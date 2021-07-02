Каким будет оставшееся лето в Новосибирске — прогноз погоды с повышенной температурой от синоптиков

Новосибирские синоптики дали прогноз на июль и август 2021 года
Новосибирский гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.
Июль
Норма температуры для июля составляет
— В июле дефицит осадков более вероятен по южной и юго-западной части Новосибирской области. На остальной части территории месячное количество осадков предполагается в пределах нормы. Первая декада месяца ожидается существенно выше нормы — на 2–4 градуса, — рассказала начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик во время пресс-конференции в ТАСС.
Синоптики гидрометцентра выпустили штормовое предупреждение, что на территории области с 1 по
— В связи с тем, что третья декада июня была очень дождливая, класс пожароопасности был низким. Условия метеорологические не способствовали возникновению и сохранению пожаров. Сейчас класс пожароопасности будет расти. В начале следующей недели мы ожидаем возникновение чрезвычайной пожароопасности
Август
В августе в регионе также ожидается теплая погода.
— Мы предполагаем, что август этого года будет теплым. В Новосибирской области температура будет выше нормы на 1–1,5 градуса. Также сохранится дефицит осадков в большинстве районов области, — отметила синоптик. Таким образом, температура будет в среднем около
В конце июня в Новосибирске установилась прохладная и дождливая погода — синоптики назвали ее одной из самых холодных за всю историю наблюдений. Ранее МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в июле, а также рассказало о погоде на второй летний месяц. Подробности тут.