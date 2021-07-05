Надвигается холодный атмосферный фронт: в Новосибирске ненадолго спадет жара

В Новосибирск идут грозы и похолодание до +20 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — знойное пекло ненадолго спадет к среде.
— 6 июля с северо-запада начнет проходить холодный атмосферный фронт, будет развиваться мощная кучевая облачность, поэтому ждем дожди грозового характера разной интенсивности. Ветер будет менять направление, при прохождении фронта будут порывы будут до
Во вторник, 6 июля, в Новосибирске переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
В среду, 7 июля, в городе кратковременный дождь, гроза. Ночью
В четверг, 8 июля, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью
По словам синоптика, в конце декады температурный фон вновь начнет расти.
Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.
В конце июня в Новосибирске установилась прохладная и дождливая погода — синоптики назвали ее одной из самых холодных за всю историю наблюдений. Ранее МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в июле, а также рассказало о погоде на второй летний месяц. Подробности тут.