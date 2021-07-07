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Когда в Новосибирск вернется жара до +27 градусов — прогноз от синоптиков

Ветер в ближайшие дни ожидается несильный, до 8 м/с

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В городе установится солнечная и теплая погода

В городе установится солнечная и теплая погода

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Жара до +27 градусов вернется в Новосибирск к концу недели

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни и когда в городе потеплеет до +27 градусов.

— Ночью в Новосибирске проходил холодный фронт. Еще утром наблюдались осадки, связанные с ним, похолодало. 8 июля мы будем находиться в тыловой части этого циклона, в холодной воздушной массе. Днем выглянет солнце, и температуры начнут повышаться. 9 и 10 июля будет достаточно комфортная температура в +25... +27 градусов. Будет однородная воздушная масса в условиях антициклона с небольшим ветром при солнечной погоде, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 8 июля, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +10... +12 градусов, в пригороде +7... +9 градусов. Днем +22... +24 градуса. Ветер восточный 3–8 м/с.

В пятницу, 9 июля, в городе преимущественно без осадков. Ночью +12... +14 градусов. Днем +25... +27 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с.

В субботу, 10 июля, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью +13... +15 градусов. Днем +25... +27 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.

Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.

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июльпрогноз погоды
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