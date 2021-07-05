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Тема дня15 кадров, как новосибирцы спасаются от жары

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Город плавится от жары! 15 кадров, как сибиряки спасаются от июльского зноя

Дети купаются в фонтанах, а взрослые ищут место в тени

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Фонтаны помогают детям спасаться от пекла

Фонтаны помогают детям спасаться от пекла

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В Новосибирске потеплело до +32 градусов

Сегодня днем, 5 июля, в Новосибирске по-настоящему жарко. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в городе прогрелся до +32 градусов.

Несмотря на будний день, в парках можно встретить людей, которые вышли на прогулку, их особенно много рядом с фонтанами. Обозреватель НГС Мария Тищенко тоже прошлась по центру — посмотрите, как горожане спасаются от жары.

Кому-то приходится работать в такую жару на открытом воздухе. Единственное спасение в таком случае — место в тени

Кому-то приходится работать в такую жару на открытом воздухе. Единственное спасение в таком случае — место в тени

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Зато цветы в солнечный день кажутся особенно яркими

Зато цветы в солнечный день кажутся особенно яркими

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Мороженое — настоящее спасение для тех, кто устал от жары

Мороженое — настоящее спасение для тех, кто устал от жары

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Малыши не остаются без прогулок

Малыши не остаются без прогулок

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Цветы можно увидеть на клумбах и на картинах местных художников

Цветы можно увидеть на клумбах и на картинах местных художников

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Такое место для игр особенно удобно на греющем солнце

Такое место для игр особенно удобно на греющем солнце

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Кроме мороженого, на помощь горожанам приходит и холодный лимонад

Кроме мороженого, на помощь горожанам приходит и холодный лимонад

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Искусственные гортензии не теряют своей красоты из-за погоды

Искусственные гортензии не теряют своей красоты из-за погоды

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Даже в обеденное время в летниках мало людей

Даже в обеденное время в летниках мало людей

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Зато такая погода — повод, чтобы надеть легкие и воздушные платья

Зато такая погода — повод, чтобы надеть легкие и воздушные платья

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Арбузы в жару помогут справиться с жаждой

Арбузы в жару помогут справиться с жаждой

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Зато сейчас прохладно в Вознесенском кафедральном соборе, куда доставили мощи святого Александра Невского

Зато сейчас прохладно в Вознесенском кафедральном соборе, куда доставили мощи святого Александра Невского

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Жара продержится в городе еще один день

Жара продержится в городе еще один день

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Совсем скоро в городе начнутся дожди

Совсем скоро в городе начнутся дожди

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Ранее НГС рассказывал о том, какой будет погода в ближайшие три дня. Из-за того что к Новосибирску приближается холодный фронт, возможно похолодание до +20 градусов.

В начале июля горожане заметили нашествие мошек. Рассказываем, почему их стало так много.

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