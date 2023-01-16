Драка за кадры, вакансии для взрослых и синий цвет настроения — что ждет рынок труда в новом году

Рептильный мозг и рынок соискателя

Весной прошлого года рынок труда, как и все сферы жизни, начал меняться, но не так резко, как мы могли предполагать после февральских событий.



— Кандидаты замирали, включался «рептильный мозг»: то есть видишь какую-то опасность — замираешь, — охарактеризовал рынок труда начала 2022 года основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. — Работодатели по инерции набирали людей, люди выходили на работу. В целом мы не наблюдали, что всё останавливалось.

Потом случился сентябрь и тенденции стали более четкими — частичная мобилизация вернула интерес к работе в оборонке. Некоторые решили покинуть страну и увольнялись, выросло количество сотрудников, работающих удаленно.