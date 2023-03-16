Кому нужны эти ниточки? Пять форм бровей, которые портят образ

«Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться!» — говорила секретарша Верочка своей начальнице по «Служебному роману» Людмиле Калугиной. В наше время девушки бороться с густыми бровями не спешат, наоборот, некоторые их подкрашивают, чтобы сделать образ еще ярче. Между тем брови — та маленькая, но важная часть имиджа, которая задает тон всей внешности. Так обратим на них внимание вместе с Marie Claire, наши друзья из глянца собрали советы для тех, кто не хочет испортить естественную красоту неудачной формой бровей.

