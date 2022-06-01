«В 21 год я миллион заработал». Три истории крутых кибербезопасников — о взломе «Яндекса» и безумных зарплатах

— Кадровый голод в нашей отрасли был и будет. И я думаю, что одним из драйверов является повышение уровня IT-систем. Если раньше IT-инфраструктура была такой: Windows, почта, серверы, то сегодня это виртуализация, это какие-то софтверные сети, частное облако… IT развивается очень динамично, соответственно, требуется больше специалистов, больше квалификации.

Если говорить о тех, кого мы берем к себе на работу, то самое важное для меня — это, наверное, отдача, готовность отдавать себя. Для меня всё просто: я из глубокой провинции. 600 километров от Москвы, городок в 8 тысяч жителей. Я вообще не знал, что такое компьютер, пока в университет не поступил. Но стоило мне открыть консоль и как-то понять, что я могу заставить эту машину делать всё, что я хочу, меня всё, понесло. Я увлекся учебой, я окончил университет очень хорошо (Московский авиационный институт. — Прим. ред.). Не ради оценок, но это всё как-то связано.