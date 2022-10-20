В 180 миллионов оценили стоимость дороги до развязки «Университетская» в Академгородке
Сейчас в мэрии разрабатывают проектную документацию
В Новосибирске мэрия оценила, сколько будет стоить дорога к железнодорожной станции Университетская, которую собираются построить в Академгородке.
Ориентировочная стоимость автомобильной дороги —
Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, сейчас внесены изменения в границы Новосибирского академического лесничества. В июне 2022 года в муниципальную собственность Новосибирска передали земельные участки площадью
— Строительство участка автомобильной дороги необходимо для обеспечения транспортной связи планируемой к строительству остановочной платформы Университетская с существующей улично-дорожной сетью Советского района, — рассказали в пресс-службе мэрии.
Как добавили в мэрии, финансирование будет осуществляться по программе «Академгородок 2.0» из средств федерального и областного бюджетов.
В прошлом году мы рассказывали, что новая остановка электрички в Академгородке была запланирована еще при строительстве городка. Рядом с будущей Университетской также хотят построить транспортную развязку, сделать конечную остановку транспорта «Университет». Для остановки нужно будет построить дорогу через лес. Эта транспортная завязка будет строиться в рамках проекта «Академгородок 2.0». Как предполагают власти, она должна снизить пробки на улице Большевистской.