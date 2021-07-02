Каким будет оставшееся лето в Новосибирске — прогноз погоды с повышенной температурой от синоптиков

Новосибирский гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.

Июль

Норма температуры для июля составляет +18... +21 градус. Фактически же средняя температура за месяц будет выше нормы на 1–2,5 градуса. А в первую декаду — еще теплее.

— В июле дефицит осадков более вероятен по южной и юго-западной части Новосибирской области. На остальной части территории месячное количество осадков предполагается в пределах нормы. Первая декада месяца ожидается существенно выше нормы — на 2–4 градуса, — рассказала начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик во время пресс-конференции в ТАСС.