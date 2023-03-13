Технолог по обжарке кофе, плиточник и оператор дрона — кому готовы платить 300 тысяч и перевезти в другой город

Начальник аналитической лаборатории Новосибирского аффинажного завода можете получать зарплату от 100 тысяч рублей. Руководитель должен заниматься разработкой и пересмотром методик количественного химического анализа, проводить метрологическую экспертизу и контроль аналитической информации, готовить документацию для аккредитации лаборатории и инспекционного контроля, заниматься организацией и проведением межлабораторных сличительных испытаний.

Главного технолога по обжарке кофе ищет калининградское кафе, сотрудника готовы перевезти в другой город и платить 110 тысяч рублей. Также работодатель готов платить компенсацию на проживание. Специалист при этом должен расширить ассортимент кофе, проводить дегустации для клиентов, искать зеленое зерно кофе и упаковки у поставщиков.

