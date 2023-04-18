Второго обвиняемого по делу «Дискуса» освободили в зале суда в Новосибирске

18 апреля Центральный суд не согласился с требованием следователей арестовать председателя ЖСК «Дискус» Олега Басалаева. Его, как и владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая, обвиняют в мошенничестве.
— В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Басалае
Олег Басалаев — председатель правления нескольких потребительских жилищно-строительных кооперативов в составе ГК «Дискус». Обвинение связано с хищением денежных средств у пайщиков, которые не могут дождаться сдачи в эксплуатацию многоквартирных домов в микрорайонах Просторном и Плющихинском. О возбуждении уголовного дела по
По версии силовиков, с 2016 года ГК «Дискус» активно привлекает средства инвесторов на возведение жилых домов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но они до сих пор не построены. По данным прокуратуры Новосибирской области, речь идет о 33 многоквартирных домах в Просторном и 20 домах в Плющихинском.
В минувшие выходные задержали владельца ГК «Дискус» Алексея Джулая, но