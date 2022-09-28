«Раз на моей Родине закончилась молодежь». В Новосибирске повестку прислали
45-летнему айтишнику из аккредитованной компании
У мужчины трое несовершеннолетних детей, он служил почти 30 лет назад
Айтишники и работники связи могут быть освобождены от частичной мобилизации — такое заявление недавно сделало Министерство цифрового развития. А также опубликовало список специальностей, которые подходят под критерии отсрочки. Однако новосибирец Николай всё же повестку получил, и это несмотря на то, что он работает старшим инженером-программистом в аккредитованной Минцифры компании. Он рассказал NGS.RU, как это стало возможным.
Николаю 45 лет, у него степень кандидата физико-математических наук. Последние два года он работает айтишником в ЗАО «Золотая корона», которая входит в группу компаний ЦФТ. Это он подчеркивает особенно — организация включена в реестр аккредитованных Минцифры компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Поэтому он даже не предполагал, что может получить повестку.
— Вчера вечером я встретил в подъезде женщину и мужчину, которые представились сотрудниками военкомата нашего, по Советскому району. Вручили, значит, повестку с требованием явиться, но почему-то 27 сентября в 10 утра. А был уже вечер. Но сказали, что ничего страшного: «Значит, явитесь
К следующему утру он пришел в военкомат с пачкой документов от работодателя — трудовым договором, справками, доверенностями и другими подтверждающими документами.
— Сначала сверили мои установочные данные, а затем направили меня на беседу с должностным лицом. Тот посмотрел на эти документы и сказал: «Хорошо, у вас судимостей нет — здорово, болезней нет — тоже здорово. А вот эти ваши документы — хорошо, что они у вас есть, но они меня мало интересуют. Я действую в соответствии с указом президента». Дальше я ему сказал в корректной форме, что вот комплект документов, с которыми, я настаиваю, чтобы вы ознакомились — в них указано, что я являюсь сотрудником аккредитованной IT-компании. И что возраст у меня не до 35, а вовсе даже 45 лет, и что разъяснения, которые даны на сайте правительства РФ, вроде как противоречат вашим словам. Сказал ему, что немного странно, когда правительство заявляет одно, а мне сейчас другое объясняете. Я, конечно, не отказываюсь, раз на моей Родине кончилась молодежь и в бой идут старики. Но всё-таки хотелось как-то согласовать, — добавляет Николай.
По его словам, беседа прошла на спокойных тонах, но у мужчины всё же изъяли военный билет и выдали ему новую повестку. В ней говорилось, что Николаю нужно прибыть 30 сентября с вещами для военной службы. Те документы, которые ему подготовил работодатель, в военкомате даже не изучили («с содержательной частью так и не ознакомились»). К тому моменту в кабинет, куда зашел Николай, собралась большая очередь — примерно 20 человек.
— Наверное, никто не хотел затягивать. Времени моим документам он так и не уделил, — отметил Николай.
Ранее мужчина проходил срочную службу — в 1995 году. Тогда в его военном билете была указана первая категория учета. Сейчас там стоит вторая (копия военного билета имеется в распоряжении редакции. — Прим.ред.).
— Я уведомил начальство, сказал: «Что же делать-то всё-таки будем?» Так или иначе я всё-таки отношусь к ключевым работникам, значит, надо как-то закрывать образовавшийся просвет кадровый, — сообщил Николай. — Работодатель оказал помощь в том, что подготовил комплект документов для предоставления в военкомат. Понятно, что как-то воздействовать он не может, единственное, что он мог сделать — подготовить документы оперативно.
Как отмечает он, новости о том, что его могут мобилизовать, тяжело дались семье:
— Моя ВУС — 100, это стрелки; по моему опыту, данная специальность требует известной физической выносливости, соответственно, возраста более свежего, чем мои 45 лет. Но раз уж на моей Родине закончилась годная молодежь... Я отношусь к этому с некоторым возмущением в связи с тем, что органы власти противоречивы. Я переживаю преимущественно за своих детей, им 4 года, 6 лет, 12 лет. За них очень переживаю. Жена тоже медсестра с очень скромным доходом. Она воспринимает чрезвычайно тяжело.
NGS.RU направил запрос на имя губернатора Новосибирской области с просьбой проверить, имеются ли нарушения при мобилизации Николая.
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Недавно мы публиковали инструкцию о том, как воспользоваться сервисом на «Госуслугах» для сбора сведений о работниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые должны быть освобождены от призыва на военную службу.