Когда в Новосибирск вернется жара до +27 градусов — прогноз от синоптиков

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни и когда в городе потеплеет до +27 градусов.



— Ночью в Новосибирске проходил холодный фронт. Еще утром наблюдались осадки, связанные с ним, похолодало. 8 июля мы будем находиться в тыловой части этого циклона, в холодной воздушной массе. Днем выглянет солнце, и температуры начнут повышаться. 9 и 10 июля будет достаточно комфортная температура в +25... +27 градусов. Будет однородная воздушная масса в условиях антициклона с небольшим ветром при солнечной погоде, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

