«Уволились 15 учителей»: родители обвинили директора школы в текучке кадров — что ответили в мэрии

Она утверждает, что директор не оплачивает учителям переработку. Эту информацию также сообщила еще одна читательница.

— Много интересного происходит с образовательным процессом в школе! — заявила женщина.

Ситуация с кадрами

В мэрии Новосибирска сообщили, что во время руководства Татьяны Сундуруновой уволилось 24 работника — со 2 октября 2020 года по 1 сентября 2022 года.

— Из них четыре работника — в связи с выходом на страховую пенсию по старости, пять работников — в связи с переездом в другой регион, четыре работника нашли работу рядом с домом, — перечислили в мэрии Новосибирска. — Уволился один совместитель в связи с отсутствием возможности совмещать основную работу, и двое — в связи с увеличением нагрузки по основному месту работы. Пять работников перешли работать в частную школу, и два работника перешли работать в другие общеобразовательные школы. Один работник ушел из системы образования.