В Новосибирске мужчина попал под электричку и выжил, но остался без ноги

Электрички сбили двух людей на станциях в Новосибирской области
Сегодня, 29 января, в 8 утра электричка сбила 31-летнего мужчину — он переходил железнодорожные пути и не услышал сигнал электропоезда, следовавшего из Каргат в Новосибирск. Инцидент произошел возле остановочной платформы Ипподром в Новосибирске.
— Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу с ампутацией ноги, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Часом ранее похожий случай произошел в Новосибирской области на перегоне станций Ояш — Чебула. Там пассажирский поезд сбил 55-летнего мужчину, он погиб на месте.
— Житель рабочего поселка Мошково шел по путям в сторону станции Болотной. Заметив человека, машинист также применил экстренное торможение, но составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения с человеком, — добавили в ведомстве.
Этой зимой под Новосибирском электричка насмерть сбила 76-летнюю женщину. Она пыталась перейти пути с подругой и не успела это сделать. А осенью прошлого года поезд сбил 35-летнего мужчину, который находился на железнодорожном пути станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска. Он сумел выжить.