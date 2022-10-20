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В 180 миллионов оценили стоимость дороги до развязки «Университетская» в Академгородке

Сейчас в мэрии разрабатывают проектную документацию

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Ж/д станция Университетская будет расположена в Академгородке

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В Новосибирске мэрия оценила, сколько будет стоить дорога к железнодорожной станции Университетская, которую собираются построить в Академгородке.

Ориентировочная стоимость автомобильной дороги — 180 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, окончательная стоимость работ будет известна после окончания разработки проектной документации и получения заключения экспертизы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, сейчас внесены изменения в границы Новосибирского академического лесничества. В июне 2022 года в муниципальную собственность Новосибирска передали земельные участки площадью 1,8 га в Академгородке.

— Строительство участка автомобильной дороги необходимо для обеспечения транспортной связи планируемой к строительству остановочной платформы Университетская с существующей улично-дорожной сетью Советского района, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Как добавили в мэрии, финансирование будет осуществляться по программе «Академгородок 2.0» из средств федерального и областного бюджетов.

В прошлом году мы рассказывали, что новая остановка электрички в Академгородке была запланирована еще при строительстве городка. Рядом с будущей Университетской также хотят построить транспортную развязку, сделать конечную остановку транспорта «Университет». Для остановки нужно будет построить дорогу через лес. Эта транспортная завязка будет строиться в рамках проекта «Академгородок 2.0». Как предполагают власти, она должна снизить пробки на улице Большевистской.

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АкадемгородокСтанцияСтроительство
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