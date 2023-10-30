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«Тонкий плюш, вышивка, пайетки»: сибирячка продает антикварную сумочку — ее сделали в 19 веке

Продавец отмечает, что сумочку создали в Германии

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Изделие выглядит нежно и аккуратно

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В Новосибирске на сайте по размещению объявлений «Avito» продают антикварную сумочку. За нее хотят всего 4 тысячи рублей.

Жительница Новосибирска по имени Алла продает на сайте по размещению объявлений «Avito» антикварную сумочку 19 века. Продавец указала, что изделие изготовили примерно в 1890-е годы в Германии. По словам продавца, ее создали в позапрошлом веке. Изделие хорошо сохранилось, но ремень, возможно, был пришит позже.

— Антикварная сумочка. Примерно 1890-е. Состояние соответствующее.
Тонкий плюш, вышивка, бисер, медные пайетки. Ремешок, возможно, пришит намного позже. Германия — сообщила продавец.

Внутри сумочка тоже выглядит мило

Внутри сумочка тоже выглядит мило

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Судя по фотографиям, изделие хорошо сохранилось. На сумке — красивая вышивка. Внутри она отдела красивой бархатистой тканью. Подробности об изделии уточнить у продавца не удалось — на момент публикации материала она не ответила корреспонденту НГС. Изделие женщина оценила в 4 тысячи рублей.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продавали старинную сорочку из Парижа. Продавцом оказалась депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус. Изделие купили очень быстро.

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