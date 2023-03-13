Технолог по обжарке кофе, плиточник и оператор дрона — кому готовы платить 300 тысяч и перевезти в другой город

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» составили список самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске, опубликованных в марте. В топ попали вакансии рабочего ритуальных услуг, плиточника-облицовщика и главного технолога в свинокомплекс. Читайте, кому из них обещают платить до
Меньше всего готовы платить рабочему ритуальных услуг, сотруднику предлагают зарплату до
Зарплату от 100 тысяч рублей обещают оператору агродрона. Сотрудник должен облетать поля с помощью сельскохозяйственного беспилотника и проводить техническое обслуживание оборудования. Работа на 80% полевая, но обещают гибкий график начала и окончания рабочего дня.
Начальник аналитической лаборатории Новосибирского аффинажного завода можете получать зарплату от
Главного технолога по обжарке кофе ищет калининградское кафе, сотрудника готовы перевезти в другой город и платить
Сеть кафе-столовых «Солнечный день» хочет принять на работу сразу нескольких управляющих в Академгородке, в Заельцовском и Ленинском районах. Сотрудники должны контролировать персонал, санитарное состояние предприятия, товарные остатки, составлять заявки на фабрику-кухню и поставщикам. За такую работу готовы платить до 120 тысяч в месяц.
121 тысячу рублей предлагают главному технологу в цехе растениеводства свинокомплекса «Кудряшовский». В обязанности работника входят подготовка, проведение посевных работ, опрыскивание и уборка посевов. Кроме того, сотрудник должен планировать годовой цикл производства предприятия по растениеводству и контролировать процессы. Технологу придется работать в Криводановке, а организация готова предоставить служебный транспорт и компенсировать жилье до 80%. В приоритете будут кандидаты с агрономическим образованием.
До 200 тысяч рублей обещают платить менеджеру по закупу зерна. Сотрудник должен организовывать закупки масличных и зерновых культур у сельхозпроизводителей в регионе. Работа разъездная, в вакансии предупреждают о частых тренировках.
Плиточнику-облицовщику предлагают самую высокую зарплату из мартовского списка, работнику готовы платить от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Но у сотрудника должен быть опыт черновых и чистовых работ от 3 лет.
В феврале список высокооплачиваемых профессий вакансий в Новосибирске был другой — посмотрите, кому предлагали больше всего.