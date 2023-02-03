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Водитель контейнеровоза, менеджер, прораб на стройку 5-звездочного отеля — кому из них предлагают зарплату в 300 тысяч?

Подборку вакансий сделал сервис «Зарплата.ру»

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Сборщикам мебели предлагают больше 100 тысяч за три заказа

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Водителям, прорабам, сборщикам мебели предлагают зарплату с трехзначными цифрами — сервис «Зарплата.ру» представил список высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске.

От 200 тысяч предлагают начальнику производственно-технического отдела в компанию, занимающуюся строительно-монтажными работами. В обязанности входит контроль производства, ведение исполнительной документации, участие в приемке и сдаче строительных объектов. От кандидата требуется опыт в аналогичной должности от 3 лет, знание системы проектирования AutoCAD и умение работать в режиме многозадачности. Должность подразумевает командировки и вахту.

Водителю контейнеровоза с собственным автомобилем предлагают 150 000300 000 рублей за работу по Новосибирской области и Сибирскому федеральному округу. На вакансию рассматриваются собственники 20- и 40-футовых контейнеровозов.

Комбинат полуфабрикатов примет регионального менеджера по управлению продажами в Сибири и на Дальнем Востоке на зарплату от 170 000 рублей. Соискателю необходимо иметь опыт проведения прямых переговоров с торговыми сетями, опыт управления контрактами, понимать базовые экономические и финансовые показатели, уметь считать в Excel.

Застройщик микрорайонов Чистая слобода и Тайгинский парк ищет руководителя отдела продаж, кандидату предлагают 150 000250 000 рублей. Требуются высшее экономическое, юридическое или маркетинговое образование, опыт работы на рынке недвижимости от 4 лет, в том числе руководителем отдела продаж не менее 3 лет, и навыки управления коллективом от 5 человек. Работать предстоит в мобильных офисах продаж в Калининском районе.

На строительство пятизвездочного отеля Сбербанка в Республике Алтай ищут прораба ЭОМ на проектирование электрооборудования и освещения. Опытному специалисту готовы платить 150 000–250 000 рублей. Он должен организовать команду монтажников, делать чертежи, выполнять пусконаладочные работы противопожарных систем и программировать датчики. Работа в селе Манжерок 6 дней в неделю, проживание за счет компании.

На производство дизайнерской корпусной мебели примут сборщика за зарплату 120 000250 000 рублей (процент от заказа). По словам работодателя, за три заказа можно заработать 115 тысяч рублей. Работа в комфортном цехе, есть душевая и столовая.

От 100 000 до 200 000 обещают бэкенд-разработчику на удаленке. Компания создает приложение-агрегатор по продажам полисов Е-ОСАГО. График работы — полный день, возможна и частичная занятость.

Недавно эксперты рассказали про тренды на рынке труда — в дефиците по-прежнему специалисты на производстве.

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