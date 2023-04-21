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Уголовное дело «Дискуса»

В Новосибирске сдали в эксплуатацию 20 долгостроев в Плющихинском

Там живут больше 6 тысяч человек

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Физически дома были построены, но оформить квартиры в собственность жильцы не могли

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20 жилых многоэтажек ввели в эксплуатацию в микрорайоне Плющихинском. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. В домах находится 2467 квартир.

— При надзорном сопровождении органов прокуратуры, с участием правительства региона и правоохранительных органов мэрией города 20 апреля 2023 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 20 жилых домов, — рассказали в ведомстве. — Всего за период с 18 по 20 апреля при надзорном сопровождении органов прокуратуры мэрия города ввела в эксплуатацию 53 объекта жилищного строительства, расположенных в микрорайонах Просторный и Плющихинский.

Фактически многоэтажки на Плющихе давно были построены, но дома не принимала на баланс мэрия Новосибирска. Из-за этого фактически живущие в собственных квартирах люди не могли оформить жилье в собственность и зарегистрироваться.

Строительством домов занималась группа компаний «Дискус». Владельца, бизнесмена Алексея Джулая, обвинили в особо крупном мошенничестве. По версии силовиков, с 2016 года застройщик привлекал средства инвесторов на возведение жилых домов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но они не были построены.

Следствие хотело заключить Алексея Джулая под стражу, но с представителями СК не согласился прокурор. Суд избрал Джулаю меру пресечения в виде запрета определенных действий. Похожая история произошла со вторым обвиняемым по делу, председателем нескольких ЖСК в составе ГК «Дискус» Олегом Басалаевым. Его хотели арестовать, но освободили из-под стражи в зале суда.

ГК «Дискус» — застройщик двух крупнейших новосибирских жилмассивов: Плющихинского и Просторного. По информации «Контур.Фокуса», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 из них является депутат горсовета Алексей Джулай.

Еще 33 долгостроя в Просторном также ввели в эксплуатацию 20 апреля.

Ранее НГС писал о том, какие последствия для жителей Плющихинского и Просторного могут иметь уголовные дела против Алексея Джулая. Владельцы квартир в еще не построенных домах боятся, что могут остаться без денег и без жилья.

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