«Буду не согласен — уволят по статье». Молодой учитель рассказал, почему педагоги уходят из школ и их стало не хватать
За одну ставку он получал всего лишь 13 тысяч рублей, а за проверку тетрадей — 1300 в месяц
Недавно в одной из школ Екатеринбурга дети остались сразу без четырех предметов: математики, информатики, русского языка и литературы. Мнения читателей E1.RU разделились: кто-то предположил, что в дефиците педагогов виноваты капризные дети и их родители, а другие посчитали, что всему виной низкая зарплата.
Александр, учитель русского языка и литературы, анонимно рассказал, из-за чего на самом деле преподаватели увольняются из школ. В его случае оказалось, что причина не в детях, а в бумажной волоките, тяжелой нагрузке и руководстве. Прочитайте его рассказ от первого лица.
«Рыба гниет с головы»
В одной из школ я проработал всего год и уволился из-за многочисленных конфликтов с руководством. Рыба гниет с головы. Есть такое руководство, которое всё делает неправильно. Приказы составляют задним числом. «Коллеги, через полчаса будет совещание», — об этом могут сказать, когда все уже разъехались по домам. За год до того, как я пришел, там не было учителя физкультуры, ОБЖ, на всю школу было только два учителя истории, а это очень мало. При этом один из них был завуч, а завуч не имеет права брать больше определенного количества часов.
Нагрузку могут менять, не предупреждая никого об этом. Был такой случай. У меня было два пятых класса, и директор мне предлагала взять еще один. Я сказал, что с такой нагрузкой не справлюсь, это получается около 30 часов. Я отказался, это было перед новогодними каникулами. И когда я пришел после каникул в школу и провел уроки, ко мне приходит завуч и спрашивает:
— Почему вы урок не ведете?
— Какой урок?
— В третьем классе.
— В каком классе, если я его не взял?
То есть нагрузку не согласовали, меня не предупредили, и оказалось, что я учитель еще одного класса. Пришлось взять, потому что расписание уже подогнали. Хотя по закону должны уведомлять за два месяца, что будет нагрузка увеличена или уменьшена.
Последней каплей стало то, что мне незаконно сократили отпуск. Учителям по закону полагается отпуск в 56 дней, мне сократили его по непонятным причинам на 10 дней. И только после того, как я обратился в департамент образования, директор мне ответила в заявлении: «Подойдите в школу и заполните документы», а я уже был в другой области. Пришлось возвращаться. А перед тем как я уволился, мне дали уведомление, что мою нагрузку сократят до 18 часов.
«За проверки тетрадей платят копейки»
Права учителей никак не защищены. Школа недоплачивает очень много. Тетрадки нужно проверять каждый день, а платят за это в месяц где-то 1300 рублей. Если в трех классах у тебя 90 детей и ты проверяешь их тетради каждый день, то получается, что платят по копеечке в день.
«Это просто недопустимо»
Дети-то в школе очень хорошие, но их родители не заинтересованы в том, чтобы ребята получали знания. Ко мне приходили сколько раз, жаловались по каким-то необъективным причинам. Родители совсем не занимаются своими детьми. Они ведь транслируют то, о чем слышат дома, и приходят в школу: «Вы мне должны», «Вы не имеете права», постоянно сидят в телефонах. Говоришь: «Убери в рюкзак», — не убирают, просишь положить на стол — сразу начинается: «Вы не имеете права». Хотя ты в руки его [телефон] не берешь, потому что действительно не имеешь права.
Был летом случай. Я в отпуске, а у одного из старшеклассников по биологии двойка стояла, пришел родитель разбираться. Директор с ним в очень грубой форме общалась: «Вы ничего не знаете, у вас ребенок тупой». Отец работал в силовых структурах и сказал ей: «Я вас прямо сейчас увезу в обезьянник». Даже такие ситуации были.
У нас был математик. Он устроился, два месяца поработал и сразу сбежал. Опыт у него был около восьми лет. Это о чем-то говорит же? Администрация школы ужасная. Была завуч, которая так орала на детей... И не отпускала в туалет. Мальчик из пятого класса обкакался на уроке.
Я не знаю. С кем из коллег ни обсуждали, со всеми сошлись во мнении, что это просто недопустимо.
Кстати
По данным РАНХиГС, в России не хватает порядка 250 тысяч учителей, хотя некоторые эксперты считают, что цифра может быть выше. Во всяком случае, число вакансий в сфере среднего образования выше числа ее работников на 3,1%.
Проблема с педагогическими кадрами существует прежде всего в Дальневосточном, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах. Главной причиной эксперты называют низкие зарплаты учителей.
Если в Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах уровень зарплаты учителей составил в прошлом году в среднем более 85 тысяч рублей, то и о дефиците педагогов там не говорят. Наоборот, есть конкуренция. И это в то время, когда учителя Северо-Кавказского федерального округа, в республиках Адыгея, Калмыкия, Марий Эл и Мордовия, Алтайском крае, Ивановской, Курганской, Псковской, Смоленской и Тамбовской областях получали менее 30 тысяч рублей. А у молодых педагогов в разных регионах зарплата не достигает и 20 тысяч..
Отношение средней зарплаты в отрасли к средней для экономики региона также варьировалось от субъекта к субъекту и составляло от 84,4% в Забайкальском крае до 124,1% в Москве. Напомним, президент в своих «майских» указах называл это главным критерием — зарплаты учителей должны превышать среднюю зарплату в регионе их работы.