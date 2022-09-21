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В России объявлена частичная мобилизация

С обращениями к нации выступили Путин и Шойгу

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Обращение Владимира Путина к нации анонсировали еще вчера, но вечером этого так и не случилось. Ранее стало известно, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будут проведены референдумы о присоединении их к Российской Федерации до конца сентября.

Также вчера Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс в части наказания за неявку по повестке, дезертирство, добровольную сдачу в плен и мародерство. Ожидается, что Владимир Путин выскажется сразу по всем поводам.

Илья Ненко

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в РФ «дальнейшей эскалацией» и «плохим и неверным шагом».

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Полное обращение Владимира Путина 21 сентября. Видео

21 сентября президент России обратился к гражданам РФ в связи с ходом проведения специальной военной операции. Публикуем полное видео его обращения.

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Илья Ненко

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По словам Сергея Шойгу, в первую очередь мобилизованных отправят контролировать уже занятые территории за линией соприкосновения.


— Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, она более тысячи километров. Естественно, то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа, частичная мобилизация, — рассказал Шойгу. — Набранные резервисты пройдут подготовку, слаживание, только после этого они пойдут выполнять задачи.

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Илья Ненко

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МИД Великобритании считает, что последние заявления Владимира Путина о частичной мобилизации приведут к эскалации ситуации на Украине.

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Илья Ненко

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Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал на заседании в среду изменения в УК РФ, предусматривающие введение ответственности за мародерство, отказ от участия в военных действиях и добровольную сдачу в плен.

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Илья Ненко

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Вице-канцлер ФРГ назвал частичную мобилизацию в России «неверным шагом» и заявил, что Берлин обсудит ответ на это.

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Илья Ненко

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Плановые сборы отменяются, Минобороны будет заниматься частичной мобилизацией.

— Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет. Так совпало, что мы в это же самое время по нашим планам должны были провести мобилизационные сборы, — заявил Шойгу.

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Илья Ненко

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Сергей Шойгу заявил, что «у России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек».

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Илья Ненко

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По данным Сергея Шойгу, более 90% раненных в ходе спецоперации вернулись в строй.

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Илья Ненко

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В ВС России призовут 300 тысяч резервистов, заявил Шойгу.

— Те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт, — отметил министр.

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Илья Ненко

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Шойгу — о тех, кого призовут по указу о частичной мобилизации

Сергей Шойгу объяснил, кого призовут на службу по указу о частичной мобилизации. По его словам, это 1% от «общего мобилизационного ресурса»:

  • отслужил;
  • имеет специальность, которая нужна в ВС;
  • имеет боевой опыт.

— Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся вузов, не идет и не будет идти ни при каких условиях. Никто их призывать и мобилизовывать не будет, — подчеркнул Шойгу.

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Илья Ненко

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Шойгу рассказал о потерях России на СВО

5937 человек потеряла Российская армия на спецоперации.

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Илья Ненко

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Шойгу заявил, что Украина потеряла половину армии.

— Украина потеряла 61 207 погибших, 49 368 раненых, — заявил министр обороны РФ.

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Илья Ненко

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По данным Сергея Шойгу, около 70 военных и более 200 гражданских спутников, «вся натовская группировка, работают в интересах Украины».

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Илья Ненко

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Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона.

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Илья Ненко

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Конституционный комитет Совфеда поддержал упрощенное получение гражданства РФ заключившими военный контракт иностранцами.

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Илья Ненко

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Сергей Шойгу в интервью с журналистом «России 24» заявил, что идет «большая трудная работа».

— Часть Херсонской и Запорожской областей находятся под контролем. Здесь, естественно, не могу не сделать акцент на то, что мы на сегодняшний день воюем не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом. Потому что то оружие, которое было у Украины, на сегодняшний день фактически закончилось.

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Илья Ненко

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Ожидается, что в 09:30 мск выступит Сергей Шойгу.

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Илья Ненко

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Кого призовут на службу по указу о частичной мобилизации

Владимир Путин 21 сентября в своем обращении к россиянам сообщил о начале мобилизации. Президент уточнил, что она будет частичной, и объяснил, кого призовут на военную службу.

— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, — заявил президент.

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Илья Ненко

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Из указа о частичной мобилизации следует, что контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.

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Илья Ненко

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Указ о частичной мобилизации в России опубликован. Вот его полный текст

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья — в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:

а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

7. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

8. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Илья Ненко

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Владимир Путин подробно рассказал, как Запад планировал «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну».

— Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам, — заявил президент. — Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее — эту войну — еще в 2014 году, используя Вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота.

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Илья Ненко

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Инициатором объявления частичной мобилизации, по словам президента РФ, было Минобороны.

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Илья Ненко

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— Для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф, — заявил Владимир Путин.

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Илья Ненко

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Тех, кто «ведет ядерный шантаж против РФ», Владимир Путин предупредил о том, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

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Илья Ненко

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Президент России пообещал обеспечить безопасные условия для проведения референдумов на освобожденных территориях.

— Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу, — отметил президент.

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Илья Ненко

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Призванные на службу по мобилизации получат все положенные выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

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Илья Ненко

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Владимир Путин объяснил, кто подлежит частичной мобилизации.

— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, — заявил президент.

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Илья Ненко

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Глава государства подчеркнул, что правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих.

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Илья Ненко

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В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация

Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Илья Ненко

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Глава РФ подчеркнул, что Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

— Мы не можем бросить людей, — отметил Владимир Путин.

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Илья Ненко

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Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса.

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Илья Ненко

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Решение об упреждающей военной операции было единственно возможным, заявил президент. Ее цели прежние.

— Луганская Народная Республика практически очищена, — отметил президент, — ДНР — частично.

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Илья Ненко

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Владимир Путин заявил, что цель Запада — «ослабить, разобщить и уничтожить Россию».

— Они прямо говорят, что в 1991-м смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России, — заявил президент РФ.

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Мария Захарова

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Путин выступает с обращением по Донбассу.

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