Минцифры назвало специальности, освобождающие от мобилизации айтишников и работников в сфере связи и медиа

О начале частичной мобилизации в России объявил 21 сентября Владимир Путин. После этого в Минобороны сообщили, кого призовут, а кому дадут отсрочку. Мы пытались разобраться с юристом и кадровиком, будут ли призывать айтишников, еще до публикации списка от Минцифры.