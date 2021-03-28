Женщина погибла под колесами поезда в Новосибирске

В Новосибирске поезд сбил женщину
Сегодня днем на железнодорожной станции Западная площадка в Ленинском районе Новосибирска погибла женщина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции на транспорте.
Как сообщает сообщество «Инцидент Новосибирск», на вид погибшей было около 40 лет:
— На моих глазах произошло. Она рядом стояла, поезд шел. <...> Мы только закричать успели. Тело отдельно, голова отдельно, — цитирует сообщество очевидца трагедии.
Сейчас расследованием обстоятельств гибели занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
В январе электричка сбила 31-летнего мужчину — он переходил железнодорожные пути и не услышал сигнал электропоезда, следовавшего из Каргата в Новосибирск. Инцидент произошел возле остановочной платформы Ипподром в Новосибирске. Мужчина выжил, но ему ампутировали ногу.