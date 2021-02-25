Опять вырядилась: 10 вещей в вашем гардеробе, которые отпугивают мужчин (а женщины и стилисты их обожают)

Мужчины из Новосибирска составили рейтинг самых ужасных вещей в женском гардеробе
Если вы четко уверены, что одеваетесь для себя, а не для других, этот материал вам ничем не поможет. Но большинство женщин всё же подбирает одежду, чтобы быть привлекательными для общения (и для мужчин в том числе). В этом нет ничего плохого и стыдного. Хоть сейчас и в моде быть независимым и дерзким. Нравиться другим — естественная потребность, и если для вас она актуальна, то мы расскажем, какие вещи женского гардероба мужчины считают странными, асексуальными и отталкивающими.
Мини-юбки
Сказ о том, что мужчины обожают женщин в мини-юбках, придумали те, кто разбираются в межполовых отношениях примерно так же, как первоклассник в квантовой физике. Привлекают ли внимание мужчин женщины в мини-юбках — да. Думает ли он в этот момент что-то вроде, какая красивая и интересная женщина, приглашу-ка ее на кофе — нет. К сожалению, это так. Поэтому если цель — понравиться какому-то конкретному мужчине или гипотетическому для длительных отношений, лучше оставить мини врагу. По крайней мере в холодное время года уж точно, летом такую модель проще носить невульгарно и уместно игриво.
Чтобы всё было честно, мы спросили у самих мужчин, что им не нравится в женщинах.
— Не люблю, когда девушки носят брюки и джинсы, в юбках гораздо красивее (но не зимой в
Одежда оверсайз и пиджаки с мужского плеча
Вещи оверсайз сейчас в моде, в них комфортно, и они создают правильные пропорции, например, лосины, длинный объемный свитер и сапоги-трубы смотрятся отлично. Это всё нам рассказывают стилисты. А мужчины считают, что это просто одежда не по размеру. Они видят не стильный пиджачок с мужского плеча, а странную огромную вещь из мужского магазина. Поэтому, если хочется нравиться именно им, нужно выбрать что-то средней посадки (не в обтяг, но и не на три размера больше). Прощайте, огромные балахоны, — встретимся после свадьбы.
Темная помада
Хоть некоторые и считают, что женщины украшают себя исключительно для противоположного пола, мы сейчас докажем — это не так. Возьмем пример, яркий макияж — мужчины его не любят и точка. Точнее, им нравится естественное сияние, легкий румянец, подчеркнутые ресницы и губы под прозрачным блеском. Про коричневую помаду, стрелки-кошечки и блестки наравне с черными бровями они думают такое, что мы не можем привести эту цитату в материале. Но женщин это не останавливает сметать с полок косметику и делать боевой раскрас. Потому что можем себе позволить.
Прозрачные бретели от бюстгальтера
Прозрачные бретельки от бюстгальтера не просто видно, а видно сильнее, чем обычные тканевые, и это асексуально. Вместе с силиконовыми накладками на грудь, которые могут отпасть в самый ответственный момент. Мужчины ничего не имеют против кокетливой лямочки, которая случайно выпадает из-под топа. Пусть она лучше будет черная, или белая, или красная, но не силиконовая. От лямок из такого материала остаются полоски, как будто вас пытали. И кстати, очень мало стильных вещей, которые предполагают, что из-под них будет видно бюстгальтер, если только вы не носите бельевые топы без второго слоя в обычной жизни, но вы же этого не делаете, правда? Еще парни не очень любят кружевное белье, особенно если оно суперсложное и явно неудобное по виду (им, конечно, его не носить, но всё же).
Детские принты на футболках
Футболки с котятами и героями мультфильмов говорят о том, что вы не следите за модными тенденциями и можете быть достаточно инфантильной, что принесет проблемы в будущем. Да и на фоне стильно одетых девушек женщины в футболках-приколах смотрятся как огромные дети. Их вроде выпустили во взрослый мир, а рассказать что к чему забыли.
Туда же, как ни странно, мужчины относят и платья в стиле беби-долл. В реальной жизни мало кто хочет встречаться с куколкой — такие фасоны ассоциируются с инфантильностью и детскостью, что нормальных мужчин, конечно же, отталкивает.
Сандалии и балетки на плоском ходу
С этой позицией всё не так очевидно, уж не знаем, чем представителям сильного пола не угодили сандалии, но они их терпеть не могут.
— Визуально не привлекает женская обувь на плоской подошве — сандалии, балетки, а еще брюки — я за юбки, платья, сарафаны, — говорит ресторатор Иван Каменев.
Мы можем только предположить, что такая обувь делает ступни визуально больше, а перемычки на щиколотках (особенно если они не очень хрупкие) ассоциируется с докторской колбасой, перетянутой бечевкой.
Джинсы с высокой талией
У высокой посадки джинсов много плюсов — они делают ноги бесконечными и вытягивают силуэт, а еще под таким фасоном легко замаскировать небольшой животик, но парни всё равно их не любят. Они заметили в них минус, с которым нельзя поспорить, — попу такие модели делают плоской. Этим и правда грешит деним с завышенной талией, а еще джинсовые комбинезоны.
Если вы подбираете гардероб под задачу нравиться как можно большему числу мужчин, ваш выбор — прямые джинсы средней посадки. Кстати, клеши и брюки палаццо тоже не попали в число мужских фаворитов. Вы сами понимаете почему.
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