Атаковали ли хакеры компании НСО? Когда везде будет хорошая связь? Министр цифрового развития в прямом эфире НГС

Как отметил Сергей Цукарь, 5G сейчас больше для любителей, а для обычного жителя и 4G хватит.
— У нас есть несколько экспериментальных площадок. Там смотрят как это работает. В течении 3-4 лет возможно появится, — сообщил Сергей Цукарь.
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Жительница пожаловалась на вышку сотовой связи во дворе.
— Бояться их нет смысла. Место, где поставить вышку, выбирают из рельефа. Оператор сам определяет, на какой высоте, какой мощности. Помимо разрешения на выделение определенных частот. Также Роспотребнадзор смотрит, какое оборудование, на каких частотах. Мы много таких обращений получаем. И чаще всего все разрешения на такие вышки есть, — рассказал Сергей Цукарь.
Недавно обсуждался запрет на территории образовательных учреждений.
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Вышку поставить в населенном пункте обходится в 4,5 миллиона. Цена выросла на
— Это не просто вышку поставить. Это также волокно сделать. Каждый километр — это около
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Министр цифрового развития рассказал, как проголосовать онлайн жителям поселков, в которых нет интернета, за то, чтобы он у них появился. Сейчас голосуют населенные пункты, которые хотят, чтобы у них в следующем году провели интернет. Всего таких пунктов будет 45.
— Во-первых, мы спрашиваем у главы поселения. Он на месте и знает, кому нужнее. И можно проголосовать по почте до
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Про доступ к интернету всех населенных пунктов в регионе.
— Мы в этом году запустили село Калмы Мошковского района. Это был последний населенный пункт категории «свыше 500 до 1000 человек». Сейчас по категории переписи узнали еще об одном таком селе, где мы в следующем году поставим вышку сотовой связи, — рассказал министр.
Следующая категория, на которую обратит внимание министерство, — от 100 до 500 жителей населенного пункта. В этой категории около 150 таких пунктов в Новосибирской области. В этом году больше 30 таких населенных пунктов оснащают интернетом. Как отмечает министр, через
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VPN, как отмечает Сергей Цукарь, можно использовать как для защиты, так и для использования запрещенных соцсетей.
— Я не использую VPN. Взрослые и дети могут подхватить какой-нибудь вирус на телефон, — добавил министр.
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«Электронный дневник» сейчас работает, но могут быть частичные проблемы с доступом, который связан новым уровнем защиты.
— Мы ограничили доступ к сервису с иностранных IP-адресов. Мы всем рекомендуем отказаться от VPN при доступе в «Электронную школу». Плюс установили дополнительные фильтры, — рассказал министр.
Сейчас есть линия техподдержки, куда можно позвонить. Атаки продолжались несколько дней. Это были целенаправленные атаки, добавляет Сергей Цукарь.
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Атаки на «Электронную школу»
Сергей Цукарь сообщил, что чаще всего пытаются «обрушить» госсайты и сайты больших сетей.
— Часто мы испытываем атаки на «Электронную школу». Это наиболее массовый сервис. Сразу скажу, что «Электронная школа» разделена на две части. Это персональные данные детей. Там другие пароли и шифровки, к ней никак не попасть. И часть открытая, где данные об успеваемости, — отметил министр.
На сайте «Электронной школы» около 300 тысяч учителей и множество родителей и учеников.
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Как отмечает Сергей Цукарь, у злоумышленников, которые нападают на государственные сайты, цель чаще стоит «положить» сайт, а не забрать персональные данные.
— Это больше политический акт. Чтобы показать, что у них ничего не работает. Кратковременные сбои были. Специалисты быстро отрабатывали, — добавил министр цифрового развития.
Министр вспомнил атаки на сайт Заксобрания, судов, университетов и МФЦ.
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Министр цифрового развития рассказывает про информационную безопасность.
— Сейчас люди переживают за свои персональные данные. Что делается со стороны государства? Это государственные информационные системы. Здесь больше всего информации о человеке. Если мы говорим о медицинской системе, то это информация повышенной важности. Здесь требования по безопасности самые строжайшие. За государственными органами пристальное внимание со стороны служб, — рассказал Сергей Цукарь.
Как добавил министр, у систем есть несколько уровней защиты.
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