10 фото с опасной железной дороги, где нельзя ходить: что говорят в РЖД после смерти двух девочек

По словам Евгения Дербилова, заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению, в компании прикладывают все усилия для безопасности ж/д путей в Новосибирске, но не могут изменить культуру людей.



Родители девочек сейчас просят поставить забор или сделать пешеходный переход в этом месте. В РЖД же настаивают на том, что заборы постоянно ломают, поэтому ставить их смысла нет. В частности, во время поездки были продемонстрированы сломанные заборы в Бердске, которые РЖД также восстанавливать не собирается. В компании уверены, что после восстановления их снова сломают. Кроме того, в РЖД отмечают, что в 500 метрах от места трагедии уже есть пешеходный переход. Они объясняют, что такое тормозной путь, какую терапию проходит экипаж локомотива после трагедии и почему железная дорога остается настолько опасной.

Все станции, по словам Евгения Дербилова, ограждают специальными заборами для безопасности. Но это относится именно к станциям, а не к перегонам. Так, например, огорожена станция «Новосибирск-Главный». Причем сам забор недавно обновили.