Кому нужны эти ниточки? Пять форм бровей, которые портят образ

«Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться!» — говорила секретарша Верочка своей начальнице по «Служебному роману» Людмиле Калугиной. В наше время девушки бороться с густыми бровями не спешат, наоборот, некоторые их подкрашивают, чтобы сделать образ еще ярче. Между тем брови — та маленькая, но важная часть имиджа, которая задает тон всей внешности. Так обратим на них внимание вместе с Marie Claire, наши друзья из глянца собрали советы для тех, кто не хочет испортить естественную красоту неудачной формой бровей.
Брови-ниточки
«Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивленно приподнятая», — продолжала свои уроки стиля секретарша Вера. Но тонкие брови ушли из моды в начале нового века. Сейчас же эта форма подходит только девушкам с миниатюрными, кукольными чертами лица. В этом случае брови смотрятся гармонично. В остальном же тонкие брови неизменно вызовут дисбаланс в пропорциях.
Если от природы у девушки очень густые брови, а форму попробовать на себе хочется, можно воспользоваться старым проверенным способом и сначала замаскировать лишние волоски консилером. В любом случае, всегда можно откорректировать брови в различных фоторедакторах, чтобы лучше понять, пойдут ли они.
Театральный изгиб
Среди знаменитостей такую форму бровей предпочитает певица Бейонсе: изящный изгиб сочетается с острыми, графичными чертами лица. Но далеко не всем такая форма подходит — женщинам с круглым или квадратным типом лица театральный изгиб бровей будет придавать лишь вид удивления.
Неестественно восходящая бровь
Эту форму выбирают любительницы яркого нестандартного мейкапа. Бывает, что некоторые даже выщипывают кончик, чтобы затем прорисовать его на новом месте. До сих пор популярен макияж с использованием тейпов, который создает «лисий взгляд» и разительно вытягивает кончик брови к виску. Благодаря им создается лифтинг-эффект.
Но мы всё же советуем обращать внимание на природную форму бровей: необязательно рисовать кончик на новом месте, достаточно лишь слегка скорректировать форму, чтобы визуально приподнять взгляд.
Графичные темные брови
Четкие, словно начерченные по линейке, брови вошли в нашу жизнь вместе с помадками Anastasia Beverly Hills. Тогда модники не прощали ни один выходивший или торчащий за линию волосок, сама форма была четкая, цвет — густой. Сегодня чаще всего такую форму выбирают девушки, которые не любят тратить много времени на макияж. При окрашивании брови специально делаются ярче, чтобы цвет держался дольше, а форму не нужно было вырисовывать по утрам. Мастера красоты всё же рекомендуют воздержаться от таких радикальных решений и отдавать предпочтение более натуральным оттенкам и мягким линиям.
Слишком широкие брови
Брови как у Кары Делевинь были на пике популярности вместе с моделью. Такая форма утяжеляет взгляд, да и подходит только обладательницам достаточно крупных черт лица. Если от природы у вас густые брови, лучше воздержаться от окрашивания их в слишком темные оттенки, а также от графичных линий в повседневном макияже. Предпочтение стоит отдать укладке бровей на прозрачный гель, чтобы добиться эффекта пушистых бровей и не переборщить.
Что еще почитать о красоте
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