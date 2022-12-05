«В России остались самые бесстрашные». Сколько айтишников уехали из страны и чего ждут компании из-за кризиса кадров

Драматичные изменения на рынке труда

О том, что на кадровом рынке в 2022 году произошли серьезные изменения, эксперты говорили еще до объявления мобилизации. Руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко называла это «трендом на переход в рынок труда работодателя», тогда как еще в прошлом году рынок был больше настроен на соискателя.



С сентября тенденции усилились: соискатели стали искать работу активнее, а вот работодатели набирать работников будто бы не спешили.



Чтобы описать ситуацию, происходящую сейчас на рынке IT‑кадров в Новосибирской области, Лилия Эсауленко приводит цифры: в то время как в других сферах в сентябре-октябре спрос на специалистов упал на 6%, в IT падение оказалось более масштабным — число вакансий снизилось на 38%. Изменение действительно существенное, ведь в целом на российском рынке труда количество вакансий в IT за два осенних месяца уменьшилось на 29%.

