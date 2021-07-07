Когда в Новосибирск вернется жара до +27 градусов — прогноз от синоптиков

Жара до +27 градусов вернется в Новосибирск к концу недели
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни и когда в городе потеплеет до +27 градусов.
— Ночью в Новосибирске проходил холодный фронт. Еще утром наблюдались осадки, связанные с ним, похолодало. 8 июля мы будем находиться в тыловой части этого циклона, в холодной воздушной массе. Днем выглянет солнце, и температуры начнут повышаться. 9 и 10 июля будет достаточно комфортная температура в
В четверг, 8 июля, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью
В пятницу, 9 июля, в городе преимущественно без осадков. Ночью
В субботу, 10 июля, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью
Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.