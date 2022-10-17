Мобилизация на работе и очереди соискателей на
заводах — что происходит с рынком труда
У бюджетников выросли зарплаты, а у айтишников стало меньше работы
Еще пару лет назад главными трендами на рынке труда были кадровый голод и удаленка, после начала спецоперации мы говорили про отъезд айтишников и повышенную тревожность сотрудников, а в сентябре началась частичная мобилизация и вырос спрос на вакансии в оборонке. Что происходит на рынке труда в новых условиях, где больше вакансий и куда устроиться на работу, чтобы получить бронь, — в материале НГС.
Мобилизация и оборонные предприятия
Начнем с главных тенденций сегодняшних дней: мобилизация и всплеск интереса к вакансиям на заводах, где можно получить бронь. В обычной жизни кажется, что всё изменилось в один момент, но на рынке труда влияние мобилизации будет заметно в октябре, считают эксперты.
— Сегодня происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определенные мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учет граждан по месту их работы или учебы, — говорит главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. — Некоторые компании в связи с этим даже открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе, но в целом сейчас подбор новых людей — далеко не первоочередная задача.
По словам эксперта, сейчас стало больше вакансий на временную занятость и оформление по срочному договору. На рынке наблюдается дефицит кадров в сферах, где работает трудоспособное мужское население: производство, транспорт и строительство. Соответственно, теперь работодатели могут изменить требования к соискателям: будут чаще обращать внимание на кандидатов без опыта работы и присматриваться к соискателям старшего возраста.
Еще одна тенденция, связанная с частичной мобилизацией, — всплеск интереса к работе в оборонной промышленности — там, где у сотрудников больше шансов получить бронь. Также наблюдается рост количества таких предложений для соискателей.
— В сентябре в сравнении с августом этого года на 39% увеличился прирост откликов на предложения работодателей в сфере оборонного производства, число вакансий в этой же отрасли выросло на 52%, — приводят данные аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру». — В топ специальностей по возросшему количеству откликов вошли: инженер-технолог, специалист по закупкам, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор, фрезеровщик, инженер по метрологии, контролер станочных и слесарных работ, слесарь-сантехник на участок по эксплуатации и ремонту оборудования, экономист.
Чаще всего уровень зарплат рабочих — в пределах средней зарплаты, но на некоторых позициях предлагают до 120 тысяч рублей.
Частичная мобилизация сказывается на рабочих процессах, но пока всё не так критично, считает президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.
— С количественной точки зрения призыв касается менее половины процента от всего мужского экономически активного населения. Руководство обсуждало эту ситуацию с клиентами SuperJob — крупнейшими работодателями. Так и получается: в компаниях численностью от 1000 сотрудников повестки получили менее половины 1% сотрудников мужского пола, — привел он статистику. — С одной стороны, количественно это не проблема для компаний. С другой стороны — с точки зрения организации процесса проблема существует. Сотрудник получает повестку и на следующий день должен явиться в военкомат — без возможности отработать, передать дела, а компании успеть нанять нового человека.
По его наблюдениям, это создает нервозность HR-отделов, которые не понимают, что делать, так как есть общие указания, но не хватает регламентов: что делать, если повестка пришла по месту работы, как быть с трудовым договором и так далее.
Релокация компаний и спрос на удаленку
В начале сентября издание «Ведомости» сообщило о том, что китайский производитель электроники Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ. Журналисты сослались на источник издания, в самой компании эту информацию не комментировали.
Аналитики «HeadHunter Сибирь» пока не приводят такую статистику, но отмечают интерес к релокации среди новосибирских соискателей:
— В большей степени он касается переезда в Москву и Санкт-Петербург. Это направления, которые и раньше были самыми привлекательными для соискателей и которые чаще всего отмечались в резюме как желаемые регионы для переезда. Среди соседних стран наибольший интерес заметен к Казахстану, причем конкретно к Алма-Ате.
Удаленка вошла в нашу жизнь еще с пандемии, в сентябре 2022 года произошел очередной всплеск интереса к этому формату работы.
— Спрос на удаленную занятость среди новосибирских соискателей за месяц вырос сразу на 50% (в сентябре относительно августа), причем число мужских резюме увеличилось на 54% относительно показателей предыдущего месяца, — подсчитали аналитики «HeadHunter Сибирь». — Чаще всего такие кандидаты рассматривают работу в качестве менеджеров по продажам (11% от всех открытых в сентябре резюме, в которых соискатели ищут работу в режиме удаленки), на втором месте по востребованности — работа программистами, разработчиками (9%), в числе популярных также работа в качестве администраторов (6%), дизайнеров и художников (5%).
По данным hh.ru, на 60% выросло число открытых резюме менеджеров по продажам. Аналитики связывают это с тем, что в этой сфере проще найти работу из-за большого количества предложений и невысоких требований к квалификации. На 58% выросло количество желающих найти удаленную работу в качестве разработчиков и программистов.
Работа в России
Региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий говорит, что больше всего вакансий, опубликованных на платформе, — в сфере «производство, сырье и сельское хозяйство» — 14% от числа всех объявлений о найме. 11% — вакансии в сфере продаж и 10% — в строительной отрасли.
В сентябре в Новосибирской области самыми дефицитными стали специалисты по добыче сырья, подтверждают тенденцию аналитики hh.ru. На одно предложение приходится лишь
Помимо добычи сырья по-прежнему наблюдается дефицит медиков, рабочего персонала, строителей и водителей (от 0,8 до 2 резюме на одну вакансию). В среднем в Новосибирской области на одну вакансию на данный момент приходится
Айтишников теперь найти проще, констатируют эксперты hh.ru (индекс конкуренции за работу вырос в 1,3 раза). У работодателей стало больше откликов от соискателей и шире выбор среди кандидатов, но сложности с закрытием этих вакансий всё же пока не ушли, при этом у самих спецов нет больших проблем с трудоустройством.
По данным «Зарплата.ру», количество предложений для программистов в сентябре уменьшилось на 20%, при этом медианная зарплата выросла на 7% и составила
Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.
— Спад количества вакансий в сфере и увеличение медианной зарплаты связаны с уходом из России ряда иностранных компаний и отдельных зарубежных проектов, которые вели отечественные разработчики, — объяснили в исследовательском центре. — При этом снизилось число предложений для начинающих специалистов. На сегодняшний день в большей степени востребованы более высокооплачиваемые сотрудники уровня middle и senior.
Зарплата
По данным hh.ru, в сентябре этого года средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила
— Если смотреть, где за год уровень предлагаемых зарплат вырос заметнее всего, то это госслужба — здесь рост зарплатных предложений составил +18% (с 39,5 тысячи рублей до 46,4 тысячи рублей в среднем), сфера маркетинга — рост предлагаемых зарплат на +15% (с 48,9 тысячи рублей до 56,4 тысячи рублей), банковское направление — +12% (с 48,3 до 54,2 тысячи рублей), — озвучили цифры в «HeadHunter Сибирь».
Сервис по поиску работы «Авито» специализируется на поиске «синих воротничков». По их данным, самые высокие заработки предлагают в автомобильном бизнесе —
Кроме медиков и айтишников в Новосибирске не хватает учителей. Например, осенью в одной из школ уволились больше 15 преподавателей. Такая же тенденция прослеживается в других регионах — молодой учитель русского языка и литературы объяснил, почему это происходит.