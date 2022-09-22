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Спецоперация на УкраинеОбзор

Призывает ВПК: какие вакансии сейчас предлагают предприятия оборонки в Новосибирске

Есть вакансии с зарплатой до 120 тысяч рублей

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Предприятиям ВПК нужны сотрудники

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Весть о начале частичной мобилизации вызвала у россиян самые разные чувства. Кто-то трусливо побежал покупать билеты на первый доступный рейс за пределы Российской Федерации. Но многие, мы уверены, наконец-то смогут продемонстрировать свой патриотизм не только буквой Z на автомобиле или аватарке в социальных сетях. Родине в этот непростой момент, впрочем, нужны не только солдаты, но и люди, участвующие в производстве продукции военного назначения. Мы посмотрели вакансии новосибирских предприятий оборонки, чтобы подлежащие призыву читатели могли выбрать и такой вот способ отдачи долга Родине. Конечно, если вас примут на эту работу и вы докажете свою необходимость на таком уровне, что предприятие будет ходатайствовать об освобождении вас от призыва.

Авиационный завод им. Чкалова (филиал ПАО Компания Сухой НАЗ им. В. П. Чкалова)


На сайте Зарплата.Ру есть несколько вакансий. Специалисту по снабжению обещают зарплату от 40 тыс. рублей. Соискатель должен иметь инженерно-техническое образование, быть «уверенным пользователем ПК» и знать программы бухгалтерского учета. Чуть больше (от 42 тыс. рублей) обещают инженеру-конструктору 2-й категории. От него потребуется «знать положения "Политики предприятия в области качества" и "Политики предприятия в области охраны окружающей среды"».

АО «Новосибирский механический завод «Искра»


Ищет на сайте novosibirsk.gorodrabot.ru инженера-электроника, который должен будет заняться «настройкой электронных устройств различной степени сложности» и «работой с компьютером». Зарплата, правда, еще ниже — 35 тыс. рублей. Такая же зарплата ждет претендента, получившего место слесаря механосборочных работ. От соискателя потребуется опыт работы, а в случае успеха его ждут «тяжелые и вредные условия труда».

АО «Новосибирский патронный завод»

Одно из старейших предприятий оборонки набирает специалистов сразу по 14 направлениям. На портале Зарплата.Ру есть информация о вакансиях с зарплатой от 23 до 51 тыс. рублей. Так, слесарю-ремонтнику обещают от 33,8 тыс. рублей (без учета НДФЛ), а ведущий инженер-технолог сможет зарабатывать аж 45,5 тыс. рублей в месяц (тоже до вычета подоходного налога). Прийти, что называется, «с улицы» на такую должность не получится. От соискателя потребуется высшее или среднее профессиональное образование, знание основ ЕСТД (единая система технологической документации) и ЕСКД (единая система конструкторской документации) и математической статистики, а также опыт работы на промышленном предприятии.

Без рабочей специальности найти хорошее место будет непросто

Без рабочей специальности найти хорошее место будет непросто

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АО «Новосибирский авиаремонтный завод»


Предприятие предлагает на сайте novosibirsk.gorodrabot.ru вакансии по 13 специальностям. Зарплата по некоторым из них ненамного превышает МРОТ. Так, делопроизводитель и мастер будут зарабатывать 17 363 рубля. Самая высокая зарплата здесь ждет фрезеровщика (36 тыс. рублей) и контрольного мастера участка (32 тыс. рублей).

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Предприятия оборонки не ограничиваются заводами, оставшимися еще со времен СССР. Так, расположенная в Бердске фабрика с названием, которое переводится с английского, видимо, как «Тактика гиены», производит одежду и аксессуары армейского образца. На сайте предприятия указано, что оно выполняет государственный заказ. У этого предприятия удалось обнаружить только две вакансии: технолог швейного производства (30–45 тыс. рублей) и директор по маркетингу (80–120 тыс. рублей). Вряд ли, впрочем, маркетолог будет также актуален в случае расширения производства в рамках госконтрактов.

О том, кого призовут в армию (а кого, возможно, посадят в тюрьму), читайте в этих карточках.

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