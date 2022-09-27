Как получить отсрочку от частичной мобилизации? Публикуем инструкцию

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. После этого в Минобороны сообщили, кого призовут, а кому дадут отсрочку. Затем в Минцифры опубликовали список специальностей, которые подходят под критерии освобождения от мобилизации для айтишников и работников в сфере связи и медиа.



Завтра, 28 сентября, на «Госуслугах» заработает сервис для сбора сведений о работниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые должны быть освобождены от призыва на военную службу. Через этот сервис можно подавать заявления на отсрочку от частичной мобилизации. На портале «Объясняем.рф» рассказали, что нужно сделать сотрудникам и при каких условиях они могут претендовать на отсрочку.

