Конец июня 2021 года в НСО вошел в пятерку самых холодных за всю историю наблюдений

Третья декада июня в Новосибирской области вошла в пятерку самых холодных за всю историю наблюдений с 1900 года.

— В условиях такой плотной облачности температура в третьей декаде июня была аномально низкой. В области на 16 метеостанциях такая низкая температура отмечалась очень редко. И при ранжировании она вошла в пятерку самых холодных, — сообщила начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик во время пресс-конференции в ТАСС.

В третьей декаде июня территория Западной Сибири была под влиянием циклона, который вращался на одном месте. В его циркуляцию попадал воздух с районов Карского моря. Затем через районы Тюменской и Омской областей он проникал на территорию Новосибирской области.

