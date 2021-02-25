Опять вырядилась: 10 вещей в вашем гардеробе, которые отпугивают мужчин (а женщины и стилисты их обожают)

Чтобы всё было честно, мы спросили у самих мужчин, что им не нравится в женщинах.

— Не люблю, когда девушки носят брюки и джинсы, в юбках гораздо красивее (но не зимой в минус 30 ), правильной длины, мини — это вульгарно. Девушки сейчас стали одеваться гораздо стильнее, чем раньше, радует, что мода на откровенные наряды прошла, — рассказал Иван Кузьмин.

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