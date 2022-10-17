Мобилизация на работе и очереди соискателей на заводах — что происходит с рынком труда

Чаще всего уровень зарплат рабочих — в пределах средней зарплаты, но на некоторых позициях предлагают до 120 тысяч рублей.



Частичная мобилизация сказывается на рабочих процессах, но пока всё не так критично, считает президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.



— С количественной точки зрения призыв касается менее половины процента от всего мужского экономически активного населения. Руководство обсуждало эту ситуацию с клиентами SuperJob — крупнейшими работодателями. Так и получается: в компаниях численностью от 1000 сотрудников повестки получили менее половины 1% сотрудников мужского пола, — привел он статистику. — С одной стороны, количественно это не проблема для компаний. С другой стороны — с точки зрения организации процесса проблема существует. Сотрудник получает повестку и на следующий день должен явиться в военкомат — без возможности отработать, передать дела, а компании успеть нанять нового человека.

