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Спецоперация на Украине

Чем закончилась история с 35 айтишниками БКС, получившими повестки, несмотря на бронь? Отвечает Минцифры НСО

Министр цифрового развития региона Сергей Цукарь заверил, что ситуация разрешилась

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Сергей Цукарь объяснил, что повестки должны были получить все, но это не означало отправку в зону СВО

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Все айтишники Фингруппы БКС в Новосибирске, получившие повестки в октябре, несмотря на бронь, в итоге получили положенные по закону отсрочки. Об этом сегодня, 17 ноября, во время прямого эфира на НГС сообщил министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь.

— Как мы узнали про БКС — во-первых, от НГС и мне лично написал наш министр федеральный Максут Игоревич Шадаев. У него каждый такой случай находится на личном контроле, — объяснил министр. — Люди получили повестки. Повестка означает, что человек должен явиться в военкомат, предъявить все необходимые документы, в том числе подтверждающие отсрочку. Как правило, это телеграммы от Минобороны. Прийти, показаться, отметиться — всё зафиксировано, и до свидания. А люди это восприняли, что их уже призывают служить, отправляться на спецоперацию. Поэтому это тоже нужно разводить.

Министр отметил, что ситуации были разные: и когда компании не успели подать документы на отсрочку, и когда специалист не успел подать заявление через «Госуслуги», но все они разрешились.

— Повестку обязаны направить всем, а дальше выясняют обстоятельства в каждом конкретном случае. Ситуация по БКС разрешилась по всем специалистам, — заверил Сергей Цукарь.

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В конце октября в Финансовую группу БКС пришло сразу 35 повесток на айтишников. Повестки принесли в два юридических лица — ООО «БКС Финтех» и ООО «БКС Технологии». При этом обе фирмы имеют аккредитацию в Минцифры, что по закону дает их сотрудникам отсрочку от мобилизации.

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