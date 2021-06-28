«Они шли не по путям»: 13-летние подруги погибли под колёсами электрички — их родители выступили с обращением

Родители погибших девочек просят оградить опасный участок жд-пути в Новосибирске
Одна из девочек, Женя, погибла на месте. Её отец Александр Майер рассказал, что ему известно об инциденте по разговорам со следователями. Он объяснил, что его дочь хорошо знала дорогу, по которой они шли с пляжа.
— Мы по этому переходу ходили тысячу раз. Она там с малого возраста купалась. Наверное, меньше года ей было. Ничего даже в голову прийти не могло. Там всегда много народу. Это место чем хорошо: там по сравнению с организованным пляжем народу меньше. На организованном пляже толпа, алкоголь и тесно. А здесь вокруг интеллигентные люди, в основном академовцы. Там вчера тихо и спокойно. Место абсолютно безопасное. Перед происшествием оказалось, что два поезда идут с двух сторон. Причем девочки стояли и ждали, когда пройдет один из них — товарняк, — поделился Александр Майер.
Когда девочки заметили товарный поезд, они остановились. На этом участке разрешена скорость движения
— И самое главное — они шли не по путям, даже не по кромке насыпи, а под насыпью. Но на
Лесная тропинка, по которой к железной дороге шли девочки, среди местных жителей очень популярна. Она протоптана широко, и рядом есть остановка общественного транспорта. Ближайший же официальный переход по путям в одном километре от тропинки на станции.
— Это адское совпадение, что поезда ехали одновременно. Для самого локомотива, состава, это достаточно крутой поворот. Я уже не говорю про переход, про мост. Хотя бы снизил скорость. Если снизить скорость нельзя официально, так как нет перехода, то нужно этот переход сделать, хотя бы наземный, — рассуждает Александр.
Вторую девочку, Лизу, увезли в бердскую больницу. Там ее сразу отправили в операционную и позвонили маме. Её мать, Ольга, добиралась до больницы несколько часов из центра Новосибирска.
— Мы узнали, когда были с мужем в торговом центре, собирались домой. Это было около
Лиза в больнице впала в кому. Женю похоронили спустя три дня после происшествия, Лизу —
— Я бы хотела, чтобы там забором оградили. Заборы стоят по всем вокзалам. Там, как я понимаю, не один человек ходит, а сотни. Я там сама не была, не знаю. Я бы хотела, чтобы РЖД все огородило. Не только этот участок, но и всё. До Москвы за
НГС отправил запрос в Управление Западно-Сибирской железной дороги.
На станции Иня-Восточный грузовой поезд насмерть сбил мужчину в конце апреля этого года.