Драка за кадры, вакансии для взрослых и синий цвет настроения — что ждет рынок труда в новом году

С 2020 года кадровый рынок только успевает реагировать на изменения — сначала пандемия и ее последствия, потом февральские события, уход иностранных компаний и частичная мобилизация. После прошлогодних встрясок расстановка сил на кадровом рынке менялась, но не так кардинально, как все думали. Во всяком случае, к таким выводам пришли кадровые аналитики, подводя итоги. Как изменились тенденции на рынке труда за год и что будет с работой и зарплатой — в материале НГС.
Рептильный мозг и рынок соискателя
Весной прошлого года рынок труда, как и все сферы жизни, начал меняться, но не так резко, как мы могли предполагать после февральских событий.
— Кандидаты замирали, включался «рептильный мозг»: то есть видишь какую-то опасность — замираешь, — охарактеризовал рынок труда начала 2022 года основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. — Работодатели по инерции набирали людей, люди выходили на работу. В целом мы не наблюдали, что всё останавливалось.
Потом случился сентябрь и тенденции стали более четкими — частичная мобилизация вернула интерес к работе в оборонке. Некоторые решили покинуть страну и увольнялись, выросло количество сотрудников, работающих удаленно.
— После февральских событий эксперты ждали реакции рынка труда, сопоставимой с постковидной, когда было глубокое обрушение спроса на персонал, приостановлен найм, происходили увольнения в ряде направлений (особенно по жесткому сценарию это прошло в сфере услуг). Ничего похожего на катастрофические события тем не менее не произошло, — объяснили аналитики «HeadHunter Сибирь». — По итогам года общее снижение объема вакансий в Новосибирской области — всего на 1% по сравнению с 2021 годом. А если мы уберем из этого периода первые месяцы и посмотрим только период с марта по декабрь, то активность работодателей снизилась итого на 8% относительно аналогичного периода 2021 года.
В конце 2021 — начале 2022 года эксперты говорили про кадровый голод и «рынок соискателя». С началом февральских событий казалось, что начнется конкуренция за работу и возвращение к «рынку работодателя», но этого не случилось. Баланс спроса и предложения на рынке труда в области составил 4,4 резюме на вакансию при норме в 5–6 резюме.
— А в целом по России среднее значение индекса конкуренции — 5 резюме на вакансию, что говорит о выравнивании спроса и предложения, — подчеркнули эксперты Hh.ru.
Самозанятость, больше соискателей женского пола и отказ от эйджизма
Соискатели до 35 лет всё так же в дефиците: последствия демографической ямы
— Сопутствующими факторами в последние годы были отъезд мигрантов из-за ковидных ограничений, в 2022 году наложились частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения, — назвал причины нехватки молодых кадров руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. — Последние два фактора привели к тому, что с начала октября на рынке труда Новосибирска наблюдается дефицит сварщиков, строителей, сантехников и других сотрудников в сфере ЖКХ.
То есть вакансий для рабочих теперь много, и за такие кадры приходится бороться. По оценкам экспертов «Авито Работа», которая как раз специализируется на поиске рабочего персонала, нехватка кадров связана и с наращиванием темпов промышленного производства, фокуса на импортозамещение.
— Цвет настроения российского рынка труда — синий. По структуре вакансий на Hh.ru очевидно, что 75% от всех предложений о работе в стране рассчитаны на привлечение рабочего персонала — «синих воротничков», а также линейных, массовых сотрудников. Еще 15% вакансий опубликованы для «белых воротничков», и около 10% — для IТ-специалистов, — говорит главный эксперт Hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Еще одна тенденция, которую заметили работодатели, — стало больше резюме и откликов со стороны женщин. Кроме того, компании теперь не рассматривают под лупой даты в паспорте и чаще обращают внимание на возрастных кандидатов.
— Зарплатные ожидания кандидатов в возрасте 45 лет и старше начали расти гораздо большими темпами, чем в предыдущие годы, относительно более молодых соискателей, — отмечает Юрий Михеев. — Таким образом, наметился новый тренд, который мы ожидали на протяжении последних лет, — это курс на снижение эйджизма и гендерного неравенства среди соискателей.
Аутстаффинг персонала (вывод за штат) и увеличение числа самозанятых — тоже тренд, который только набирает обороты.
— Экономический эффект от привлечения самозанятых заметили уже практически все компании. Помимо снижения расходов на налоговые отчисления этот формат позволяет добиться большей гибкости в привлечении трудовых ресурсов, — объясняет эксперт. — Использование аутстаффинга в ряде сфер, например, в ритейле, уже стало нормой: привлечение дополнительных сотрудников в пиковые месяцы (например, в предновогодние распродажи) или даже часы гораздо удобнее и эффективнее, чем расширение штата.
Госсектор и оборонка
С началом частичной мобилизации спрос на вакансии в оборонных предприятиях резко вырос — помимо высоких зарплат там можно было получить бронь. По данным Hh.ru, в Новосибирской области было больше трехсот вакансий на оборонных предприятиях. Главному инженеру предлагали зарплату в 200 тысяч рублей, электросварщику — 130 тысяч, слесарю механосборочных работ — от 105 до 144 тысяч в месяц.
— Учитывая востребованность промышленных специальностей и многообразие предложений, вакансии на производстве пользуются высоким спросом и у соискателей, — констатирует региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий. — На объявления в группе профессий «Производство, сырье, с/х» в 2022 году пришлось наибольшее количество откликов — 16%.
Зарплата
Инфляция и «рынок соискателя» сыграют свою роль, уверены эксперты, и зарплату повышать придется. Сегодня медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников) — 50 тысяч рублей (по данным «Зарплата.ру»).
По данным Hh.ru, в тройке сфер с самыми высокими зарплатами остаются высший менеджмент, специалисты по консультированию, добыче сырья, айтишники, специалисты автобизнеса, строители.
Прогнозы
— В ушедшем году мы наблюдали характерную для рынка труда реакцию на изменения: непродолжительные временные паузы для оценки сложившихся реалий и эффективной адаптации под новые условия, — охарактеризовала тенденции ушедшего года региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий.
По мнению Натальи Даниной, негативный эффект от сегодняшних реалий связан с тем, что ожидается турбулентный период в экономике, сложное положение дел в компаниях и снижение общего уровня жизни. А также взросление населения, недостаток мигрантов, невозможность быстро найти людей на место мобилизованных и уехавших.
Возможный позитивный эффект — это рост спроса на среднеспециальное образование у молодежи, развитие наставничества на производствах, переквалификация «белых воротничков» в «синих», а также уход от дискриминации по полу и возрасту и снижение текучки, потому что в изменчивых реалиях люди будут держаться за работу.
Здесь можно почитать мнения аналитиков по поводу зарплаты в следующем году. Эксперты полагают, что на повышение МРОТ надеяться не стоит — его затмит инфляция.