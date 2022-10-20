Сразу 35 айтишников Фингруппы БКС в Новосибирске получили повестки, несмотря на бронь

— Несмотря на огромные усилия, приложенные Минцифры к сохранению в стране ИТ-экспертизы и обеспечению стабильности ИТ-инфраструктуры, компания «БКС Финтех» столкнулась с беспрецедентными действиями со стороны военкоматов Новосибирска. После запуска на «Госуслугах» сервиса по предоставлению индивидуальных броней ИТ-экспертам наша компания получила чрезвычайно большой объем повесток сотрудникам, имеющим индивидуальные отсрочки от военной службы. Подобные ошибки и некорректные действия со стороны военкоматов способствуют миграции ценных ИТ-кадров, а также потере страной критичной экспертизы во всех отраслях, — прокомментировала корреспонденту НГС руководитель департамента по связям с общественностью «БКС Финтех» Екатерина Моисеева.

