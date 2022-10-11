«Уволились 15 учителей»: родители обвинили директора школы в текучке кадров — что ответили в мэрии
Новосибирцы пожаловались на массовое увольнение учителей
В Новосибирске родители учеников школы
«Уволилось более 15 преподавателей»
Родители обратились с жалобой в редакцию НГС в сентябре. Они утверждают, что директор увеличила нагрузку на учителей, которую, по их словам, должным образом не оплачивает.
— Директор разваливает школу, более 15 преподавателей уволилось за два года, как сидит этот директор! В данный момент у детей нет преподавателя английского, химии, психолога школьного, на днях уволилась учитель началки, директор заставляет учителей вести по два предмета, — сообщила в редакцию читательница.
Она утверждает, что директор не оплачивает учителям переработку. Эту информацию также сообщила еще одна читательница.
— Много интересного происходит с образовательным процессом в школе! — заявила женщина.
Ситуация с кадрами
В мэрии Новосибирска сообщили, что во время руководства Татьяны Сундуруновой уволилось 24 работника — со 2 октября 2020 года по 1 сентября 2022 года.
— Из них четыре работника — в связи с выходом на страховую пенсию по старости, пять работников — в связи с переездом в другой регион, четыре работника нашли работу рядом с домом, — перечислили в мэрии Новосибирска. — Уволился один совместитель в связи с отсутствием возможности совмещать основную работу, и двое — в связи с увеличением нагрузки по основному месту работы. Пять работников перешли работать в частную школу, и два работника перешли работать в другие общеобразовательные школы. Один работник ушел из системы образования.
При этом в департаменте образования Новосибирска утверждают, что с 1 июля 2022 года по 8 сентября 2022 года были приняты на работу 14 учителей: 3 учителя начальных классов, 2 учителя физической культуры, учителя иностранного языка, биологии, химии, математики, русского языка и литературы, изо и технологии, социальный педагог, учитель-логопед.
— В этот же период уволилось четыре работника, из них двое — в связи со сменой места жительства. Один учитель — со сменой образовательной организации, один учитель — в связи с переходом в частную школу иностранных языков, — добавили в мэрии.
Жалобы на директора
Все работники, по данным мэрии, были уволены по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ «Расторжение трудового договора по инициативе работника».
— Средний коэффициент сменяемости кадрового состава за два года в образовательной организации не превышает среднего значения, что свидетельствует об умеренном уровне сменяемости кадров. По состоянию на 8 сентября школа укомплектована педагогическими кадрами на 94%.
В департамент образования Новосибирска за два года поступила 41 жалоба на директора.
— По результатам рассмотрения обращений граждан в апреле 2022 директор МБОУ СОШ
Мама одной из бывших учениц новосибирской школы