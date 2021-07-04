«Чтобы не слишком голо»: 9 стильных сибирячек в шортах — они ждали этого всю зиму, но одна ошибка может испортить всё

После длинной недели дождей на город надвигается аномальная жара. Соскучившиеся по солнцу и теплу сибирячки уже облачились в яркие одежды всех цветов радуги и щеголяют по улицам, демонстрируя прохожим свои наряды. Мы решили обратить внимание на шорты, которые считаются самой опасной вещью в летнем гардеробе. Наш корреспондент Алёна Золотухина поговорила с городскими модницами о том, какие шорты они считают правильными и как предпочитают их носить.
Ольга, 24 года, работает в сфере SMM
— Летом тепло, в шортах можно ходить куда угодно, разве что не надевать их в церковь или на какое-то официальное мероприятие. Я люблю короткие джинсовые модели, ношу с футболками, топами, свитшотами, иногда с блузами. Правильный крой, на мой взгляд, тот, который хорошо садится по фигуре.
Анастасия, 27 лет, работает в сфере красоты
— Ношу шорты с топами, майками, рубашками. Главное, чтобы верх был не сильно открыт, тогда будет уместно. Я ничего не делаю, не занимаюсь спортом, не приседаю, мне повезло от природы.
Оксана, 36 лет, работает
— Шорты не должны обтягивать, лучше, когда они сидят свободно, не короткие. Я ношу шорты со свободными свитерами, футболками. Считаю, что шорты — это дневной элемент гардероба, их можно надеть на прогулку по городу, пройтись по магазинам, если поехали на природу с друзьями. Я не надела бы шорты в театр или на ужин с мужчиной. Не стесняюсь носить шорты, приседаю по 30–40 раз каждый день в несколько подходов.
Алина, 21 год, учится и работает в магазине одежды
— Я не люблю слишком короткие шорты, нравятся свободные модели, бермуды. Предпочитаю носить шорты с майкой или топом, но если топ, то поверх рубашку, чтобы не смотрелось слишком голо. Шорты не стоит носить туда, где нужно поддерживать деловой стиль, где голые ноги не приветствуются. К лету и к сезону шорт я не готовилась — худенькая от природы.
Оксана, 36 лет, менеджер продаж
— Мне нравятся шорты из любых видов тканей, главное, чтобы у них был хороший крой, подчеркивающий фигуру, и правильная длина. В правильных шортах попа не будет смотреться плоской. Если шорты короткие, то лучше их носить без каблука, чтобы упростить образ и не смотреться вызывающе.
Екатерина, 23 года, работает барменом
— Считаю, что шорты — это универсальный и повседневный вариант для лета. Бывает, что девушки сталкиваются с проблемой — натирает внутреннюю часть бедра, шорты такую проблему легко решают. Мне нравятся классические свободные модели, бермуды. Правильная длина, на мой взгляд, чуть выше колена. Я ношу шорты с топами, рубашками, жакетами, иногда надеваю с легкой блузой. Я занимаюсь фитнесом дома: гимнастика, растяжка. Выйти летом в шортах — думаю, это больше вопрос не стеснения, а комфорта.
Александра, 26 лет, не работает
Алёна, 35 лет, косметолог
Отвечают вместе:
— Нравятся и джинсовые, и тканевые модели. Шорты можно носить куда угодно в зависимости от фасона, есть и вечерние варианты, а какие-то модели — исключительно для пляжа. Чтобы хорошо смотреться в шортах, нужно много бегать на эллипсе. Мы занимаемся в зале круглый год. Не стоит носить шорты, если ваш вес перевалил за 120 килограммов.
Алиса, 19 лет, изучает моду в Лондоне
— Я люблю джинсовые шорты и свободные удлиненные модели. Правильные или неправильные — главное, чтобы хорошо сидели и подчеркивали фигуру, а не наоборот. Я обращаю внимание на то, как одеваются другие девушки: порой понимаю, что, если бы они надели что-то другое, смотрелось бы лучше. Я думаю, что шорты — это дневной элемент одежды, вечером они неуместны, кроме того, девушкам иногда опасно вечером гулять в шортах.
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