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Женщина погибла под колесами поезда в Новосибирске

По словам очевидцев, ей было около 40 лет

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Сейчас обстоятельства трагедии изучают следователи&nbsp;

Сейчас обстоятельства трагедии изучают следователи 

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В Новосибирске поезд сбил женщину

Сегодня днем на железнодорожной станции Западная площадка в Ленинском районе Новосибирска погибла женщина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции на транспорте.

Как сообщает сообщество «Инцидент Новосибирск», на вид погибшей было около 40 лет:

— На моих глазах произошло. Она рядом стояла, поезд шел. <...> Мы только закричать успели. Тело отдельно, голова отдельно, — цитирует сообщество очевидца трагедии.

Сейчас расследованием обстоятельств гибели занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

В январе электричка сбила 31-летнего мужчину — он переходил железнодорожные пути и не услышал сигнал электропоезда, следовавшего из Каргата в Новосибирск. Инцидент произошел возле остановочной платформы Ипподром в Новосибирске. Мужчина выжил, но ему ампутировали ногу.

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