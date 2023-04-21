В Новосибирске сдали в эксплуатацию 20 долгостроев в Плющихинском

20 жилых многоэтажек ввели в эксплуатацию в микрорайоне Плющихинском. Об этом сегодня, 21 апреля , сообщили в прокуратуре Новосибирской области. В домах находится 2467 квартир.



— При надзорном сопровождении органов прокуратуры, с участием правительства региона и правоохранительных органов мэрией города 20 апреля 2023 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 20 жилых домов, — рассказали в ведомстве. — Всего за период с 18 по 20 апреля при надзорном сопровождении органов прокуратуры мэрия города ввела в эксплуатацию 53 объекта жилищного строительства, расположенных в микрорайонах Просторный и Плющихинский.