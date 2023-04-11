Сколько денег предлагают строителям четвертого моста в Новосибирске? Изучаем вакансии

Сервис поиска работы Зарплата.ру составил рейтинг вакансий с самой высокой зарплатой в Новосибирске в апреле. Среди них — повар суши и мастер шиномонтажа.
Так, от 160 000 рублей обещают начальнику управления по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
До 193 300 рублей предлагают оператору асфальтобетонной установки на строительстве четвертого моста. Правда, за такие деньги придется работать по графику
От 100 000 до 200 000 рублей предлагают мастерам шиномонтажа — деньги можно зарабатывать за счет процента от заказов, который составляет 40%.
Некоторые компании предлагают специалистам уехать из Новосибирска на высокие заработки. Например, главного инженера проекта на зарплату
Клинического психолога ищет новосибирская горбольница. За зарплату от
В марте в топ вакансий попали работник в сфере ритуальных услуг, плиточник-облицовщик и главный технолог в свинокомплекс.