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Сколько денег предлагают строителям четвертого моста в Новосибирске? Изучаем вакансии

Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в городе

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По традиции хорошо платят за тяжелый труд: шиномонтажникам и строителям

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Сервис поиска работы Зарплата.ру составил рейтинг вакансий с самой высокой зарплатой в Новосибирске в апреле. Среди них — повар суши и мастер шиномонтажа.

Так, от 160 000 рублей обещают начальнику управления по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ТЭЦ-5. Кандидату предстоит организовывать работу персонала и работать с документами. Кроме неплохой зарплаты компания обещает частичную компенсацию стоимости путевок на курорты России и стран ближнего зарубежья. Чтобы получить такой бонус, нужно проработать более 2 лет.

До 193 300 рублей предлагают оператору асфальтобетонной установки на строительстве четвертого моста. Правда, за такие деньги придется работать по графику 30/30. В обмен работодатель обещает белую зарплату, компенсацию проезда, 3-разовое питание и проживание.

От 100 000 до 200 000 рублей предлагают мастерам шиномонтажа — деньги можно зарабатывать за счет процента от заказов, который составляет 40%.

Некоторые компании предлагают специалистам уехать из Новосибирска на высокие заработки. Например, главного инженера проекта на зарплату 150 000200 000 рублей ищет строительная компания. Работу с высокой зарплатой и релокацией в Сочи предлагает сеть ресторанов паназиатской кухни. Например, повар-сушист может зарабатывать 75 000100 000 рублей, а менеджер смены — 60 000100 000, при этом опыт работы желателен, но необязателен.

Клинического психолога ищет новосибирская горбольница. За зарплату от 94 500 рублей специалист должен будет в том числе помогать в реабилитации лицам, пострадавшим в результате экстремальных, кризисных, чрезвычайных ситуаций, подвергшимся хронической травматизации, насильственным действиям, переживающим состояние потери, острого горя, утраты, кризиса.

В марте в топ вакансий попали работник в сфере ритуальных услуг, плиточник-облицовщик и главный технолог в свинокомплекс.

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