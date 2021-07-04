«Чтобы не слишком голо»: 9 стильных сибирячек в шортах — они ждали этого всю зиму, но одна ошибка может испортить всё

— Шорты не должны обтягивать, лучше, когда они сидят свободно, не короткие. Я ношу шорты со свободными свитерами, футболками. Считаю, что шорты — это дневной элемент гардероба, их можно надеть на прогулку по городу, пройтись по магазинам, если поехали на природу с друзьями. Я не надела бы шорты в театр или на ужин с мужчиной. Не стесняюсь носить шорты, приседаю по 30–40 раз каждый день в несколько подходов.



Алина, 21 год, учится и работает в магазине одежды