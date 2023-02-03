Водитель контейнеровоза, менеджер, прораб на стройку 5-звездочного отеля — кому из них предлагают зарплату в 300 тысяч?

Водителям, прорабам, сборщикам мебели предлагают зарплату с трехзначными цифрами — сервис «Зарплата.ру» представил список высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске.
От 200 тысяч предлагают начальнику производственно-технического отдела в компанию, занимающуюся строительно-монтажными работами. В обязанности входит контроль производства, ведение исполнительной документации, участие в приемке и сдаче строительных объектов. От кандидата требуется опыт в аналогичной должности от 3 лет, знание системы проектирования AutoCAD и умение работать в режиме многозадачности. Должность подразумевает командировки и вахту.
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