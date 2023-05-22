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Тема дняДепутат продает старинную сорочку из Парижа
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«Одни пуговицы чего стоят»: депутат новосибирского горсовета продает старинную сорочку из Парижа

Наталья Пинус рассказала НГС историю необычной вещи

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Судя по фотографии, вещь действительно старинная

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В Новосибирске на сайте Avito продают старинную сорочку из Парижа. Продавцом редкой вещи оказалась депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус.

— Старинная сорочка. Куплена на старинном рынке в Париже. Размер большой. В хорошем состоянии, — указано в объявлении.

На фотографиях представлена красивая сорочка с ажурной отделкой. Она светлого цвета. Стоимость изделия — 3 тысячи рублей. Объявление опубликовали 20 мая.

— Я ее приобрела лет 15 назад на Marche aux puces — это один из главных блошиных рынков в Париже. Не помню, сколько она стоила. Предположительно, она очень старая, где-то XIX века. Это и видно — одни пуговицы чего стоят, — рассказала НГС Наталья Пинус.

Депутат добавила, что купила на рынке несколько вещей. Эта сорочка ей не нужна. Наталья Пинус надеется, что кому-то вещь пригодится. По словам депутата, пока по объявлению никто не звонил.

Ранее НГС писал, что Наталью Пинус суд оштрафовал за пикет против застройки сквера на Демакова. Ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

АвитоНовосибирскПродажаОбъявленияПариж
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