«Одни пуговицы чего стоят»: депутат новосибирского горсовета продает старинную сорочку из Парижа

В Новосибирске на сайте Avito продают старинную сорочку из Парижа. Продавцом редкой вещи оказалась депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус.
— Старинная сорочка. Куплена на старинном рынке в Париже. Размер большой. В хорошем состоянии, — указано в объявлении.
На фотографиях представлена красивая сорочка с ажурной отделкой. Она светлого цвета. Стоимость изделия —
— Я ее приобрела лет 15 назад на Marche aux puces — это один из главных блошиных рынков в Париже. Не помню, сколько она стоила. Предположительно, она очень старая, где-то XIX века. Это и видно — одни пуговицы чего стоят, — рассказала НГС Наталья Пинус.
Депутат добавила, что купила на рынке несколько вещей. Эта сорочка ей не нужна. Наталья Пинус надеется, что кому-то вещь пригодится. По словам депутата, пока по объявлению никто не звонил.
Ранее НГС писал, что Наталью Пинус суд оштрафовал за пикет против застройки сквера на Демакова. Ей назначили штраф в размере