10 фото с опасной железной дороги, где нельзя ходить: что говорят в РЖД после смерти двух девочек

В РЖД заявили о невозможности оградить место, где погибли в Новосибирске две девочки
После гибели двух тринадцатилетних девочек на железнодорожных путях в Новосибирске, в компании РЖД объяснили, что не смогут обезопасить переход, по которому они шли. По этому пути также ходят сотни новосибирцев. Сегодня корреспонденты НГС проехали вместе с представителями компании РЖД по железным дорогам от Новосибирска-Главного до Бердска и в том числе побывали на перегоне «Обское Море — Береговая», где
По словам Евгения Дербилова, заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению, в компании прикладывают все усилия для безопасности ж/д путей в Новосибирске, но не могут изменить культуру людей.
Родители девочек сейчас просят поставить забор или сделать пешеходный переход в этом месте. В РЖД же настаивают на том, что заборы постоянно ломают, поэтому ставить их смысла нет. В частности, во время поездки были продемонстрированы сломанные заборы в Бердске, которые РЖД также восстанавливать не собирается. В компании уверены, что после восстановления их снова сломают. Кроме того, в РЖД отмечают, что в
Все станции, по словам Евгения Дербилова, ограждают специальными заборами для безопасности. Но это относится именно к станциям, а не к перегонам. Так, например, огорожена станция «Новосибирск-Главный». Причем сам забор недавно обновили.
Во время поездки корреспонденты НГС стали свидетелями того, как недалеко от одной из станций регулируемый пешеходный переход, который, когда приближался локомотив, загорелся красным. Тем не менее это не помешало молодой женщине пробежать практически перед электричкой. И такое несколько раз повторилось по пути от Новосибирска-Главного до Бердска.
— Вон идет женщина, а в ста метрах от нее регулируемый пешеходный переход, — указывает Евгений на уже другой случай. — Недалеко от пешехода тропинка натоптанная на остановку. В
На фото попал другой пешеход, который также нарушал правила безопасности.
Машинистам, которые ездят по железным дорогам России, приходится постоянно подавать звуковые сигналы. В случае когда на звуковой сигнал не реагируют, в ход идут и световые сигналы. Максимальное время смены для машиниста —
Вот только человек из кабины машиниста выглядит маленьким черным пятном, а тормозной путь у поезда около
— Все считают, что железнодорожный передвижной состав, как машина, нажал на тормоз и он остановился. Нажал на газ и быстро поехал. Это сделать невозможно физически. Машинист видя, когда человек перебегает, ничего сделать не может. У нас, если бригада сбила человека, они проходят курсы психологической реабилитации, — рассказал Евгений.
Ограничивать скорость транспорта на железных дорогах, хотя бы в населенных пунктах, по словам машиниста и Евгения Дербилова, не имеет смысла. Максимальная скорость для пассажирских поездов
Штраф за нахождение на железнодорожных путях всего
— В Копенгагене колоссальные штрафы за нахождение на путях. У них категорически запрещено там находится. Машинисты не подают звуковые сигналы, когда едут, — рассказывает Евгений.
Родители погибших девочек видят решение в установке заборов в месте несогласованного перехода. Евгений Дербилов это отрицает. На примере забора рядом со станцией Сибирской он показывает, что люди быстро решают как препятствие обойти.
— На Сибирской есть пешеходный мост, который мы обслуживаем, но как только забор заканчивается, люди пытаются не до моста дойти, а сразу перейти пути, а также разбирают забор. Мы даже получали жалобы, что установленный нами забор уронил стоимость жилья на другой стороне. Тут
На станции в Бердске же по всему пути в заборах проделаны аккуратные прорезы, через которые люди проходят. Там жители проходят прямо рядом со станцией.
Регулируемый пешеходный переход в
Один из вариантов, который, как считает Евгений Дербилов, может обезопасить перегон «Обское Море — Береговая» — тротуары. Оборудовать пешеходную зону таким образом, чтобы тротуары подводили к железнодорожным пешеходным переходам и жителям было бы легче до них дойти. Но заниматься тротуарами в РЖД не планируют.
— Зачем приближаться к железной дороги? Это объект повышенной опасности официальный. От нее нужно держаться подальше. Может камешек отлететь и травмировать человека, — делится Евгений. Он считает, что главная проблемы — в отсутствии у людей культуры. В людях нужно воспитывать понимание, насколько опасен железнодорожный транспорт. На это РЖД тратит много времени и денег, — говорит Евгений.
За первое полугодие
Сегодня во время поездки возле Бугринского моста были замечены парень и девушка, которые решили отдохнуть практически на железнодорожных путях по левой стороне. Увидев это, машинист, который двигался по правой стороне дороги, начал звонить диспетчерам. За поворотом на станции стояла электричка. Машинист локомотива позвонил машинисту электрички и предупредил его об отдыхающих подростках. Всё это было сделано быстро, в спешке. После звонка машинист электрички должен сбросить скорость, и если бы молодая пара оказалось ближе к путям, это бы их могло не спасти.
В апреле