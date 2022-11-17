Чем закончилась история с 35 айтишниками БКС, получившими повестки, несмотря на бронь? Отвечает Минцифры НСО

Все айтишники Фингруппы БКС в Новосибирске, получившие повестки в октябре, несмотря на бронь, в итоге получили положенные по закону отсрочки. Об этом сегодня, 17 ноября , во время прямого эфира на НГС сообщил министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь.

— Как мы узнали про БКС — во-первых, от НГС и мне лично написал наш министр федеральный Максут Игоревич Шадаев. У него каждый такой случай находится на личном контроле, — объяснил министр. — Люди получили повестки. Повестка означает, что человек должен явиться в военкомат, предъявить все необходимые документы, в том числе подтверждающие отсрочку. Как правило, это телеграммы от Минобороны. Прийти, показаться, отметиться — всё зафиксировано, и до свидания. А люди это восприняли, что их уже призывают служить, отправляться на спецоперацию. Поэтому это тоже нужно разводить.