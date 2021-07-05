Город плавится от жары! 15 кадров, как сибиряки спасаются от июльского зноя

Сегодня днем, 5 июля, в Новосибирске по-настоящему жарко. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в городе прогрелся до +32 градусов.

Несмотря на будний день, в парках можно встретить людей, которые вышли на прогулку, их особенно много рядом с фонтанами. Обозреватель НГС Мария Тищенко тоже прошлась по центру — посмотрите, как горожане спасаются от жары.