В Новосибирске сдали в эксплуатацию 20 долгостроев в Плющихинском

20 жилых многоэтажек ввели в эксплуатацию в микрорайоне Плющихинском. Об этом сегодня,
— При надзорном сопровождении органов прокуратуры, с участием правительства региона и правоохранительных органов мэрией города
Фактически многоэтажки на Плющихе давно были построены, но дома не принимала на баланс мэрия Новосибирска. Из-за этого фактически живущие в собственных квартирах люди не могли оформить жилье в собственность и зарегистрироваться.
Строительством домов занималась группа компаний «Дискус». Владельца, бизнесмена Алексея Джулая, обвинили в особо крупном мошенничестве. По версии силовиков, с 2016 года застройщик привлекал средства инвесторов на возведение жилых домов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но они не были построены.
Следствие хотело заключить Алексея Джулая под стражу, но с представителями СК не согласился прокурор. Суд избрал Джулаю меру пресечения в виде запрета определенных действий. Похожая история произошла со вторым обвиняемым по делу, председателем нескольких ЖСК в составе ГК «Дискус» Олегом Басалаевым. Его хотели арестовать, но освободили из-под стражи в зале суда.
ГК «Дискус» — застройщик двух крупнейших новосибирских жилмассивов: Плющихинского и Просторного. По информации «Контур.Фокуса», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 из них является депутат горсовета Алексей Джулай.
Еще 33 долгостроя в Просторном также ввели в эксплуатацию
Ранее НГС писал о том, какие последствия для жителей Плющихинского и Просторного могут иметь уголовные дела против Алексея Джулая. Владельцы квартир в еще не построенных домах боятся, что могут остаться без денег и без жилья.