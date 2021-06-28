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СрочноПодробности гибели 13-летних подруг в Новосибирске

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«Они шли не по путям»: 13-летние подруги погибли под колёсами электрички — их родители выступили с обращением

Девочки ждали, когда проедет один поезд, и не заметили второй

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Одна из погибших — 13-летняя Женя часто гуляла по этой тропинке с семьей

Одна из погибших — 13-летняя Женя часто гуляла по этой тропинке с семьей

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Родители погибших девочек просят оградить опасный участок жд-пути в Новосибирске

18 июня в Новосибирске на перегоне станций Обское море — Береговая электричка сбила двух 13-летних девочек. Их родители уверены, что трагедии можно было бы избежать, если бы в месте происшествия на железной дороге был мост или пешеходный переход. НГС поговорил с родителями обеих девочек — сейчас они собирают подписи на Change.org, чтобы обезопасить этот участок пути. Что случилось в момент смертельного происшествия, почему девочки не заметили поезд и какой безопасности на перегоне требуют семьи погибших — в материале НГС.

Одна из девочек, Женя, погибла на месте. Её отец Александр Майер рассказал, что ему известно об инциденте по разговорам со следователями. Он объяснил, что его дочь хорошо знала дорогу, по которой они шли с пляжа.

— Мы по этому переходу ходили тысячу раз. Она там с малого возраста купалась. Наверное, меньше года ей было. Ничего даже в голову прийти не могло. Там всегда много народу. Это место чем хорошо: там по сравнению с организованным пляжем народу меньше. На организованном пляже толпа, алкоголь и тесно. А здесь вокруг интеллигентные люди, в основном академовцы. Там вчера тихо и спокойно. Место абсолютно безопасное. Перед происшествием оказалось, что два поезда идут с двух сторон. Причем девочки стояли и ждали, когда пройдет один из них — товарняк, — поделился Александр Майер.

Когда девочки заметили товарный поезд, они остановились. На этом участке разрешена скорость движения 100 км/ч. Они продолжили путь по насыпи и шли так буквально 10–15 секунд, рассказывает отец девочки. Из-за шума от товарного поезда они не услышали приближающуюся с другой стороны электричку. Машинист электрички начал заранее экстренное торможение, тормозной путь составил 450 метров. Электричка врезалась в спину девочкам — следователи рассказали родителям, что скорость поезда была 81 км\ч.

— И самое главное — они шли не по путям, даже не по кромке насыпи, а под насыпью. Но на 10 см ближе, чем было бы совсем безопасно. Могу доказать это по положению тела на месте. Если бы скорость была на 10–20 км/ч меньше — отделались бы синяками, ушибами и может переломами ребер и ключиц. Они не были глупыми. Чуть-чуть не рассчитали и считали себя в безопасности. Электровоз как из табакерки выскочил и догнал. Я виню себя до сих пор, но отдаю отчет, что даже если бы я сам был бы там, я бы шел так же, — рассказал Александр Майер.

Лесная тропинка, по которой к железной дороге шли девочки, среди местных жителей очень популярна. Она протоптана широко, и рядом есть остановка общественного транспорта. Ближайший же официальный переход по путям в одном километре от тропинки на станции.

— Это адское совпадение, что поезда ехали одновременно. Для самого локомотива, состава, это достаточно крутой поворот. Я уже не говорю про переход, про мост. Хотя бы снизил скорость. Если снизить скорость нельзя официально, так как нет перехода, то нужно этот переход сделать, хотя бы наземный, — рассуждает Александр.

Вторую девочку, Лизу, увезли в бердскую больницу. Там ее сразу отправили в операционную и позвонили маме. Её мать, Ольга, добиралась до больницы несколько часов из центра Новосибирска.

— Мы узнали, когда были с мужем в торговом центре, собирались домой. Это было около 8 вечера. Позвонили с ее телефона, сказали, приезжайте в больницу. Мы спросили только живая она или нет. И нам ответили, что она живая, в операционной. Мы добирались до больницы часа два. К 11 часам вечера только приехали. По дороге следователь позвонил, вкратце рассказал, что случилось, — рассказывает Ольга.

Лиза в больнице впала в кому. Женю похоронили спустя три дня после происшествия, Лизу — 21 июня, в день ее рождения, когда девочке должно было исполниться 14 лет.

— Я бы хотела, чтобы там забором оградили. Заборы стоят по всем вокзалам. Там, как я понимаю, не один человек ходит, а сотни. Я там сама не была, не знаю. Я бы хотела, чтобы РЖД все огородило. Не только этот участок, но и всё. До Москвы за 40 минут, всё в заборах, не пройти. А у нас только на вокзале. Сами на РЖД работаем, — рассказала мама Лизы.

НГС отправил запрос в Управление Западно-Сибирской железной дороги.

На станции Иня-Восточный грузовой поезд насмерть сбил мужчину в конце апреля этого года.

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РЖДпереходпоезд
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