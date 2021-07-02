В Новосибирске резко увеличилось количество мошек — когда их станет меньше

В Новосибирске резко увеличилось количество мошек
В Новосибирске резко увеличилось количество мошек — биолог Людмила Петрожицкая объяснила, достигла ли пика их численность и когда ждать сокращения.
— Картина на сегодняшний день складывается из двух слагаемых: летают самки видов, которые отродились в июне месяце — они заканчивают свой лет. К ним же присоединяются самки «обских мошек» — основной кровосос, который отрождается из Оби. Получается встреча двух популяций, — сообщила кандидат экологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.
По словам специалиста, само число «обских мошек» стало расти с первых чисел июля. Пик выпадет на 10–20-е числа июля.
— Неделю, декаду их численность продержится. А после 20-го числа начнет постепенно снижаться. Мошки будут летать до конца сентября, — добавила Людмила Петрожицкая.
Как говорит эксперт, дождливая погода, которая установилась в конце июня, стала сдерживающим фактором.
— Температура воды поднималась очень медленно. Сейчас будет теплая погода — это сработает в положительную сторону для мошек. Вода будет быстро прогреваться, что будет способствовать быстрому развитию личинок, окукливанию и отрождению взрослых мошек, — объясняет специалист.
В этом году численность мошек будет немного выше, чем в прошлом. В 2020 году в качестве лимитирующего фактора выступала продолжительная жара.
— В середине июля их численность была незначительной, а после 20-х чисел около 10 дней их практически не чувствовалось, потому что они быстро отлетали. Часть их погибла, потому что жара сдерживала их лет и питание, — отметила Людмила Петрожицкая.
Тем не менее аномальная жара, которую прогнозируют до 5 июля, не повлияет на сокращение численности мошек, наоборот, подстегнет их количество.
В этом году первые комары активизировались в начале мая, но неустойчивая погода в апреле отразилась на их численности.