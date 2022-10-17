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Мобилизация на работе и очереди соискателей на заводах — что происходит с рынком труда

У бюджетников выросли зарплаты, а у айтишников стало меньше работы

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Системообразующие предприятия дают брони сотрудникам

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Еще пару лет назад главными трендами на рынке труда были кадровый голод и удаленка, после начала спецоперации мы говорили про отъезд айтишников и повышенную тревожность сотрудников, а в сентябре началась частичная мобилизация и вырос спрос на вакансии в оборонке. Что происходит на рынке труда в новых условиях, где больше вакансий и куда устроиться на работу, чтобы получить бронь, — в материале НГС.

Мобилизация и оборонные предприятия

Начнем с главных тенденций сегодняшних дней: мобилизация и всплеск интереса к вакансиям на заводах, где можно получить бронь. В обычной жизни кажется, что всё изменилось в один момент, но на рынке труда влияние мобилизации будет заметно в октябре, считают эксперты.

— Сегодня происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определенные мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учет граждан по месту их работы или учебы, — говорит главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. — Некоторые компании в связи с этим даже открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе, но в целом сейчас подбор новых людей — далеко не первоочередная задача.

По словам эксперта, сейчас стало больше вакансий на временную занятость и оформление по срочному договору. На рынке наблюдается дефицит кадров в сферах, где работает трудоспособное мужское население: производство, транспорт и строительство. Соответственно, теперь работодатели могут изменить требования к соискателям: будут чаще обращать внимание на кандидатов без опыта работы и присматриваться к соискателям старшего возраста.

Пока не везде понимают, как оформлять мобилизованных сотрудников в отделе кадров

Пока не везде понимают, как оформлять мобилизованных сотрудников в отделе кадров

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Еще одна тенденция, связанная с частичной мобилизацией, — всплеск интереса к работе в оборонной промышленности — там, где у сотрудников больше шансов получить бронь. Также наблюдается рост количества таких предложений для соискателей.

— В сентябре в сравнении с августом этого года на 39% увеличился прирост откликов на предложения работодателей в сфере оборонного производства, число вакансий в этой же отрасли выросло на 52%, — приводят данные аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру». — В топ специальностей по возросшему количеству откликов вошли: инженер-технолог, специалист по закупкам, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор, фрезеровщик, инженер по метрологии, контролер станочных и слесарных работ, слесарь-сантехник на участок по эксплуатации и ремонту оборудования, экономист.

Чаще всего уровень зарплат рабочих — в пределах средней зарплаты, но на некоторых позициях предлагают до 120 тысяч рублей.

Частичная мобилизация сказывается на рабочих процессах, но пока всё не так критично, считает президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.

— С количественной точки зрения призыв касается менее половины процента от всего мужского экономически активного населения. Руководство обсуждало эту ситуацию с клиентами SuperJob — крупнейшими работодателями. Так и получается: в компаниях численностью от 1000 сотрудников повестки получили менее половины 1% сотрудников мужского пола, — привел он статистику. — С одной стороны, количественно это не проблема для компаний. С другой стороны — с точки зрения организации процесса проблема существует. Сотрудник получает повестку и на следующий день должен явиться в военкомат — без возможности отработать, передать дела, а компании успеть нанять нового человека.

По его наблюдениям, это создает нервозность HR-отделов, которые не понимают, что делать, так как есть общие указания, но не хватает регламентов: что делать, если повестка пришла по месту работы, как быть с трудовым договором и так далее.

В сентябре снова подскочил спрос на удаленный формат работы

В сентябре снова подскочил спрос на удаленный формат работы

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Релокация компаний и спрос на удаленку


В начале сентября издание «Ведомости» сообщило о том, что китайский производитель электроники Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ. Журналисты сослались на источник издания, в самой компании эту информацию не комментировали.

Аналитики «HeadHunter Сибирь» пока не приводят такую статистику, но отмечают интерес к релокации среди новосибирских соискателей:

— В большей степени он касается переезда в Москву и Санкт-Петербург. Это направления, которые и раньше были самыми привлекательными для соискателей и которые чаще всего отмечались в резюме как желаемые регионы для переезда. Среди соседних стран наибольший интерес заметен к Казахстану, причем конкретно к Алма-Ате.

Удаленка вошла в нашу жизнь еще с пандемии, в сентябре 2022 года произошел очередной всплеск интереса к этому формату работы.

— Спрос на удаленную занятость среди новосибирских соискателей за месяц вырос сразу на 50% (в сентябре относительно августа), причем число мужских резюме увеличилось на 54% относительно показателей предыдущего месяца, — подсчитали аналитики «HeadHunter Сибирь». — Чаще всего такие кандидаты рассматривают работу в качестве менеджеров по продажам (11% от всех открытых в сентябре резюме, в которых соискатели ищут работу в режиме удаленки), на втором месте по востребованности — работа программистами, разработчиками (9%), в числе популярных также работа в качестве администраторов (6%), дизайнеров и художников (5%).

По данным hh.ru, на 60% выросло число открытых резюме менеджеров по продажам. Аналитики связывают это с тем, что в этой сфере проще найти работу из-за большого количества предложений и невысоких требований к квалификации. На 58% выросло количество желающих найти удаленную работу в качестве разработчиков и программистов.

Сейчас в Новосибирской области не хватает сотрудников в сфере добычи сырья, медиков, рабочего персонала

Сейчас в Новосибирской области не хватает сотрудников в сфере добычи сырья, медиков, рабочего персонала

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Работа в России


Региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий говорит, что больше всего вакансий, опубликованных на платформе, — в сфере «производство, сырье и сельское хозяйство» — 14% от числа всех объявлений о найме. 11% — вакансии в сфере продаж и 10% — в строительной отрасли.

В сентябре в Новосибирской области самыми дефицитными стали специалисты по добыче сырья, подтверждают тенденцию аналитики hh.ru. На одно предложение приходится лишь 0,4 резюме.

Помимо добычи сырья по-прежнему наблюдается дефицит медиков, рабочего персонала, строителей и водителей (от 0,8 до 2 резюме на одну вакансию). В среднем в Новосибирской области на одну вакансию на данный момент приходится 4,5 резюме, при этом комфортным для рынка труда балансом считается 5–6 резюме на вакансию.

Айтишников теперь найти проще, констатируют эксперты hh.ru (индекс конкуренции за работу вырос в 1,3 раза). У работодателей стало больше откликов от соискателей и шире выбор среди кандидатов, но сложности с закрытием этих вакансий всё же пока не ушли, при этом у самих спецов нет больших проблем с трудоустройством.

По данным «Зарплата.ру», количество предложений для программистов в сентябре уменьшилось на 20%, при этом медианная зарплата выросла на 7% и составила 75 тысяч рублей.

Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.

— Спад количества вакансий в сфере и увеличение медианной зарплаты связаны с уходом из России ряда иностранных компаний и отдельных зарубежных проектов, которые вели отечественные разработчики, — объяснили в исследовательском центре. — При этом снизилось число предложений для начинающих специалистов. На сегодняшний день в большей степени востребованы более высокооплачиваемые сотрудники уровня middle и senior.

Медицина — одна из сфер, где наблюдается дефицит кадров

Медицина — одна из сфер, где наблюдается дефицит кадров

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Зарплата


По данным hh.ru, в сентябре этого года средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 50 тысяч рублей (это на 3% ниже средней по РФ за тот же период). Больше всего сегодня платят топ-менеджерам (средняя зарплата — 73,3 тысячи), специалистам по консультированию (65,9 тысячи рублей), специалистам по добыче сырья (65,5 тысячи), строителям (58,6 тысячи). Выше рынка готовы платить машинистам, водителям, производственникам, а также ИТ-специалистам, маркетологам, медикам и банковским служащим.

— Если смотреть, где за год уровень предлагаемых зарплат вырос заметнее всего, то это госслужба — здесь рост зарплатных предложений составил +18% (с 39,5 тысячи рублей до 46,4 тысячи рублей в среднем), сфера маркетинга — рост предлагаемых зарплат на +15% (с 48,9 тысячи рублей до 56,4 тысячи рублей), банковское направление — +12% (с 48,3 до 54,2 тысячи рублей), — озвучили цифры в «HeadHunter Сибирь».

Сервис по поиску работы «Авито» специализируется на поиске «синих воротничков». По их данным, самые высокие заработки предлагают в автомобильном бизнесе — 60 тысяч рублей, 55 тысяч обещают работникам в сфере строительства.

Кроме медиков и айтишников в Новосибирске не хватает учителей. Например, осенью в одной из школ уволились больше 15 преподавателей. Такая же тенденция прослеживается в других регионах — молодой учитель русского языка и литературы объяснил, почему это происходит.

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РаботаМобилизацияРынок труда 2022
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