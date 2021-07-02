В Новосибирске резко увеличилось количество мошек — когда их станет меньше

В Новосибирске резко увеличилось количество мошек — биолог Людмила Петрожицкая объяснила, достигла ли пика их численность и когда ждать сокращения.



— Картина на сегодняшний день складывается из двух слагаемых: летают самки видов, которые отродились в июне месяце — они заканчивают свой лет. К ним же присоединяются самки «обских мошек» — основной кровосос, который отрождается из Оби. Получается встреча двух популяций, — сообщила кандидат экологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.