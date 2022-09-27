Как получить отсрочку от частичной мобилизации? Публикуем инструкцию
Сервис для подачи заявлений заработает на портале госуслуг
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. После этого в Минобороны сообщили, кого призовут, а кому дадут отсрочку. Затем в Минцифры опубликовали список специальностей, которые подходят под критерии освобождения от мобилизации для айтишников и работников в сфере связи и медиа.
Завтра, 28 сентября, на «Госуслугах» заработает сервис для сбора сведений о работниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые должны быть освобождены от призыва на военную службу. Через этот сервис можно подавать заявления на отсрочку от частичной мобилизации. На портале «Объясняем.рф» рассказали, что нужно сделать сотрудникам и при каких условиях они могут претендовать на отсрочку.
Для того чтобы отправить заявление на отсрочку, нужно выполнить следующие действия:
- обратиться в кадровую службу для заполнения формы-подтверждения. Форма запакована в архив .zip, поэтому сначала нужно ее разархивировать. Данные нужно ввести во второй столбец, затем сохранить форму в формате .csv — в кодировке
UTF-8;
- вместе с формой вам пришлют файл открепленной электронной подписи генерального директора — это значит, что он подписал документ. Без его подписи форма недействительна;
- нужно заполнить заявление на портале госуслуг: ввести личные данные, сведения о воинском учете, высшем образовании и работе;
- после этого нужно прикрепить к заявлению форму-подтверждение и файл открепленной электронной подписи.
Более подробную инструкцию прилагаем ниже.
Сотрудники могут претендовать на отсрочку при следующих условиях:
- они должны работать в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днем;
- иметь соответствующее высшее образование;
- быть сотрудником аккредитованной Минцифры IT-компании или оператора связи.
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