуры. Мы посчитали среднюю стоимость по городу, взяли все вышеперечисленное. Услуги косметолога и солярий считать не стали, так же как и стрижки — представим, что мастера будут работать с тем, что есть.
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