Конец июня 2021 года в НСО вошел в пятерку самых холодных за всю историю наблюдений

Третья декада июня в Новосибирской области вошла в пятерку самых холодных за всю историю наблюдений с 1900 года.
— В условиях такой плотной облачности температура в третьей декаде июня была аномально низкой. В области на 16 метеостанциях такая низкая температура отмечалась очень редко. И при ранжировании она вошла в пятерку самых холодных, — сообщила начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик во время пресс-конференции в ТАСС.
В третьей декаде июня территория Западной Сибири была под влиянием циклона, который вращался на одном месте. В его циркуляцию попадал воздух с районов Карского моря. Затем через районы Тюменской и Омской областей он проникал на территорию Новосибирской области.
— Этот циклонический вихрь способствовал образованию плотной облачности. Поэтому мы наблюдали практически ежедневные ливни, особенно по восточным районам Новосибирской области, — отметила синоптик.
Самое большое количество осадков за сутки выпало в Искитиме — 43 мм. Также в Карасуке — за сутки выпало 63 мм.
— Это является рекордом не только дня и третьей декады, но и месяца в целом. Это существенно превышает норму месяца, — добавила Анна Лапчик.
В конце июня Новосибирск утопал в лужах, сибиряки массово жаловались, что лето закончилось, так и не начавшись.