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Звезда в шоке: собираемся на новогодний корпоратив — считаем, сколько стоит образ королевы вечеринки

Блестки, перья, пайетки, макияж, укладка, ноготочки, сумочка туфли (и это еще не весь список)

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Считаем, сколько стоит собраться на новогодний корпоратив

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Не за горами череда новогодних корпоративов. Самое приятное — предвкушение праздника и продумывание образа на вечеринку. Периодически в офисе слышатся женские перешептывания: «А ты в чем пойдешь? В платье? В каком?». Мужчинам не понять, но выбор платья и не только его на новогодний праздник задача непростая, ведь нужно учесть столько нюансов, особенно если ваше мероприятие начинается сразу после рабочего дня. Чтобы облегчить вам задачу, мы решили сделать небольшой обзор с идеями образов, ценами и самыми трендовыми деталями.

Первое, что вам следует учесть, — место проведения и обстановка в коллективе. Если вечеринка проходит в офисе, не стоит примерять слишком кричащий наряд — в интерьере рабочих кабинетов вы будете выглядеть нелепо. Здесь можно ограничиться необычным аксессуаром или дневной макияж перевести в вечерний.

Мероприятие в заведении — отлично, можно добавить немного блеска или актуальных в этом сезоне перьев, главное, не перестарайтесь. Соблюдайте баланс, избегайте излишней оголенности, нанесите спокойный макияж, аккуратно уложите волосы без бешеных начесов, хотя — если сильно хочется побыть рок-звездой и позволяет дресс-код, то почему нет, один раз в году можно.

Такие фасоны платьев часто выбирают на корпоратив в красивом ресторане — готовые образы Love Republic 8 999 рублей

Такие фасоны платьев часто выбирают на корпоратив в красивом ресторане — готовые образы Love Republic 8 999 рублей

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— Перья, стразы, мелкие и крупные украшения. Я бы поискала интересные стилистические решения и надела бы не просто атласный костюм с перьями на манжетах, и использовала бы перья как аксессуар — например, в прическу, — говорит тренд-аналитик и стилист Марина Воробьева.

Например, в магазине Zarina представлено много интересных аксессуаров для волос. Заколку с перьями можно купить за 999 рублей и украсить ею повседневный образ: прикрепить на голову, использовать как брошь или надеть на щиколотки, украсив туфли. Также аксессуары можно посмотреть в обновленной Gloria Jeans.

Красивая коллекция образов для новогоднего корпоратива представлена в магазине 12 Storeez — ценовой сегмент выше среднего. На сайте показаны уже готовые комплекты согласно всем последним трендам.

Жакет в цвете шоколад с перьями 36 980, брюки из итальянского бархата 24 980 рублей, розовый жакет с перьями 44 980, юбка с перьями 34 980 рублей

Жакет в цвете шоколад с перьями 36 980, брюки из итальянского бархата 24 980 рублей, розовый жакет с перьями 44 980, юбка с перьями 34 980 рублей

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— По-прежнему с нами тренд на метал, золото и серебро: брюки или жакеты. Твидовые костюмы с добавлением нити люрекса, — подсказывает Марина Воробьева.

Платье мини, серебро Love Republic 4999 рублей, джинсы металлик 12 Storeez 16 980 рублей

Платье мини, серебро Love Republic 4999 рублей, джинсы металлик 12 Storeez 16 980 рублей

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Достойная праздничная коллекция в магазине Love Republic — действительно есть на что посмотреть. Вполне возможно рейл со скидками окажется таким же привлекательным, загляните в ТЦ, вдруг вам повезет.

Костюм из твида 12 Storeez: жакет 36 980 рублей, юбка 19 980 рублей, платье-жакет Love Republic 7 999 рублей

Костюм из твида 12 Storeez: жакет 36 980 рублей, юбка 19 980 рублей, платье-жакет Love Republic 7 999 рублей

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— Если корпоратив сразу после работы — можно ограничиться интересной обувью или аксессуарами — так вы обновите образ. Популярны брюки и юбки из пайеток. Подумайте, как можно обыграть этот тренд, иначе вместо вау-эффекта встретите на мероприятии двойника, — подсказывает стилист.

Сочетание черного и розового — может быть это некая эволюция барбикора, почему нет? Черный базовый жакет наверняка есть в гардеробе у каждой модницы, дополните им платье необычного кроя и внимание на празднике вам обеспечено.

Мини платье с накидкой Lime 13 999 рублей, розовая сумка с бантом Lime 3 599 рублей, розовое платье ассиметричного кроя Love Republic 7 999 рублей

Мини платье с накидкой Lime 13 999 рублей, розовая сумка с бантом Lime 3 599 рублей, розовое платье ассиметричного кроя Love Republic 7 999 рублей

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Необычный сарафан из пайеток найден в магазине Lime — его можно взять с собой и вечером заменить на него офисную юбку. Такое же решение предлагаем для применения в новогоднем образе пышной объемной блузы — бренд тот же. Берем с собой, заменяем рубашку или джемпер — вуаля, яркий праздничный образ готов.

Сарафан из пайеток Lime 9 999 рублей, объемная блуза Lime 10 999 рублей

Сарафан из пайеток Lime 9 999 рублей, объемная блуза Lime 10 999 рублей

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— Актуальны рюши и гипертрофированный объем, цветы-чокеры, текстильные цветы как элемент декора на платье или жакет в стиле Prada и Miu Miu. Сохраняется тренд на прозрачность, вещи из органзы, юбки-сетки из прозрачной ткани — они есть в Zarina. Покупая такую вещь, подумайте — вы берете ее на один раз или планируете использовать в гардеробе, — говорит Марина Воробьева.

Ажурная блуза 3999 рублей и брюки 3599 рублей, Zarina

Ажурная блуза 3999 рублей и брюки 3599 рублей, Zarina

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Не советуем надевать оба изделия сразу — все таки это корпоратив, где будут присутствовать коллеги и начальники. Помним про соблюдение делового этикета.

Пояс из страз Zarina 1599 рублей, блестящее мини-платье Zarina 2999 рублей

Пояс из страз Zarina 1599 рублей, блестящее мини-платье Zarina 2999 рублей

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Остаются актуальными брючные костюмы с жилетами — дополните его блестящим необычным поясом, замените повседневные серьги на более акцентные, нанесите яркую помаду — ваш образ на корпоратив готов. Никто не отменял и классические мини платья с блестками — продаются в любом магазине в самых разных расцветках.

Зеленое платье в пол Love Republic 6 999 рублей, черное платье в пол с бантом Lime 9 999 рублей

Зеленое платье в пол Love Republic 6 999 рублей, черное платье в пол с бантом Lime 9 999 рублей

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Обычно платья в пол не рекомендуют надевать на новогодний корпоратив, если ваша вечеринка не тематическая, например, в стиле Голливуд или премии Оскар, но вдруг очень хочется, праздников впереди много.

Не забываем про обувь: это могут быть как туфли лодочки, так и босоножки, со стразами, на шпильке или на широком каблуке. Большая коллекция обуви для новогоднего корпоратива представлена в магазинах Maag, Vilet. Средняя стоимость 5000 — 10 000 рублей.

Завершаем образ

Яркий макияж советуем наносить под лаконичный монохромный образ

Яркий макияж советуем наносить под лаконичный монохромный образ

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Купить одежду для праздника — это лишь полдела. Те счастливицы, которые располагают временем, возможностями и финансами, непременно пожелают завершить образ профессиональной укладкой и макияжем. Сколько стоит такое удовольствие? По словам стилиста Евгении Разинкиной, в сравнении с прошлым годом стоимость услуги поднялась на 1500 — 2000 рублей.

К примеру, в «Школе стиля Марии Липатниковой» новогодний образ обойдется вам примерно в 6000 — 10 000 рублей. Студия Twins beauty house предлагает полный образ от 4000 — 4500 рублей и 5000 — 5500 рублей от топ-мастера.

Если ваш образ получился акцентным и ярким — много блеска, страз или пайеток, выберете спокойный нюдовый макияж

Если ваш образ получился акцентным и ярким — много блеска, страз или пайеток, выберете спокойный нюдовый макияж

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Студия красоты «Марлен» предлагает услугу вечернего макияжа от 1800 рублей до 2200 рублей, а прическа вам обойдется от 2800 рублей до 3200 рублей. Для тех, кто экономит время, есть возможность воспользоваться услугой в 4 или даже в 6 рук, правда стоимость увеличится на 10%.

Не забываем про маникюр — средняя стоимость процедуры по городу — 2000 — 5000 рублей. Оформление, окрашивание или ламинирование бровей — плюс еще 1000 — 3000 рублей. Наращивание ресниц — от 2000 до 5000 рублей.

Глиттер — отличный вариант для тех, кто не успел заморочиться с прической. Нанесите немного блеска на волосы, сверкающая баночка обойдется вам примерно в 300 — 500 рублей

Глиттер — отличный вариант для тех, кто не успел заморочиться с прической. Нанесите немного блеска на волосы, сверкающая баночка обойдется вам примерно в 300 — 500 рублей

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Итого получаем — плюс 10 000 — 15 000 рублей на бьюти-процедуры. Мы посчитали среднюю стоимость по городу, взяли все вышеперечисленное. Услуги косметолога и солярий считать не стали, так же как и стрижки — представим, что мастера будут работать с тем, что есть.

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Дорого-богато? Одна вещь стоит почти миллион, другая 3 тысячи рублей — попробуйте их отличить.

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