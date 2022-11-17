Атаковали ли хакеры компании НСО? Когда везде будет хорошая связь? Министр цифрового развития в прямом эфире НГС

Как отметил Сергей Цукарь, 5G сейчас больше для любителей, а для обычного жителя и 4G хватит.

— У нас есть несколько экспериментальных площадок. Там смотрят как это работает. В течении 3-4 лет возможно появится, — сообщил Сергей Цукарь.