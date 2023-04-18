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Второго обвиняемого по делу «Дискуса» освободили в зале суда в Новосибирске

Силовики требовали отправить Олега Басалаева в СИЗО

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В списке обвиняемых — председатель жилищно-строительных кооперативов, с помощью которых возводятся многоэтажки

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18 апреля Центральный суд не согласился с требованием следователей арестовать председателя ЖСК «Дискус» Олега Басалаева. Его, как и владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая, обвиняют в мошенничестве.

— В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Басалаева О. В. отказано. Басалаев О. В. освобожден из-под стражи в зале суда, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Олег Басалаев — председатель правления нескольких потребительских жилищно-строительных кооперативов в составе ГК «Дискус». Обвинение связано с хищением денежных средств у пайщиков, которые не могут дождаться сдачи в эксплуатацию многоквартирных домов в микрорайонах Просторном и Плющихинском. О возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») стало известно 3 апреля.

По версии силовиков, с 2016 года ГК «Дискус» активно привлекает средства инвесторов на возведение жилых домов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но они до сих пор не построены. По данным прокуратуры Новосибирской области, речь идет о 33 многоквартирных домах в Просторном и 20 домах в Плющихинском.

В минувшие выходные задержали владельца ГК «Дискус» Алексея Джулая, но 17 апреля суд освободил его, избрав для него запрет определенных действий на время расследования.

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