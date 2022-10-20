Сразу 35 айтишников Фингруппы БКС в Новосибирске получили повестки, несмотря на бронь
Пачку извещений принесли после того, как военкомат запросил данные сотрудников, состоящих на воинском учете
В Финансовую группу БКС пришло сразу 35 повесток на айтишников. Повестки принесли в два юридических лица — ООО «БКС Финтех» и ООО «БКС Технологии» — 17 октября 2022 года представители военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска. При этом обе фирмы имеют аккредитацию в Минцифре, что по закону дает их сотрудникам отсрочку от мобилизации.
«БКС Финтех» — участник Сколково, специализируется на разработке инновационных ИТ-решений для повышения эффективности управления процессов компаний финансового сектора и предоставления качественного клиентского сервиса. «БКС Технологии» — крупнейшая IT-компания Сибирского федерального округа. Ключевое направление деятельности компании — комплексная автоматизация профессиональных участников рынка ценных бумаг. От систем автоматизации корпоративного документооборота до систем поддержки операционной и бухгалтерской деятельности.
— Несмотря на огромные усилия, приложенные Минцифры к сохранению в стране ИТ-экспертизы и обеспечению стабильности ИТ-инфраструктуры, компания «БКС Финтех» столкнулась с беспрецедентными действиями со стороны военкоматов Новосибирска. После запуска на «Госуслугах» сервиса по предоставлению индивидуальных броней ИТ-экспертам наша компания получила чрезвычайно большой объем повесток сотрудникам, имеющим индивидуальные отсрочки от военной службы. Подобные ошибки и некорректные действия со стороны военкоматов способствуют миграции ценных ИТ-кадров, а также потере страной критичной экспертизы во всех отраслях, — прокомментировала корреспонденту НГС руководитель департамента по связям с общественностью «БКС Финтех» Екатерина Моисеева.
Как уточнила Моисеева, в обеих компаниях работают 926 сотрудников, 73% из них — мужчины. Некоторые повестки были оформлены с ошибками — указан неверный работодатель. Только шесть сотрудников из тридцати пяти, кому пришли повестки, служили ранее в армии, но ни один не имеет боевого опыта. Самому младшему сотруднику — 23 года, самому старшему — 58 лет.
Один из получивших повестку пояснил журналисту, что в офис из военкомата пришли после того, как сотрудники стали оформлять индивидуальную бронь через «Госуслуги». А в компании «БКС Финтех» заметили, что за неделю до вручения повесток к ним поступил запрос военного комиссариата Октябрьского района о предоставлении списка сотрудников, состоящих на воинском учете.
Моисеева пояснила, что их айтишники отправили письма в Минцифру со сканами повесток и номерами ранее направленных заявок на отсрочку от военной службы. Также кадровая служба компаний дала детальные разъяснения своим сотрудникам по дальнейшим действиям.
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В конце сентября НГС рассказал историю 45-летнего айтишника из Группы компаний ЦФТ, который тоже получил повестку, несмотря на то, что работал в аккредитованной компании, то есть имел законную отсрочку.