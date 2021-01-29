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В Новосибирске мужчина попал под электричку и выжил, но остался без ноги

Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось

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Пострадавший на станции Ипподром сейчас находится в больнице&nbsp;

Пострадавший на станции Ипподром сейчас находится в больнице 

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Электрички сбили двух людей на станциях в Новосибирской области

Сегодня, 29 января, в 8 утра электричка сбила 31-летнего мужчину — он переходил железнодорожные пути и не услышал сигнал электропоезда, следовавшего из Каргат в Новосибирск. Инцидент произошел возле остановочной платформы Ипподром в Новосибирске.

— Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу с ампутацией ноги, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

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Часом ранее похожий случай произошел в Новосибирской области на перегоне станций Ояш — Чебула. Там пассажирский поезд сбил 55-летнего мужчину, он погиб на месте.

— Житель рабочего поселка Мошково шел по путям в сторону станции Болотной. Заметив человека, машинист также применил экстренное торможение, но составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения с человеком, — добавили в ведомстве.

Этой зимой под Новосибирском электричка насмерть сбила 76-летнюю женщину. Она пыталась перейти пути с подругой и не успела это сделать. А осенью прошлого года поезд сбил 35-летнего мужчину, который находился на железнодорожном пути станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска. Он сумел выжить.

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