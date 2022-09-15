«Буду не согласен — уволят по статье». Молодой учитель рассказал, почему педагоги уходят из школ и их стало не хватать

Нагрузку могут менять, не предупреждая никого об этом. Был такой случай. У меня было два пятых класса, и директор мне предлагала взять еще один. Я сказал, что с такой нагрузкой не справлюсь, это получается около 30 часов. Я отказался, это было перед новогодними каникулами. И когда я пришел после каникул в школу и провел уроки, ко мне приходит завуч и спрашивает:

— Почему вы урок не ведете?

— Какой урок?



— В третьем классе.

— В каком классе, если я его не взял?

То есть нагрузку не согласовали, меня не предупредили, и оказалось, что я учитель еще одного класса. Пришлось взять, потому что расписание уже подогнали. Хотя по закону должны уведомлять за два месяца, что будет нагрузка увеличена или уменьшена.

