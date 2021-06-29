29 июня вторник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 72.18
eur 86.17
Тема дняВ заведения пустят только по QR-коду?

Все новости

Все новости

10 фото с опасной железной дороги, где нельзя ходить: что говорят в РЖД после смерти двух девочек

После каждого смертельного инцидента машинисты проходят психологическую реабилитацию

3 662
22Обсудить

Поделиться

Корреспонденты НГС проехали путь от Новосибирска-Главного до Бердска

Корреспонденты НГС проехали путь от Новосибирска-Главного до Бердска

Поделиться

В РЖД заявили о невозможности оградить место, где погибли в Новосибирске две девочки

После гибели двух тринадцатилетних девочек на железнодорожных путях в Новосибирске, в компании РЖД объяснили, что не смогут обезопасить переход, по которому они шли. По этому пути также ходят сотни новосибирцев. Сегодня корреспонденты НГС проехали вместе с представителями компании РЖД по железным дорогам от Новосибирска-Главного до Бердска и в том числе побывали на перегоне «Обское Море — Береговая», где 18 июня погибли девочки. Читайте в материале НГС про основные проблемы, с которыми на пути сталкивается машинист, как люди ломают защитные заборы и сколько стоит пешеходный переход, который невозможно поставить возле каждой опасной тропинки.

По словам Евгения Дербилова, заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению, в компании прикладывают все усилия для безопасности ж/д путей в Новосибирске, но не могут изменить культуру людей.

Родители девочек сейчас просят поставить забор или сделать пешеходный переход в этом месте. В РЖД же настаивают на том, что заборы постоянно ломают, поэтому ставить их смысла нет. В частности, во время поездки были продемонстрированы сломанные заборы в Бердске, которые РЖД также восстанавливать не собирается. В компании уверены, что после восстановления их снова сломают. Кроме того, в РЖД отмечают, что в 500 метрах от места трагедии уже есть пешеходный переход. Они объясняют, что такое тормозной путь, какую терапию проходит экипаж локомотива после трагедии и почему железная дорога остается настолько опасной.

Все станции, по словам Евгения Дербилова, ограждают специальными заборами для безопасности. Но это относится именно к станциям, а не к перегонам. Так, например, огорожена станция «Новосибирск-Главный». Причем сам забор недавно обновили.

Машинист должен быть полностью сконцентрирован во время поездки

Машинист должен быть полностью сконцентрирован во время поездки

Поделиться

Во время поездки корреспонденты НГС стали свидетелями того, как недалеко от одной из станций регулируемый пешеходный переход, который, когда приближался локомотив, загорелся красным. Тем не менее это не помешало молодой женщине пробежать практически перед электричкой. И такое несколько раз повторилось по пути от Новосибирска-Главного до Бердска.

— Вон идет женщина, а в ста метрах от нее регулируемый пешеходный переход, — указывает Евгений на уже другой случай. — Недалеко от пешехода тропинка натоптанная на остановку. В 100 метрах. Люди идут там, где им хочется, а не там, где всё сделано. Мы не можем перенести, так как мы делаем, где тротуары.

На фото попал другой пешеход, который также нарушал правила безопасности.

Мужчина игнорирует недалеко расположенный пешеходный мост

Мужчина игнорирует недалеко расположенный пешеходный мост

Поделиться

Машинистам, которые ездят по железным дорогам России, приходится постоянно подавать звуковые сигналы. В случае когда на звуковой сигнал не реагируют, в ход идут и световые сигналы. Максимальное время смены для машиниста — 12 часов. Им нужно постоянно быть сконцентрированными, особенно когда они двигаются по населенным пунктам. Они должны вовремя заметить человека рядом или на путях, чтобы успеть отреагировать.

Вот только человек из кабины машиниста выглядит маленьким черным пятном, а тормозной путь у поезда около 500 метров на средних скоростях. Например, когда погибли девочки 18 июня тормозной путь электрички составил 450 метров, двигалась она со скоростью 81 км/ч. Если есть вагоны, то тормозной путь может быть больше километра. Для подстраховки машиниста в кабине находится его помощник. Остановить поезд или электричку очень сложно.

Часто причиной смертей на путях являются наушники. В России есть специальное приложение, которое уменьшает звук в наушниках рядом с ж/д путями

Часто причиной смертей на путях являются наушники. В России есть специальное приложение, которое уменьшает звук в наушниках рядом с ж/д путями

Поделиться

— Все считают, что железнодорожный передвижной состав, как машина, нажал на тормоз и он остановился. Нажал на газ и быстро поехал. Это сделать невозможно физически. Машинист видя, когда человек перебегает, ничего сделать не может. У нас, если бригада сбила человека, они проходят курсы психологической реабилитации, — рассказал Евгений.

Ограничивать скорость транспорта на железных дорогах, хотя бы в населенных пунктах, по словам машиниста и Евгения Дербилова, не имеет смысла. Максимальная скорость для пассажирских поездов 120 км/ч, для грузовых — 80–90 км/ч. Даже на скорости 7 км/ч поезд невероятно опасен, но при таком ограничении этот вид транспорта потеряет свой смысл.

Работники РЖД выражают соболезнования семьям и говорят, что каждая смерть на путях для них отдельная трагедия

Работники РЖД выражают соболезнования семьям и говорят, что каждая смерть на путях для них отдельная трагедия

Поделиться

Штраф за нахождение на железнодорожных путях всего 100 рублей. Недавно подняли штрафы за остановку на переезде до 5000 рублей, до этого штрафовали на 500 рублей. При этом проблема переездов не меньшая чем проблема самоорганизованных пешеходных переходов.

— В Копенгагене колоссальные штрафы за нахождение на путях. У них категорически запрещено там находится. Машинисты не подают звуковые сигналы, когда едут, — рассказывает Евгений.

Родители погибших девочек видят решение в установке заборов в месте несогласованного перехода. Евгений Дербилов это отрицает. На примере забора рядом со станцией Сибирской он показывает, что люди быстро решают как препятствие обойти.

Евгений Дербилов уточнил, что сейчас электрички и поезда могут двигаться в одну сторону одновременно

Евгений Дербилов уточнил, что сейчас электрички и поезда могут двигаться в одну сторону одновременно

Поделиться

— На Сибирской есть пешеходный мост, который мы обслуживаем, но как только забор заканчивается, люди пытаются не до моста дойти, а сразу перейти пути, а также разбирают забор. Мы даже получали жалобы, что установленный нами забор уронил стоимость жилья на другой стороне. Тут 150 метров до пешеходного моста. Листы с забора были сорваны, вчера восстановили. Они не больше недели продержатся, — рассказал Евгений Дербилов.

Даже на таком расстоянии проходить рядом с поездом опасно

Даже на таком расстоянии проходить рядом с поездом опасно

Поделиться

На станции в Бердске же по всему пути в заборах проделаны аккуратные прорезы, через которые люди проходят. Там жители проходят прямо рядом со станцией.

В заборах прорезаются проходы, чтобы перебежать в неположенном месте. На таких проходах погибают люди

В заборах прорезаются проходы, чтобы перебежать в неположенном месте. На таких проходах погибают люди

Поделиться

Регулируемый пешеходный переход в 500 метрах от места, где погибли девочки, поставили только в прошлом году. Он стоил РЖД 11 миллионов рублей. Всего рядом с Обским морем в этой местности есть три пешеходных перехода через железнодорожные пути и больше 10 опасных тропинок — сделать рядом со всеми пешеходные переходы невозможно.

Этот переход расположен в 500 метрах от места смерти девочек

Этот переход расположен в 500 метрах от места смерти девочек

Поделиться

Один из вариантов, который, как считает Евгений Дербилов, может обезопасить перегон «Обское Море — Береговая» — тротуары. Оборудовать пешеходную зону таким образом, чтобы тротуары подводили к железнодорожным пешеходным переходам и жителям было бы легче до них дойти. Но заниматься тротуарами в РЖД не планируют.

— Зачем приближаться к железной дороги? Это объект повышенной опасности официальный. От нее нужно держаться подальше. Может камешек отлететь и травмировать человека, — делится Евгений. Он считает, что главная проблемы — в отсутствии у людей культуры. В людях нужно воспитывать понимание, насколько опасен железнодорожный транспорт. На это РЖД тратит много времени и денег, — говорит Евгений.

Тринадцатилетние девочки погибли практически ровно между двумя путями

Тринадцатилетние девочки погибли практически ровно между двумя путями

Поделиться

За первое полугодие 2020 года погибло 23 человека, в 2021 году за этот же период — 25 человек. Сначала года пострадало 5 детей. Из 25 случаев 18 были смертельными.

Сегодня во время поездки возле Бугринского моста были замечены парень и девушка, которые решили отдохнуть практически на железнодорожных путях по левой стороне. Увидев это, машинист, который двигался по правой стороне дороги, начал звонить диспетчерам. За поворотом на станции стояла электричка. Машинист локомотива позвонил машинисту электрички и предупредил его об отдыхающих подростках. Всё это было сделано быстро, в спешке. После звонка машинист электрички должен сбросить скорость, и если бы молодая пара оказалось ближе к путям, это бы их могло не спасти.

Чтобы сделать пути безопасными, считают работники РЖД, нужно в первую очередь воспитывать людей, которые ходят по путям и через пути

Чтобы сделать пути безопасными, считают работники РЖД, нужно в первую очередь воспитывать людей, которые ходят по путям и через пути

Поделиться

В апреле 2021 года грузовой поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину. За месяц до этого женщина погибла под колесами поезда в Новосибирске. В январе этого же года мужчина попал под электричку и выжил, но остался без ноги.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

безопасностьпешеходпоезд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...