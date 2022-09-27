Минцифры назвало специальности, освобождающие от мобилизации айтишников и работников в сфере связи и медиа
Всего в списке 195 специальностей
Министерство связи и цифрового развития опубликовало список специальностей, которые подходят под критерии освобождения от мобилизации для айтишников и работников в сфере связи и медиа.
Всего в перечне 195 специальностей, среди которых: физика, математика, ядерная энергетика, теплофизика, машиностроение, химия, астрономия, строительство, лингвистика, журналистика, реклама и связи с общественностью, дизайн, архитектура и другие направления.
Уже сегодня, 27 сентября, на «Госуслугах» заработает сервис для сбора сведений о работниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые должны быть освобождены от призыва на военную службу, сообщили в Минцифры.
О начале частичной мобилизации в России объявил 21 сентября Владимир Путин. После этого в Минобороны сообщили, кого призовут, а кому дадут отсрочку. Мы пытались разобраться с юристом и кадровиком, будут ли призывать айтишников, еще до публикации списка от Минцифры.