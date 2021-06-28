«Они шли не по путям»: 13-летние подруги погибли под колёсами электрички — их родители выступили с обращением

Одна из девочек, Женя, погибла на месте. Её отец Александр Майер рассказал, что ему известно об инциденте по разговорам со следователями. Он объяснил, что его дочь хорошо знала дорогу, по которой они шли с пляжа.

— Мы по этому переходу ходили тысячу раз. Она там с малого возраста купалась. Наверное, меньше года ей было. Ничего даже в голову прийти не могло. Там всегда много народу. Это место чем хорошо: там по сравнению с организованным пляжем народу меньше. На организованном пляже толпа, алкоголь и тесно. А здесь вокруг интеллигентные люди, в основном академовцы. Там вчера тихо и спокойно. Место абсолютно безопасное. Перед происшествием оказалось, что два поезда идут с двух сторон. Причем девочки стояли и ждали, когда пройдет один из них — товарняк, — поделился Александр Майер.

