Милитаризация экономики сожрала доходы. Что будет с зарплатами в 2023 году (мы нашли тех, у кого они вырастут)

Мы уже выясняли, как частичная мобилизация изменила рынок труда: милитаризация экономики вытеснила часть вакансий, в топе остаются те, которые могут занять фрилансеры. В свете этих проблем интересно, как новые условия повлияют на зарплаты россиян в 2023 году. Эксперты рассказали, кому ожидать роста доходов, а у кого они, наоборот, упадут.
Рынку нужны лишь айтишники?
Если кризис на рынке труда затянется, то в ближайшие пару лет рабочие места будут гарантировать компании и бюджетные учреждения, а вклад частного (особенно малого и среднего) бизнеса будет сокращаться. Эксперты объясняют, что санкции и кризис в экономике стимулируют государство распространять свое влияние на сферы высоких технологий, IT и природных ресурсов, а это скажется в том числе и на найме. Проблема только в том, что число рабочих мест в государственном секторе ограничено возможностями бюджета, и в нынешней ситуации оно может снижаться.
Также, по мнению экспертов, в 2023 году работодатели сократят фонд оплаты труда, увольняя малопроизводительных сотрудников и переводя персонал на другие формы отношений, например аренду, фриланс и самозанятость. Вырастет конкуренция за рабочих и инженеров, поскольку будет дефицит кадров в рабочих специальностях. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина полагает, что на фоне кризиса в 2023 году будут активно сокращаться трудовые коллективы:
— Работодатели будут заинтересованы в том, чтобы интенсифицировать труд сотрудников за счет увольнения менее производительных работников и повышения зарплаты оставшимся.
С ней согласен и профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, который уверен, что необходимость оптимизировать расходы на персонал выльется в рост неформальной занятости, а именно самозанятости.
— Из-за перевода трудовых отношений из одного формата в другой на рынке труда произойдет структурная перестройка, которая коснется всех видов деятельности, — прогнозирует эксперт.
Генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков полагает, что будет дефицит кадров в производственной отрасли и агросекторе. Эксперт говорит, что в будущем работодатели увеличат количество вакансий с временной занятостью, чтобы привлекать специалистов на определенный период (это актуально на фоне того, что за мобилизованными сохраняются их рабочие места), а также считает, что в 2023 году будет наблюдаться трудовая миграция между сферами.
— В ближайшем будущем будут востребованы специалисты со знанием китайского, арабского языков, хинди и с опытом работы в восточных странах, так как российские компании уже сейчас перестраиваются на азиатский рынок, — говорит Александр Ветерков.
Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец отметил, что уровень безработицы всё еще ниже пандемийных показателей, но такая устойчивость может быть вызвана не самыми позитивными факторами.
— Отток трудовых мигрантов, отъезд специалистов из страны, углубление демографического кризиса и вызванный ими дефицит рабочей силы — всё это формирует повышенный спрос на кадры, — пояснил Сергей Сухоставец. — Особенно заметный рынок соискателя складывается под конец года в сфере предложений для «синих воротничков» — там уже сейчас конкуренция за вакансии низкая. А с учетом тренда на импортозамещение и необходимости развивать собственные производства спрос на специальности с низким порогом входа сохранится и в следующем году, в то время как «белым воротничкам» найти работу будет труднее. Баланс спроса и предложения здесь скажется на цене труда. По рабочим специальностям можно ожидать прироста на фоне дефицита кадров, на поле интеллектуального труда — скорее нет или темпы будут невысокими.
Кроме того, по словам эксперта, в этом году активировался тренд на аренду кадров и аутсорс. Бизнес в этом году стал активнее сотрудничать с фрилансерами: сейчас по опросам таких компаний более 50%. В начале года такое практиковала только каждая пятая компания.
— В следующем году аренда может стать еще популярнее, потому что в кризисный период важно не только оптимизировать расходы, но и быть подвижными. Модель аренды кадров позволяет делать и то, и другое, — сообщил Сергей Сухоставец.
Как повлияет на зарплаты индексация МРОТ
В России каждый год индексируют минимальный размер оплаты труда и прожиточные минимумы — показатели, от которых зависит ряд пособий и других мер соцподдержки. Накануне Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об увеличении МРОТа с 2023 года на 6,3%. Минимальная зарплата в 2023 году должна составлять 16 242 рубля в месяц.
Минимальный размер оплаты труда диктует работодателю, что нельзя платить сотруднику на полной ставке меньше установленного уровня. Также его используют для расчета пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше шести месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.
По словам Сергея Сухоставца, после роста МРОТ ожидать повышения зарплат стоит, но не всем:
— Прибавку могут получить и те, чей оклад привязан к показателю МРОТ. С первого января показатель вырастет до 16 242 рублей в месяц, а значит, следует ожидать и индексации всем, кто получает минималку.
Кому еще повысят зарплаты
В первую очередь рост зарплаты ожидается у бюджетников. По данным Минфина, средний рост зарплат в 2023 году составит больше 8%, и именно на такую прибавку могут рассчитывать бюджетники.
— Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы в экономике — это больше восьми процентов, — сообщил глава Минфина Антон Силуанов. — Что касается денежного содержания военнослужащих, то всё идет в рамках тех решений, которые были приняты. Чуть более опережающими темпами у нас растут денежное содержание сотрудников правоохранительных органов. Военнослужащие — в соответствии с динамикой роста инфляции.
Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец отметил, что определяющим фактором на следующий год будет государство в качестве главного работодателя.
— Понятно, что в ближайшие пару лет именно госкомпании, бюджетные учреждения и государственные заказы будут гарантировать рабочие места, в то время как вклад частного бизнеса, в особенности малого и среднего, которым в кризис тяжело, будет сокращаться, — отметил эксперт. — Отсюда можно сделать и прогнозы по зарплатам. В первую очередь гарантированно подрастут оклады у бюджетников. Рост может составить в среднем 8–10%.
При этом предсказать политику бюджетных учреждений по дополнительной мотивации сотрудников достаточно сложно, поскольку бюджет Фонда оплаты труда происходит из разных источников — где-то из федерального бюджета, а где-то из регионального.
— В каких-то регионах есть надбавки, где-то они выше, а где-то их нет вовсе. А вот то, что случится гарантированно, так это индексация зарплат бюджетникам, — объясняет Сухоставец.
Эксперт отметил, что сложившийся дефицит кадров с большой вероятностью даст толчок зарплатам профессий, на которые есть большой спрос, например строителям, курьерам, грузчикам, водителям, мастерам по ремонту и автомеханикам.
— По этим направлениям зарплаты могут подрасти от 15 до 25%. Также традиционно могут подрасти и гонорары в сфере разработки ПО и финансов. С ростом спроса на услуги банковского сектора и запросом на импортозамещение IT-решений зарплаты в этих отраслях могут подняться на 10–30%, — рассказал Сергей Сухоставец.
Прибавка в зарплате будет и у фрилансеров — спрос на их услуги будет формироваться на стороне бизнеса на фоне популярности аренды кадров и аутстаффинга. Это положительно скажется на суммах вознаграждений — они могут подрасти на 15–20%.
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