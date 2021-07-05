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Надвигается холодный атмосферный фронт: в Новосибирске ненадолго спадет жара

В городе ненадолго установится пасмурная и дождливая погода

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В ближайшие два дня горожанам потребуется зонт

В ближайшие два дня горожанам потребуется зонт

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В Новосибирск идут грозы и похолодание до +20 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — знойное пекло ненадолго спадет к среде.

— 6 июля с северо-запада начнет проходить холодный атмосферный фронт, будет развиваться мощная кучевая облачность, поэтому ждем дожди грозового характера разной интенсивности. Ветер будет менять направление, при прохождении фронта будут порывы будут до 16 м/с, при грозах в области шквалы до 21 м/с. Произойдет похолодание, 7 и 8-го числа 30-градусных температур не ожидается, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 6 июля, в Новосибирске переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +20... +22 градуса. Днем +29... +31 градус. Ветер южный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В среду, 7 июля, в городе кратковременный дождь, гроза. Ночью +13... +15 градусов. Днем +20... +22 градуса, похолодание. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В четверг, 8 июля, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью +11... +13 градусов. Днем +22... +24 градуса. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.

По словам синоптика, в конце декады температурный фон вновь начнет расти.

Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.

В конце июня в Новосибирске установилась прохладная и дождливая погода — синоптики назвали ее одной из самых холодных за всю историю наблюдений. Ранее МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в июле, а также рассказало о погоде на второй летний месяц. Подробности тут.

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июльлетопрогноз погоды
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