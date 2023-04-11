Сколько денег предлагают строителям четвертого моста в Новосибирске? Изучаем вакансии

Так, от 160 000 рублей обещают начальнику управления по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ТЭЦ-5 . Кандидату предстоит организовывать работу персонала и работать с документами. Кроме неплохой зарплаты компания обещает частичную компенсацию стоимости путевок на курорты России и стран ближнего зарубежья. Чтобы получить такой бонус, нужно проработать более 2 лет .