Милитаризация экономики сожрала доходы. Что будет с зарплатами в 2023 году (мы нашли тех, у кого они вырастут)

— В ближайшем будущем будут востребованы специалисты со знанием китайского, арабского языков, хинди и с опытом работы в восточных странах, так как российские компании уже сейчас перестраиваются на азиатский рынок, — говорит Александр Ветерков.



Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец отметил, что уровень безработицы всё еще ниже пандемийных показателей, но такая устойчивость может быть вызвана не самыми позитивными факторами.

— Отток трудовых мигрантов, отъезд специалистов из страны, углубление демографического кризиса и вызванный ими дефицит рабочей силы — всё это формирует повышенный спрос на кадры, — пояснил Сергей Сухоставец. — Особенно заметный рынок соискателя складывается под конец года в сфере предложений для «синих воротничков» — там уже сейчас конкуренция за вакансии низкая. А с учетом тренда на импортозамещение и необходимости развивать собственные производства спрос на специальности с низким порогом входа сохранится и в следующем году, в то время как «белым воротничкам» найти работу будет труднее. Баланс спроса и предложения здесь скажется на цене труда. По рабочим специальностям можно ожидать прироста на фоне дефицита кадров, на поле интеллектуального труда — скорее нет или темпы будут невысокими.