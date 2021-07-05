Надвигается холодный атмосферный фронт: в Новосибирске ненадолго спадет жара

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — знойное пекло ненадолго спадет к среде.



— 6 июля с северо-запада начнет проходить холодный атмосферный фронт, будет развиваться мощная кучевая облачность, поэтому ждем дожди грозового характера разной интенсивности. Ветер будет менять направление, при прохождении фронта будут порывы будут до 16 м/с , при грозах в области шквалы до 21 м/с . Произойдет похолодание, 7 и 8-го числа 30-градусных температур не ожидается, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.