Водитель контейнеровоза, менеджер, прораб на стройку 5-звездочного отеля — кому из них предлагают зарплату в 300 тысяч?

Комбинат полуфабрикатов примет регионального менеджера по управлению продажами в Сибири и на Дальнем Востоке на зарплату от 170 000 рублей. Соискателю необходимо иметь опыт проведения прямых переговоров с торговыми сетями, опыт управления контрактами, понимать базовые экономические и финансовые показатели, уметь считать в Excel.



Застройщик микрорайонов Чистая слобода и Тайгинский парк ищет руководителя отдела продаж, кандидату предлагают 150 000 – 250 000 рублей. Требуются высшее экономическое, юридическое или маркетинговое образование, опыт работы на рынке недвижимости от 4 лет, в том числе руководителем отдела продаж не менее 3 лет, и навыки управления коллективом от 5 человек. Работать предстоит в мобильных офисах продаж в Калининском районе.

