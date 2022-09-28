«Раз на моей Родине закончилась молодежь». В Новосибирске повестку прислали 45-летнему айтишнику из аккредитованной компании

К следующему утру он пришел в военкомат с пачкой документов от работодателя — трудовым договором, справками, доверенностями и другими подтверждающими документами.



— Сначала сверили мои установочные данные, а затем направили меня на беседу с должностным лицом. Тот посмотрел на эти документы и сказал: «Хорошо, у вас судимостей нет — здорово, болезней нет — тоже здорово. А вот эти ваши документы — хорошо, что они у вас есть, но они меня мало интересуют. Я действую в соответствии с указом президента». Дальше я ему сказал в корректной форме, что вот комплект документов, с которыми, я настаиваю, чтобы вы ознакомились — в них указано, что я являюсь сотрудником аккредитованной IT-компании. И что возраст у меня не до 35, а вовсе даже 45 лет, и что разъяснения, которые даны на сайте правительства РФ, вроде как противоречат вашим словам. Сказал ему, что немного странно, когда правительство заявляет одно, а мне сейчас другое объясняете. Я, конечно, не отказываюсь, раз на моей Родине кончилась молодежь и в бой идут старики. Но всё-таки хотелось как-то согласовать, — добавляет Николай.